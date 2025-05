ETV Bharat / bharat

एयरपोर्ट हैंडल करने वाली तुर्की की कंपनी की याचिका पर हाईकोर्ट बोला- सॉरी बोलने से अच्छा 'सुरक्षा' - HIGH COURT ON PETITION OF CELEBI

सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (फाइल फोटो) ( FILE PHOTO )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 19, 2025 at 8:13 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 8:30 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम करने वाले तुर्की के कार्गो ऑपरेटर सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का सिक्योरिटी क्लीयरेंस को निरस्त करने के केंद्र के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सॉरी बोलने से अच्छा है कि सुरक्षित रहें. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने आज इस मामले पर आंशिक सुनवाई की. अगली सुनवाई कल यानि 20 मई को भी जारी रहेगी. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दुश्मन दस बार कोशिश कर सकता है और एक बार सफल हो सकता है लेकिन देश को हर बार सफल होना होगा. इस पर कोर्ट ने कहा कि सॉरी कहने से अच्छा है कि सुरक्षित रहें. सुनवाई के दौरान तुर्की कंपनी सेलेबी की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि सार्वजनिक धारणा के आधार पर किसी का नियोजन नहीं छीना जाना चाहिए. सेलेबी कोई बदनाम कंपनी नहीं है. वो भारत में 17 सालों से काम कर रही है. रोहतगी ने कहा कि कंपनी का सिक्योरिटी क्लियरेंस निरस्त करने के पहले नोटिस नहीं दी गई. सुनवाई के दौरान मेहता ने कहा कि सिक्योरिटी क्लियरेंस निरस्त करने के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं हैं. उन्होंने कहा कि एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रुल्स का नियम 12 संभावित खतरे को देखते हुए लाईसेंस निरस्त करने की अनुमति देता है. उन्होंने किहा कि कांट्रैक्ट दो तरह के हैं, एक एयरपोर्ट हैंडलिग और दूसरा कार्गो हैंडलिंग. ये दोनों काफी संवेदनशील हैं क्योंकि कंपनी में काम करने वालों को एयरपोर्ट का सब कुछ पता होता है.

Last Updated : May 19, 2025 at 8:30 PM IST