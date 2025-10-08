वाह दिल्ली! लाल किला और कुतुब मीनार देश के टॉप 5 धरोहरों में, 79 लाख सैलानियों का रिकॉर्ड, ASI रिपोर्ट ने सबको चौंकाया
पूरे देश के धरोहरों की बात की जाए तो प्रमुख 10 धरोहरों में दिल्ली का कुतुब मीनार और लाल किला भी शामिल है.
Published : October 8, 2025 at 11:58 AM IST
धनंजय वर्मा की रिपोर्ट
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली न सिर्फ देश की सत्ता का केंद्र है, बल्कि अपने में देश के अब तक के पिछले कई सल्तनत के इतिहासों के समेटे की धड़कन भी है. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) की ताजा फुटफॉल रिपोर्ट 2024–25 के अनुसार दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों पर कुल 79 लाख से अधिक पर्यटक पहुंचे. इनमें सबसे अधिक भीड़ कुतुब मीनार पर रही, जहां पर 34,39,575 सैलानी आए. दिल्ली के 11 संरक्षित स्मारकों में लाल किला और हुमायूं का मकबरा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे. जहां सबसे अधिक सैलानी पहुंचे.
दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स पर फुटफॉल: वित्तीय वर्ष 2024–25 के एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार विश्व धरोहर में शामिल कुतुब मीनार पर 34,39,575, लाल किले पर 29,63,710 और हुमायूं का मकबरा पर 11,63,649 सैलानी पहुंचे. दिल्ली के अन्य धरोहरों की बात करें तो जंतर मंतर पर 6,74,913 सफदरजंग का मकबरा पर 1,51,887 हौज़ खास परिसर में 1,22,107 पुराना किला में 1,93,816 फ़िरोज़शाह कोटला किला में 1,06,733 तुगलकाबाद किला में 28,419 ख़ान-ए-ख़ाना का मकबरा पर 4,556 और सुल्तानगढ़ी मकबरा घूमने के लिए 683 सैलानी पहुंचे. फुल आंकड़ा देखा जाए तो वित्तीय वर्ष 2024–25 में 79,50,048 सैलानी दिल्ली के इन 11 धरोहरों पर घूमने के लिए आए.
दिल्ली के तीन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं: कुतुब मीनार, लाल किला, और हुमायूं का मकबरा. ये ऐतिहासिक स्मारक भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं और पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण हैं.
देश के प्रमुख 10 धरोहरों में दिल्ली की स्थिति: अगर पूरे देश के धरोहरों की बात की जाए तो प्रमुख 10 धरोहरों में दिल्ली का कुतुब मीनार और लाल किला भी शामिल है जहां पर सबसे अधिक सैलानी आए. पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश के आगरा का ताजमहल है, यहां 69,60,665 पर्यटक पहुंचे. दूसरे स्थान पर उड़ीसा के सूर्य मंदिर कोणार्क में 35,76,348 पर्यटक पहुंचे. तीसरे और चौथे नंबर पर दिल्ली का कुतुब मीनार और लाल किला है जहां पर क्रमश: 34,39,575 और 29,63,710 सैलानी घूमने के लिए पहुंचे. इसके बाद पांचवें स्थान पर आगरा किला है, जहां 17,86,883 सैलानी आए. छठें नंबर पर महाराष्ट की एलोरा गुफाएं हैं, जिनमें 17,60,583 सैलानी पहुंचे, सातवें स्थान पर तेलंगाना के गोलकुंडा किला में 15,79,483 और आठवीं स्थान पर गोवा के अगुआडा फोर्ट में 13,71,815 नवे स्थान पर तेलंगाना के चारमीनार को देखने 13,53,065 सैलानी पहुंचे. वहीं ओडिशा की उदयगिरि खंडगिरि गुफाओं में घूमने के लिए 12,42,595 पर्यटक पहुंचे. दिल्ली के दो स्मारक कुतुब मीनार व लाल किला देश के शीर्ष 5 में शामिल हैं.
एएसआई के प्रयासों से बढ़ा दिल्ली का पर्यटन: एएसआई ने हाल के वर्षों में दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों पर पर्यटकों की सुविधाओं में काफी सुधार किए हैं. एएसआई की संयुक्त महानिदेशक नंदनी भट्टाचार्य साहु का कहना है कि डिजिटल टिकटिंग की सुविधा से कतारें कम हुईं. स्मार्ट गाइड और क्यूआर आधारित सूचना बोर्ड से इतिहास जानना आसान हुआ है. इसके साथ ही स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और कैफेटेरिया सुधार के कारण पर्यटकों की संख्या बढ़ी. व्हीलचेयर व रैंप एक्सेस से दिव्यांग यात्रियों के लिए स्थल सुलभ बने है. इसके साथ ही जरूरत के अनुसार धरोहरों पर काम होते रहते हैं.
दिल्ली के प्रमुख धार्मिक स्थल : दिल्ली में कुछ स्थान अपने ऐतिहासिकता और धार्मिक महत्व को लेकर सैलानियों को अपनी ओर खिंचते हैं. वो इस प्रकार हैं
दिल्ली के प्रमुख संग्राहलय : दिल्ली हर दौर में लोगों की जिज्ञासा का प्रमुख केंद्र रही इसलिए यहां कई विरासतों को संभाल कर रखा गया है और उसके लिए संग्राहलयों का निर्माण किया गया. जिसमें कुछ प्रमुख संग्रहालय इस प्रकार है.
दिल्ली के प्रमुख स्मारक : दिल्ली सालों से सल्तनतों का प्रमुख केंद्र रही है इसलिए यहां कई स्मारकों को निर्माण किया गया. जिसमें कुछ प्रमिख स्मारक इस प्रकार हैं.
दिल्ली में स्वाद को लेकर फेमस जगहें : दिल्ली में हमेशा से ही कई प्रकार के देशी विदेशी लोगों का आना जाना लगा रहा है इसलिए यहां का स्वाद भी कुछ अलग और खास है ऐसे ही कुछ फेमस जगह है जहां लोग बेहतरीन स्वाद के लिए जाते हैं
दिल्ली के ऐतिहासिक धरोहरों का इतिहास और महत्व:
11. सुल्तानगढ़ी का मकबरा: यह दिल्ली का पुराना मकबरा है, जिसे 1231 में इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की स्मृति में बनवाया था. यह दिल्ली की इस्लामी स्थापत्य शैली की पहली मिसाल है.