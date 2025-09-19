ETV Bharat / bharat

दिल्ली हाईकोर्ट से बाबा रामदेव को फटकार, कहा- याचिका वापस लीजिए या जुर्माने के लिए रहें तैयार

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को कोई भी भ्रामक या नकारात्मक विज्ञापन का प्रसारण नहीं करने के सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल करने पर फटकार लगाई है. जस्टिस हरिशंकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद से कहा कि या तो आप याचिका वापस लीजिए या जुर्माने के लिए तैयार रहिए. मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी.

हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को लगाई फटकार : डिवीजन बेंच ने कहा कि सिंगल बेंच के आदेश में पतंजलि को पूरे विज्ञापन को हटाने के लिए नहीं कहा बल्कि उसके कुछ हिस्सों में सुधार करने को कहा था. जब कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाई तो उसके वकील जयंत मेहता ने कहा कि इस संबंध में निर्देश लेना पड़ेगा. उसके बाद कोर्ट ने 23 सितंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया.

बता दें कि 3 जुलाई को हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को निर्देश दिया था कि वो नामी च्यवनप्राश कंपनी के खिलाफ कोई भी भ्रामक या नकारात्मक विज्ञापन का प्रसारण नहीं करें. जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने ये आदेश जारी किया था. सिंगल बेंच के इसी आदेश को पतंजलि आयुर्वेद ने डिवीजन बेंच में चुनौती दी है. सिंगल बेंच में याचिका नामी च्यवनप्राश कंपनी ने दायर किया था.

नामी च्यवनप्राश कंपनी को बदनाम करने का आरोप: सिंगल बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान नामी च्यवनप्राश कंपनी की ओर से पेश वकील ने आरोप लगाया था कि वह बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद अपने विज्ञापनों के जरिये उनकी कंपनी के च्यवनप्राश को गलत तरीके से बदनाम कर रही है.