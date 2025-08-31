ETV Bharat / bharat

दिल्ली-इंदौर एयर इंडिया फ्लाइट में आग लगने की सूचना के बाद इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित - AIR INDIA FLIGHT RETURNS

दिल्ली-इंदौर एयर इंडिया फ्लाइट की आपात लैंडिंग, इंजन में आग की चेतावनी के बाद दिल्ली लौटी उड़ान

इंडिया फ्लाइट की आपात लैंडिंग (ANI)
इंडिया फ्लाइट की आपात लैंडिंग (ANI) (ETV Bharat)
author img

By ANI

Published : August 31, 2025 at 12:27 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली से इंदौर जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट को रविवार को उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही तकनीकी कारणों से आपात स्थिति में दिल्ली लौटना पड़ा. एयरलाइन ने पुष्टि की है कि विमान के एक इंजन में आग की चेतावनी मिलने के बाद यह कदम उठाया गया.

एएनआई के मुताबिक फ्लाइट AI2913 दिल्ली से इंदौर के लिए रवाना हुई थी, जब कॉकपिट क्रू को दाहिने इंजन में आग लगने की चेतावनी मिली. मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) का पालन करते हुए पायलटों ने प्रभावित इंजन को बंद कर दिया और विमान को तुरंत दिल्ली वापस लाया गया.

एयर इंडिया की ओर से जारी बयान में कहा गया:
“फ्लाइट AI2913, जो 31 अगस्त को दिल्ली से इंदौर के लिए उड़ान भर रही थी, उड़ान भरने के तुरंत बाद दिल्ली वापस लौट आई, क्योंकि कॉकपिट क्रू को दाहिने इंजन में आग की चेतावनी मिली थी। मानक प्रक्रिया के अनुसार, इंजन को बंद कर दिया गया और विमान सुरक्षित रूप से दिल्ली में उतर गया”

एएनआई से प्राप्त जानकारी के मुताबिक विमान को जांच के लिए ग्राउंडेड (स्थगित) कर दिया गया है और यात्रियों को एक वैकल्पिक विमान में स्थानांतरित किया जा रहा है, जो जल्द ही इंदौर के लिए उड़ान भरेगा। एयरलाइन के प्रवक्ता ने बताया कि नियामक प्राधिकरण (DGCA) को इस घटना की सूचना दे दी गई है।

एयर इंडिया ने कहा, “हमें यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद है। एयर इंडिया में हमारे लिए यात्रियों और क्रू की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है.”

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) इस मामले की जांच कर सकता है.

यह भी पढ़ें- आईपी आधारित कैमरा क्या है, जो रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की करेंगे सुरक्षा, जानें इसकी विशेषताएं

नई दिल्ली: दिल्ली से इंदौर जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट को रविवार को उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही तकनीकी कारणों से आपात स्थिति में दिल्ली लौटना पड़ा. एयरलाइन ने पुष्टि की है कि विमान के एक इंजन में आग की चेतावनी मिलने के बाद यह कदम उठाया गया.

एएनआई के मुताबिक फ्लाइट AI2913 दिल्ली से इंदौर के लिए रवाना हुई थी, जब कॉकपिट क्रू को दाहिने इंजन में आग लगने की चेतावनी मिली. मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) का पालन करते हुए पायलटों ने प्रभावित इंजन को बंद कर दिया और विमान को तुरंत दिल्ली वापस लाया गया.

एयर इंडिया की ओर से जारी बयान में कहा गया:
“फ्लाइट AI2913, जो 31 अगस्त को दिल्ली से इंदौर के लिए उड़ान भर रही थी, उड़ान भरने के तुरंत बाद दिल्ली वापस लौट आई, क्योंकि कॉकपिट क्रू को दाहिने इंजन में आग की चेतावनी मिली थी। मानक प्रक्रिया के अनुसार, इंजन को बंद कर दिया गया और विमान सुरक्षित रूप से दिल्ली में उतर गया”

एएनआई से प्राप्त जानकारी के मुताबिक विमान को जांच के लिए ग्राउंडेड (स्थगित) कर दिया गया है और यात्रियों को एक वैकल्पिक विमान में स्थानांतरित किया जा रहा है, जो जल्द ही इंदौर के लिए उड़ान भरेगा। एयरलाइन के प्रवक्ता ने बताया कि नियामक प्राधिकरण (DGCA) को इस घटना की सूचना दे दी गई है।

एयर इंडिया ने कहा, “हमें यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद है। एयर इंडिया में हमारे लिए यात्रियों और क्रू की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है.”

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) इस मामले की जांच कर सकता है.

यह भी पढ़ें- आईपी आधारित कैमरा क्या है, जो रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की करेंगे सुरक्षा, जानें इसकी विशेषताएं

For All Latest Updates

TAGGED:

AIR INDIA FLIGHTDELHI AFTER FIRE INDICATIONIGI AIRPORTAIR INDIA FLIGHT RETURNS TO DELHIAIR INDIA FLIGHT RETURNS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पहलगाम हमले पर जापान ने दिया भारत का साथ, कहा- आतंकियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई

भारतीय उद्योग की 'रीढ़' खतरे में: SMEs लगा रहे सरकार से गुहार

अल्लू अर्जुन की दादी का 94वें की उम्र में निधन, शूट कैंसल कर घर पहुंचे 'पुष्पा' स्टार, आज होगा अंतिम संस्कार

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.