वाह दिल्ली! लाल किला और कुतुब मीनार देश के टॉप 5 धरोहरों में, 79 लाख सैलानियों का रिकॉर्ड, ASI रिपोर्ट ने सबको चौंकाया

पूरे देश के धरोहरों की बात की जाए तो प्रमुख 10 धरोहरों में दिल्ली का कुतुब मीनार और लाल किला भी शामिल है.

ऐतिहासिक धरोहरों पर उमड़ा सैलानियों का सैलाब
ऐतिहासिक धरोहरों पर उमड़ा सैलानियों का सैलाब (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 8, 2025 at 11:58 AM IST

7 Min Read
धनंजय वर्मा की रिपोर्ट

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली न सिर्फ देश की सत्ता का केंद्र है, बल्कि अपने में देश के अब तक के पिछले कई सल्तनत के इतिहासों के समेटे की धड़कन भी है. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) की ताजा फुटफॉल रिपोर्ट 2024–25 के अनुसार दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों पर कुल 79 लाख से अधिक पर्यटक पहुंचे. इनमें सबसे अधिक भीड़ कुतुब मीनार पर रही, जहां पर 34,39,575 सैलानी आए. दिल्ली के 11 संरक्षित स्मारकों में लाल किला और हुमायूं का मकबरा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे. जहां सबसे अधिक सैलानी पहुंचे.

दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स पर फुटफॉल: वित्तीय वर्ष 2024–25 के एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार विश्व धरोहर में शामिल कुतुब मीनार पर 34,39,575, लाल किले पर 29,63,710 और हुमायूं का मकबरा पर 11,63,649 सैलानी पहुंचे. दिल्ली के अन्य धरोहरों की बात करें तो जंतर मंतर पर 6,74,913 सफदरजंग का मकबरा पर 1,51,887 हौज़ खास परिसर में 1,22,107 पुराना किला में 1,93,816 फ़िरोज़शाह कोटला किला में 1,06,733 तुगलकाबाद किला में 28,419 ख़ान-ए-ख़ाना का मकबरा पर 4,556 और सुल्तानगढ़ी मकबरा घूमने के लिए 683 सैलानी पहुंचे. फुल आंकड़ा देखा जाए तो वित्तीय वर्ष 2024–25 में 79,50,048 सैलानी दिल्ली के इन 11 धरोहरों पर घूमने के लिए आए.

देश की राजधानी के साथ पर्यटन में भी सरताज है दिल्ली (ETV Bharat)

दिल्ली के तीन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं: कुतुब मीनार, लाल किला, और हुमायूं का मकबरा. ये ऐतिहासिक स्मारक भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं और पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण हैं.

दिल्ली के ऐतिहासिक स्थल और पर्यटकों की संख्या
दिल्ली के ऐतिहासिक स्थल और पर्यटकों की संख्या (ETV Bharat)

देश के प्रमुख 10 धरोहरों में दिल्ली की स्थिति: अगर पूरे देश के धरोहरों की बात की जाए तो प्रमुख 10 धरोहरों में दिल्ली का कुतुब मीनार और लाल किला भी शामिल है जहां पर सबसे अधिक सैलानी आए. पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश के आगरा का ताजमहल है, यहां 69,60,665 पर्यटक पहुंचे. दूसरे स्थान पर उड़ीसा के सूर्य मंदिर कोणार्क में 35,76,348 पर्यटक पहुंचे. तीसरे और चौथे नंबर पर दिल्ली का कुतुब मीनार और लाल किला है जहां पर क्रमश: 34,39,575 और 29,63,710 सैलानी घूमने के लिए पहुंचे. इसके बाद पांचवें स्थान पर आगरा किला है, जहां 17,86,883 सैलानी आए. छठें नंबर पर महाराष्ट की एलोरा गुफाएं हैं, जिनमें 17,60,583 सैलानी पहुंचे, सातवें स्थान पर तेलंगाना के गोलकुंडा किला में 15,79,483 और आठवीं स्थान पर गोवा के अगुआडा फोर्ट में 13,71,815 नवे स्थान पर तेलंगाना के चारमीनार को देखने 13,53,065 सैलानी पहुंचे. वहीं ओडिशा की उदयगिरि खंडगिरि गुफाओं में घूमने के लिए 12,42,595 पर्यटक पहुंचे. दिल्ली के दो स्मारक कुतुब मीनार व लाल किला देश के शीर्ष 5 में शामिल हैं.

