बुजुर्गों के खिलाफ होने वाले अपराध में दिल्ली टॉप 10 में, NCRB की रिपोर्ट में जानें किस राज्य में सामने आए सबसे अधिक मामले

नई दिल्ली: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ताजा रिपोर्ट (2023) ने बुजुर्गों (60 वर्ष और उससे ऊपर आयु वर्ग) के खिलाफ अपराध की चिंताजनक स्थिति पेश की है. रिपोर्ट में देशभर में वर्ष 2023 में बुजुर्गों के साथ अपराध के कुल 27,886 मामले दर्ज किए गए. इस सूची में दिल्ली में 1,361 मामले सामने आए, जो दिल्ली को देशभर के राजों में बुजुर्गों के खिलाफ अपराधों की टॉप-10 सूची में शामिल करता है.

दिल्ली में बुजुर्गों से अपराध का स्वरूप: NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में बुजुर्गों के खिलाफ सबसे अधिक घटनाएं चोरी की हैं. इसमें चोरी के 655 मामले हुए. बुजुर्गों के घरों या निजी संपत्ति को निशाना बनाया गया. इसके बाद ठगी और धोखाधड़ी के 251 मामले आए, जिनमें वित्तीय धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और ठगी के मामले बड़ी संख्या में दर्ज हुए. इसके अलावा दिल्ली में बुजुर्गों के खिलाफ मारपीट, धमकी, लूट, जबरन वसूली व यौन अपराध जैसी श्रेणियों में भी दर्जनभर से अधिक मामले सामने आए हैं. आंकड़े बताते हैं कि शहरी जीवन व डिजिटल युग में बुजुर्ग सबसे अधिक आर्थिक अपराधों का शिकार हो रहे है. फिर चाहे वह जेबकतरों और चोरों द्वारा की गई घटनाएं हों या ऑनलाइन ठगों द्वारा किए गए साइबर फ्रॉड.

देशभर में दिल्ली की स्थिति: देशभर में बुजुर्गों के खिलाफ अपराधों में मध्य प्रदेश शीर्ष पर है. यहां 2023 में कुल 5,738 मामले दर्ज किए गए. इसके बाद महाराष्ट्र में 5,115 मामले और तेलंगाना में 2,150 मामले बुजुर्गों के खिलाफ अपराध के दर्ज किए गए. दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहां 1,361 मामले दर्ज हुए. यह देशभर में बुजुर्गों के खिलाफ अपराध के लिहाज से नौवें स्थान पर है.

किस तरह के अपराध अधिक दर्ज हुए: एनसीआरबी के आंकड़ों से स्पष्ट है कि बुजुर्गों के खिलाफ आर्थिक अपराध व संपत्ति से जुड़े अपराध सबसे ज्यादा सामने आते हैं. दिल्ली ही नहीं, बल्कि देशभर में सबसे बड़ा अपराध का हिस्सा चोरी है. दिल्ली में 655 मामले, जबकि महाराष्ट्र में 1,243 व अन्य राज्यों में भी ऐसे मामले बड़ी संख्या में दर्ज हुए. बुजुर्गों को सबसे ज्यादा फोन कॉल, बैंकिंग धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज व वित्तीय ठगी का सामना करना पड़ा. दिल्ली में इसके 251 मामले सामने आए. इसके अलावा, कई मामलों में बुजुर्गों को डराने-धमकाने और बल प्रयोग की भी घटनाएं दर्ज हुईं. वहीं यौन अपराध की बात करें तो देशभर में इस तरह के अपराध की संख्या कम है, लेकिन फिर भी चिंता का विषय ये है कि बुजुर्ग भी इस श्रेणी के अपराधों से अछूते नहीं हैं.

दिल्ली की अपराध की विशेष स्थिति: दिल्ली में बुजुर्गों के खिलाफ अपराध के दर्ज 1,361 मामलों में से अकेले चोरी और ठगी के मामलों की संख्या लगभग 900 हैं. इसका मतलब ये है कि राजधानी के बुजुर्ग मुख्य रूप से आर्थिक रूप से असुरक्षित हैं. NCRB की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में बुजुर्गों के खिलाफ अपराध दर (प्रति एक लाख जनसंख्या पर) 118.6 रही, जो राष्ट्रीय औसत (26.9) से कई गुना ज्यादा है. यह राजधानी की गंभीर स्थिति को भी उजागर करता है.

समाज के सबसे कमजोर वर्गों में शामिल: एनसीआरबी की यह रिपोर्ट साफ करती है कि बुजुर्ग समाज के सबसे कमजोर व असुरक्षित वर्गों में शामिल हैं. देशभर में उनके खिलाफ अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं. दिल्ली इसमें विशेष रूप से आर्थिक अपराधों का हॉटस्पॉट बनकर उभर रही है. इस वर्ग को सुरक्षा देने के लिए पुलिस गश्त बढ़ाने, मोहल्ला निगरानी तंत्र मजबूत करने व साइबर अपराधों के खिलाफ विशेष जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है.