ETV Bharat / bharat

दिल्ली हाईकोर्ट से बाबा रामदेव को फटकार, कहा- याचिका वापस लीजिए या जुर्माने के लिए रहें तैयार

दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को भ्रामक प्रचार करने पर फटकार लगाई है, केस की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी.

हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को लगाई फटकार
हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को लगाई फटकार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 19, 2025 at 5:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को कोई भी भ्रामक या नकारात्मक विज्ञापन का प्रसारण नहीं करने के सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल करने पर फटकार लगाई है. जस्टिस हरिशंकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद से कहा कि या तो आप याचिका वापस लीजिए या जुर्माने के लिए तैयार रहिए. मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी.

हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को लगाई फटकार : डिवीजन बेंच ने कहा कि सिंगल बेंच के आदेश में पतंजलि को पूरे विज्ञापन को हटाने के लिए नहीं कहा बल्कि उसके कुछ हिस्सों में सुधार करने को कहा था. जब कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाई तो उसके वकील जयंत मेहता ने कहा कि इस संबंध में निर्देश लेना पड़ेगा. उसके बाद कोर्ट ने 23 सितंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया.

बता दें कि 3 जुलाई को हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को निर्देश दिया था कि वो नामी च्यवनप्राश कंपनी के खिलाफ कोई भी भ्रामक या नकारात्मक विज्ञापन का प्रसारण नहीं करें. जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने ये आदेश जारी किया था. सिंगल बेंच के इसी आदेश को पतंजलि आयुर्वेद ने डिवीजन बेंच में चुनौती दी है. सिंगल बेंच में याचिका नामी च्यवनप्राश कंपनी ने दायर किया था.

नामी च्यवनप्राश कंपनी को बदनाम करने का आरोप: सिंगल बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान नामी च्यवनप्राश कंपनी की ओर से पेश वकील ने आरोप लगाया था कि वह बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद अपने विज्ञापनों के जरिये उनकी कंपनी के च्यवनप्राश को गलत तरीके से बदनाम कर रही है.

पतंजलि पर उपभोक्ताओं को भ्रमित करने का आरोप : पतंजलि आयुर्वेद अपने विज्ञापनों के जरिये उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रही है. उन्होंने कहा था कि पतंजलि ने भ्रामक और गलत दावा कर यह बताने की कोशिश की है कि वही एकमात्र असली आयुर्वेदिक च्यवनप्राश बनाता है. उन्होंने कहा कि था कोर्ट ने दिसंबर 2024 में समन जारी किया था उसके बावजूद पतंजलि ने एक हफ्ते में 6182 भ्रामक विज्ञापन प्रसारित किए थे.

पतंजलि का अपने च्यवनप्राश को लेकर किया गया दावा गलत : नामी च्यवनप्राश कंपनी की याचिका में कहा गया था कि पतंजलि आयुर्वेद नामी च्यवनप्राश कंपनी के उत्पाद को साधारण बताकर उसकी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है. याचिका में कहा गया था कि पतंजलि के विज्ञापनों में दावा किया गया है कि उसका च्यवनप्राश 51 से अधिक जड़ी-बूटियों से बना है जबकि हकीकत में इसमें सिर्फ 47 जड़ी-बूटियां हैं.नामी च्यवनप्राश कंपनी ने याचिका में आरोप लगाया था कि पतंजलि के उत्पाद में पारा पाया गया जो बच्चों के लिए हानिकारक है.

ये भी पढ़ें :

हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को दिया झटका, डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ कोई भी भ्रामक या नकारात्मक विज्ञापन का प्रसारण नहीं करने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद बाबा रामदेव ने भविष्य में आपत्तिजनक पोस्ट न करने का किया वादा

For All Latest Updates

TAGGED:

HC SLAM RAMDEV FOR CREATE CONFUSIONBABA RAMDEV FACES COURT ANGERSAID WITHDRAW PETITION OR FACE FINEहाईकोर्ट से बाबा रामदेव को फटकारDELHI HIGH COURT BABA RAMDEV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.