दिल्ली के ऐतिहासिक स्थल और पर्यटकों की संख्या
दिल्ली के ऐतिहासिक स्थल और पर्यटकों की संख्या (ETV Bharat)

एएसआई के प्रयासों से बढ़ा दिल्ली का पर्यटन: एएसआई ने हाल के वर्षों में दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों पर पर्यटकों की सुविधाओं में काफी सुधार किए हैं. एएसआई की संयुक्त महानिदेशक नंदनी भट्टाचार्य साहु का कहना है कि डिजिटल टिकटिंग की सुविधा से कतारें कम हुईं. स्मार्ट गाइड और क्यूआर आधारित सूचना बोर्ड से इतिहास जानना आसान हुआ है. इसके साथ ही स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और कैफेटेरिया सुधार के कारण पर्यटकों की संख्या बढ़ी. व्हीलचेयर व रैंप एक्सेस से दिव्यांग यात्रियों के लिए स्थल सुलभ बने है. इसके साथ ही जरूरत के अनुसार धरोहरों पर काम होते रहते हैं.

दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक
दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक (ETV Bharat)
दिल्ली आज भी इतिहास, स्थापत्य व संस्कृति का जीवंत संग्रहालय है. एएसआई की कोशिशों से इसकी धरोहरें न सिर्फ संरक्षित हैं, बल्कि हर साल लाखों नए पर्यटक इसके अतीत से जुड़ते हैं. ताजमहल भले भारत का चेहरा हो, लेकिन दिल्ली की कुतुब मीनार व लाल किला उसकी आत्मा हैं. आइए एक नजर डालते हैं दिल्ली के आकर्षण कहे जाने वाले प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में.

दिल्ली के प्रमुख धार्मिक स्थल : दिल्ली में कुछ स्थान अपने ऐतिहासिकता और धार्मिक महत्व को लेकर सैलानियों को अपनी ओर खिंचते हैं. वो इस प्रकार हैं

दिल्ली के प्रमुख संग्राहलय
दिल्ली के प्रमुख संग्राहलय (ETV Bharat)

दिल्ली के प्रमुख संग्राहलय : दिल्ली हर दौर में लोगों की जिज्ञासा का प्रमुख केंद्र रही इसलिए यहां कई विरासतों को संभाल कर रखा गया है और उसके लिए संग्राहलयों का निर्माण किया गया. जिसमें कुछ प्रमुख संग्रहालय इस प्रकार है.

दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक
दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक (ETV Bharat)

दिल्ली के प्रमुख स्मारक : दिल्ली सालों से सल्तनतों का प्रमुख केंद्र रही है इसलिए यहां कई स्मारकों को निर्माण किया गया. जिसमें कुछ प्रमिख स्मारक इस प्रकार हैं.

स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए फेमस प्लेस
स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए फेमस प्लेस (ETV Bharat)

दिल्ली में स्वाद को लेकर फेमस जगहें : दिल्ली में हमेशा से ही कई प्रकार के देशी विदेशी लोगों का आना जाना लगा रहा है इसलिए यहां का स्वाद भी कुछ अलग और खास है ऐसे ही कुछ फेमस जगह है जहां लोग बेहतरीन स्वाद के लिए जाते हैं



दिल्ली के ऐतिहासिक धरोहरों का इतिहास और महत्व:

