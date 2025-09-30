ETV Bharat / bharat

Explainer: नहीं थम रहा रेलवे ट्रैकों पर मौत का सिलसिला, जानिए दिल्ली-NCR में कहां और क्यों हो रहे हैं सबसे ज्यादा हादसे

रेलवे सुरक्षा आयुक्त दिल्ली डिवीजन आशुतोष पांडेय जी कहना कि, "हमारे आरपीएफ के जवान रेलवे ट्रैक के आसपास के गांव और झुग्गियों में जाते हैं. ग्राम प्रधान और एनजीओ की मदद से जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को रेलवे ट्रैक न पार करने के लिए जागरूक किया जाता है. इसके अतिरिक्त जहां पर लोग बार-बार समझाने के बाद भी रेलवे ट्रैक पर करते हैं, उनके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाती है. जहां पर जरूरत होती है वहां पर रेलवे ट्रैक के किनारे दीवार बनाई जाती है, जिससे लोग रेलवे ट्रैक पर न आएं. इन तीन प्रमुख बिंदुओं पर आरपीएफ की तरफ से काम किया जाता है."

साल 2020 से अगस्त 2025 तक अनाधिकृत प्रवेश (ट्रेसपासिंग) के मामलों ने गंभीर चिंता पैदा की है. इस अवधि में कुल घटनाओं की संख्या हज़ारों में दर्ज हुई, जिनमें सबसे अधिक मामले वर्ष 2022 में सामने आए. अकेले इसी साल 2600 से अधिक घटनाएँ दर्ज की गईं और 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई. वहीं, 2025 में अभी तक (अगस्त तक) ही 1100 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं. लगातार बढ़ते इन मामलों ने सुरक्षा और जागरूकता उपायों पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं.

दिल्ली व आसपास के रेलवे ट्रैक रोजाना लाखों यात्रियों व मालगाड़ियों का बोझ उठाते हैं. लेकिन चिंता की बात यह है कि इन ट्रैकों पर हर साल बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है. रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) की रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच दिल्ली-एनसीआर में 1,321 लोगों की मौत ट्रैक हादसों में हुई.

आरपीएफ की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ दो साल में 1,321 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन मौतों का सबसे बड़ा कारण वही लापरवाही है- अनधिकृत तरीके से ट्रैक पार करना.

नई दिल्ली: सुबह दफ्तर भागते लोग, स्कूल के लिए जल्दी में बच्चे, या बाज़ार का रास्ता छोटा करने की कोशिश कर रहे राहगीर… सबके लिए रेलवे ट्रैक एक ‘शॉर्टकट’ बन जाता है, लेकिन यही शॉर्टकट अक्सर ज़िंदगी और मौत के बीच की आखिरी रेखा साबित होता है. हर साल दिल्ली-एनसीआर की पटरियाँ न जाने कितनों की सांसें निगल लेती हैं. रेलवे ट्रैक हादसों पर देखिए, ईटीवी भारत के संवाददाता धनंजय वर्मा की ये खास रिपोर्ट..

सबसे ज्यादा हादसे होने वाले इलाके (ETV Bharat)

सबसे ज्यादा खतरे वाले इलाके

आरपीएफ की रिपोर्ट के अनुसार कुछ स्टेशन और उनके आसपास का क्षेत्र हॉटस्पॉट बन चुके हैं, जहां पर सबसे अधिक मौतें दर्ज की जाती हैं. इन इलाकों में फरीदाबाद स्टेशन, ईस्ट दिल्ली का शाहदरा जंक्शन, जहां घनी आबादी और बाजारों से जुड़े शॉर्टकट्स के कारण लोग लगातार पटरियों से गुजरते हैं. नार्थ दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन पर सुरक्षित पारगमन की कमी के कारण यहां हादसे होते हैं. गाज़ियाबाद से साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के बीच अनधिकृत रास्तों और खुले ट्रैक के चलते लगातार जानें जाती हैं. इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर के अन्य इलाकों में भी आए दिन रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान लोगों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत की खबरें आती रहती हैं.

हादसे रोकने के लिए आरपीएफ के प्रयास (ETV Bharat)

शॉर्टकट की कीमत मौत

लोगों की सोच में समय बचाने व दूरी कम करने की प्रवृत्ति सबसे बड़ा खतरा बन रही है. स्कूल, दफ्तर या गंतव्य पर जल्द पहुंचने या बाजार की राह छोटी करनी के लिए लोग रेलवे ट्रैक पार करने का विकल्प चुन लेते हैं, लेकिन यही जल्दबाजी जानलेवा साबित होती है. इसी लापरवाही की वजह से हाल ही में फरीदाबाद में एक परिवार के पांच सदस्य राजधानी एक्सप्रेस के नीचे आ गए थे, जब वे प्लेटफॉर्म बदलने के लिए ट्रैक काट रहे थे. गाजियाबाद में एक बंद लेवल क्रॉसिंग को पार करने की कोशिश में व्यक्ति की जान चली गई थी. हालांकि कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि रेलवे की तरफ से फुटओवर ब्रिज, अंडरपास या रेलवे ओवर ब्रिज नहीं बनाए गए हैं, जिसकी वजह से हादसे में लोगों की जानें गई हैं.



शॉर्टकट ही नहीं, हादसों की अन्य वजहें भी हैं

चलती ट्रेन में चढ़ने-उतरने की कोशिश.

प्लेटफॉर्म व स्टेशन परिसर में अवैध रास्ते, जहां से लोग सीधे ट्रैक तक पहुंच जाते हैं.

चेतावनी संकेतों और अवरोधक दीवारों की कमी.



