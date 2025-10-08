ETV Bharat / bharat

संसद सुरक्षा में चूक मामले के तीन आरोपियों की दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिमिनल हिस्ट्री मांगी

जस्टिस विवेक चौधरी और मनोज जैन की खंडपीठ ने वकीलों को सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के अनुसार हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया.

संसद सुरक्षा चूक मामला
संसद सुरक्षा चूक मामला (ETV Bharat)
नई दिल्ली: संसद की सुरक्षा में चूक से संबंधित मामले की सुनवाई में बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने मनोरंजन डी., सागर शर्मा और ललित झा के वकीलों से उनके आपराधिक इतिहास पर हलफनामा दाखिल करने को कहा. इनकी ज़मानत याचिका कोर्ट में लंबित है. जस्टिस विवेक चौधरी और मनोज जैन की खंडपीठ ने वकीलों को सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के अनुसार हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी.

मनोरंजन डी. की ज़मानत याचिका पर जुलाई में हुई एक पूर्व सुनवाई के दौरान, दिल्ली हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा था कि संसद के कामकाज में बाधा डालने का कोई भी प्रयास एक बेहद चिंताजनक कृत्य माना जा सकता है, जिसके राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं. हाई कोर्ट ने मनोरंजन के वकील की इस दलील पर प्रतिक्रिया देते हुए यह टिप्पणी की थी कि उनके मुवक्किल द्वारा गैर-विषाक्त धुएँ के कनस्तरों और नारों का इस्तेमाल एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था जिसका उद्देश्य बेरोज़गारी जैसे मुद्दों को उजागर करना था. पीठ ने जवाब दिया, "भारत में आतंक पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका संसद को बाधित करना है. आपने संसद को बाधित किया."

क्या है पूरा मामला

बता दें कि संसद की सुरक्षा में चूक का मामला 13 दिसंबर, 2023 को हुआ, जब मनोरंजन और सागर शर्मा एक लाइव सत्र के दौरान लोकसभा कक्ष में घुस गए, जबकि नीलम आजाद और अमोल शिंदे बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. चारों को रंगीन धुएं के कैंडल का उपयोग करके इस कृत्य का समन्वय करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले, हाई कोर्ट ने नीलम आज़ाद और महेश कुमावत को 50,000 रुपए के निजी मुचलके और दो जमानतदारों की आवश्यकता पर ज़मानत दी थी.

जमानत की शर्तों में मीडिया में नहीं आने, सप्ताह में तीन बार अनिवार्य पुलिस थाने का दौरा और दिल्ली छोड़ने पर प्रतिबंध शामिल हैं. हालांकि दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध किया था और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत सबूत पेश किए थे. उन्होंने तर्क दिया कि अभियुक्तों के फरार होने, गवाहों को प्रभावित करने और अपने प्रभाव के कारण जांच में बाधा डालने का जोखिम है.

बचाव पक्ष ने यूएपीए के इस्तेमाल की आलोचना की और इसे अत्यधिक और असहमति को दबाने का प्रयास बताया. संसद के अंदर अभियुक्तों पर हमले के आरोप भी सामने आए. गत 7 जून, 2024 को दिल्ली पुलिस ने इन छह आरोपियों के खिलाफ 1,000 पन्ने का आरोपपत्र दायर किया, जिसमें 2001 के संसद हमले की बरसी पर हुई इस घुसपैठ में उनकी भूमिका का विवरण दिया गया था. इस संबंध में 14 दिसंबर, 2023 को एफआईआर दर्ज की गई थी.