विश्व धरोहर स्थल में शुमार लाल किला
विश्व धरोहर स्थल में शुमार लाल किला (ETV Bharat)
1. लाल किला : मुगल सम्राट शाहजहां ने 1638–1648 में दिल्ली में के इस किले का निर्माण कराया, जो मुगल सत्ता का केंद्र रहा. 1857 की क्रांति का प्रतीक स्थल भी था. आजादी के बाद से हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री यहीं से तिरंगा फहराते हैं. यह विश्व धरोहर स्थल है.
विश्व धरोहर में शामिल कुतुब मीनार
विश्व धरोहर में शामिल कुतुब मीनार (ETV Bharat)
2. कुतुब मीनार: दिल्ली के महरौली में स्थित यह मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में बनानी शुरू की और इल्तुतमिश ने पूरी कराई थी. यह विजय स्तंभ के रूप में निर्मित है. 73 मीटर ऊंची यह विश्व की सबसे ऊंची ईंट निर्मित मीनार है. यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है.
हुमायूं का मकबरा
हुमायूं का मकबरा (ETV Bharat)
3. हुमायूं का मकबरा: यह मकबरा 1565 में हुमायूं की विधवा हाजी बेगम ने फारसी स्थापत्य शैली पर बनवाया. यह भारत की पहली बगीचा-समाधि है, जिसने ताजमहल के निर्माण को प्रेरित किया. लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनी यह विश्व धरोहर है. 4. पुराना किला: शेरशाह सूरी ने 1538 से 1545 के बीच इसका निर्माण कराया था. इसे पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी का स्थान माना जाता है. यहां अफगान व मुगल स्थापत्य का सुंदर मिश्रण है. पुराना किला दिल्ली के सबसे पुराने किलों में से एक है.
फिरोजशाह कोटला
फिरोजशाह कोटला (ETV Bharat)
5. फिरोजशाह कोटला : वर्ष 1354 में फिरोजशाह तुगलक ने इसे अपनी राजधानी फिरोजाबाद के रूप में बसाया था. यहां अशोक स्तंभ और कई प्राचीन संरचनाएं हैं. यह दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य व प्रशासनिक इतिहास का महत्वपूर्ण प्रतीक है.
सफदरजंग का मकबरा
सफदरजंग का मकबरा (ETV Bharat)
6. सफदरजंग का मकबरा: वर्ष 1754 में अवध के नवाब सफदरजंग की याद में बना यह मकबरा मुगल वास्तुकला के अंतिम चरण का उदाहरण है. लाल पत्थर व संगमरमर से निर्मित यह मकबरा ‘दिल्ली का अंतिम गार्डन टूम्ब’ भी कहलाता है.
जंतर मंतर
जंतर मंतर (ETV Bharat)
7. जंतर मंतर: राजस्थान के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने साल 1724 में खगोलीय गणना के लिए यह वेधशाला बनवाई. इसमें सूर्यघड़ी, सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र जैसे उपकरण हैं. यह विज्ञान व स्थापत्य का अद्भुत मेल है.
हौज खास
हौज खास (ETV Bharat)
8. हौज खास: अलाउद्दीन खिलजी ने 13वीं सदी में जलाशय बनवाया था, बाद में फिरोजशाह तुगलक ने इसमें मदरसा व मकबरा जोड़ा. यह शिक्षा व जल प्रबंधन की प्राचीन मिसाल है. आज यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र है.
तुगलकाबाद किला
तुगलकाबाद किला (ETV Bharat)
9. तुगलकाबाद किला: वर्ष 1321 में गयासुद्दीन तुगलक ने रक्षा दृष्टि से यह विशाल किला बनवाया था. यह दिल्ली के सबसे शक्तिशाली किलों में से था. हालांकि जल्द ही वीरान हो गया. इसकी दीवारें तुगलक वास्तुकला की मजबूती को दर्शाती हैं.10. खान-ए-खाना मकबरा : यह मकबरा अब्दुर्रहीम खान-ए-खाना का है, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे. वर्ष 1598 में निर्मित यह मकबरा लाल पत्थर से बना है. खान-ए-खाना अपने दोहों और संस्कृत-फारसी अनुवादों के लिए प्रसिद्ध थे.
सुल्तानगढ़ी का मकबरा
सुल्तानगढ़ी का मकबरा (ETV Bharat)



11. सुल्तानगढ़ी का मकबरा: यह दिल्ली का पुराना मकबरा है, जिसे 1231 में इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की स्मृति में बनवाया था. यह दिल्ली की इस्लामी स्थापत्य शैली की पहली मिसाल है.

दिल्ली में पर्यटकों को मिलनेवाली सुविधाएं
दिल्ली में पर्यटकों को मिलनेवाली सुविधाएं (ETV Bharat)