हादसे की मुख्य वजहेंः

हर जगह फुटओवर ब्रिज, लेवल क्रॉसिंग गेट या पैदल पुल उपलब्ध नहीं हैं.

लोग जोखिम समझने के बावजूद पटरियों से गुजरना बंद नहीं करते हैं.

चेतावनी बोर्ड और आरपीएफ के अभियान पर्याप्त असर नहीं डाल पा रहे हैं.

नियम तो हैं लेकिन हर जगह सख्ती से नियम लागू नहीं हो पाते हैं.



आरपीएफ का प्रयास

आरपीएफ की ओर से जहां लोग ज्यादा ट्रैक काटते हैं, वहां नियमित निगरानी की जाती है. स्कूलों, समुदायों व स्टेशनों पर सुरक्षा संदेश, पोस्टर और घोषणाएं की जाती हैं. संवेदनशील स्थानों पर पटरियों के किनारे दीवारें बनाई जा रही हैं. रेलवे ओवर ब्रिज, अंडरपास और फुटओवर ब्रिज का भी निर्माण कार्य कराया जाता है. इसके साथ ही रेलवे ट्रैक पार करने वालों पर कानूनी कार्रवाई व जुर्माना लगाया जाता है. कई जगहों पर ‘यमराज’ जैसे प्रतीकात्मक तरीके अपनाकर लोगों को जागरूक किया जाता है. कई संवेदनशील स्टेशनों पर कैमरे और कंट्रोल रूम की मदद से ट्रैक पर नजर रखी जाती है. हालांकि रेलवे के इन प्रयासों से हादसे कुछ जगहों पर कम हुए हैं. खासकर जहां पर फेंसिंग की गई या रेलवे ओवर ब्रिज, अंडरपास और फुटओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है. लेकिन हर जगह ऐसा करना संभव नहीं है.



दिल्ली-एनसीआर में चल परियोजनाएं

हादसों को रोकने के लिए दिल्ली में कई परियोजनाएं पर काम हो रहा है. सरोई काले खां–हजरत निजामुद्दीन के बीच 280 मीटर लंबा फुटओवर ब्रिज, जिसमें छह ट्रैवेलैटर लगाए गए हैं. आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशन पर गाज़ीपुर नाले के ऊपर तीन नए पुल तैयार किए गए हैं. किराड़ी, घेवरी व नरेला मण्डी लेवल क्रॉसिंग्स पर रेलवे ओवर ब्रिज, अंडरपास परियोजना है. यूईआर-II इलाके में दिल्ली-रोहतक और दिल्ली-करनाल रेलवे लाइन पर नए रेजीडेंस ओवर ब्रिज प्रस्तावित हैं. इसके साथ ही दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग ने ने 21 नए फुटओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिनमें ओल्ड दिल्ली स्टेशन और अन्य इलाके हैं.

हिमांशु शेखर उपाध्याय, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (ETV Bharat)

"यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. अनधिकृत रूप से ट्रैक क्रॉसिंग की वजह से होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे लगातार ठोस कदम उठा रहा है. संवेदनशील स्थानों पर आरओबी, आरयूबी व फुटओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं, ट्रैकों के किनारे फेंसिंग का काम चल रहा है. इसके साथ ही आरपीएफ द्वारा नियमित गश्त व जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, हम यात्रियों व स्थानीय नागरिकों से अपील करते हैं कि वे शॉर्टकट की बजाय सुरक्षित मार्ग का उपयोग करें व सुरक्षा में सहयोगी बनें. " -हिमांशु शेखर उपाध्याय, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, उत्तर रेलवे

आप पार्टी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

बता दें कि बीते दिन दिल्ली के नांगलोई रेलवे फाटक पर ट्रेन से कटकर दो बच्चों की मौत हो गई थी. जिसके बाद आम आदमी पार्टी (APP) ने भाजपा सरकार को घेरा है. आप पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ और किराड़ी विधायक अनिल झा ने कहा कि यह हादसा किसी सामान्य घटना का परिणाम नहीं, बल्कि भाजपा सरकार की वर्षों की लापरवाही और विफलता का नतीजा है.

आप पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ (ETV Bharat)

प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि,

"इस साल अब तक दिल्ली में 350 और बीते तीन सालों में देशभर में करीब 30 हजार लोग रेलवे ट्रैक पार करते समय अपनी जान गंवा चुके हैं. इसके बावजूद केंद्र सरकार और रेलवे विभाग ने जरूरी जगहों पर न तो तार फेंसिंग की और न ही रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) और फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) बनाए."

इतना ही नहीं उन्होंने कहा रेल मंत्री संसद में दावा करते हैं कि हर साल 1.14 लाख करोड़ रुपए सुरक्षा पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सुरक्षा का नामोनिशान नहीं है. सरकार बताए कि आखिर ये हजारों करोड़ रुपए कहां जा रहे हैं? क्या यह पैसा सिर्फ प्रचार और रील बनाने में खर्च हो रहा है या भाजपा के नेताओं की जेबों में जा रहा है?

नांगलोई रेलवे फाटक पर गई 38 लोगों की जान

आप विधायक अनिल झा ने कहा कि वह पिछले कई वर्षों से वारासी-नांगलोई रेलवे फाटक पर आरओबी बनाने की मांग उठा रहे हैं. इस संबंध में वह प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और मुख्य सचिव तक को दर्जनों पत्र लिख चुके हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला. उन्होंने कहा कि महज 10-12 करोड़ की लागत से यह पुल बन सकता है, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे टाल दिया. पिछले चार सालों में इसी ट्रैक पर 38 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.



