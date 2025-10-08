ETV Bharat / bharat

संसद सुरक्षा में चूक मामले के तीन आरोपियों की दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिमिनल हिस्ट्री मांगी

नई दिल्ली: संसद की सुरक्षा में चूक से संबंधित मामले की सुनवाई में बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने मनोरंजन डी., सागर शर्मा और ललित झा के वकीलों से उनके आपराधिक इतिहास पर हलफनामा दाखिल करने को कहा. इनकी ज़मानत याचिका कोर्ट में लंबित है. जस्टिस विवेक चौधरी और मनोज जैन की खंडपीठ ने वकीलों को सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के अनुसार हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी.

मनोरंजन डी. की ज़मानत याचिका पर जुलाई में हुई एक पूर्व सुनवाई के दौरान, दिल्ली हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा था कि संसद के कामकाज में बाधा डालने का कोई भी प्रयास एक बेहद चिंताजनक कृत्य माना जा सकता है, जिसके राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं. हाई कोर्ट ने मनोरंजन के वकील की इस दलील पर प्रतिक्रिया देते हुए यह टिप्पणी की थी कि उनके मुवक्किल द्वारा गैर-विषाक्त धुएँ के कनस्तरों और नारों का इस्तेमाल एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था जिसका उद्देश्य बेरोज़गारी जैसे मुद्दों को उजागर करना था. पीठ ने जवाब दिया, "भारत में आतंक पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका संसद को बाधित करना है. आपने संसद को बाधित किया."

क्या है पूरा मामला

बता दें कि संसद की सुरक्षा में चूक का मामला 13 दिसंबर, 2023 को हुआ, जब मनोरंजन और सागर शर्मा एक लाइव सत्र के दौरान लोकसभा कक्ष में घुस गए, जबकि नीलम आजाद और अमोल शिंदे बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. चारों को रंगीन धुएं के कैंडल का उपयोग करके इस कृत्य का समन्वय करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले, हाई कोर्ट ने नीलम आज़ाद और महेश कुमावत को 50,000 रुपए के निजी मुचलके और दो जमानतदारों की आवश्यकता पर ज़मानत दी थी.