"कोर्ट रूम में 3 बम रखे हैं..." दिल्ली हाईकोर्ट में ब्लास्ट करने की धमकी भरा मेल मिला, सर्च ऑपरेशन शुरू

मेल में दो बजे तक कोर्ट रूम को खाली कराने की बात लिखी गई है. सभी कोर्ट प्रोसीडिंग्स को स्थगित कर दिया गया है.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (SOURCE: ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 12, 2025 at 12:34 PM IST

Updated : September 12, 2025 at 2:14 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में बम धमाकों की धमकी मिली है. जिसके बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है. न्यायधीशों की ओर से सभी कोर्ट प्रोसीडिंग्स को स्थगित कर दिया गया है. ये धमकी ईमेल के जरिए मिली है.

जानकारी के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट को एक धमकी भरा ई मेल मिला था. जिसके बाद दिल्ली पुलिस दिल्ली हाईकोर्ट में गहन सर्च अभियान चला रही है. न्यू ब्लॉक को खाली कराकर तलाशी अभियान जारी. कई कोर्ट रूम में सुनवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई है.

नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार महला ने कहा, "एसओपी के अनुसार, बम निरोधक टीमें और डॉग स्क्वाड अंदर हैं. हमने इसकी जाँच की है और अब तक इसे एक अफवाह पाया है."

वहीं दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा, "तलाशी अभियान जारी है. अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है. कोई दहशत जैसी स्थिति नहीं है. हमने सुनिश्चित किया कि सभी वकील और मुवक्किल अदालत से बाहर हों. ऑपरेशन अभी भी जारी है. यह एक धोखा लगता है. हमें बताया गया है कि दोपहर 2.30 बजे तक काम फिर से शुरू हो जाएगा.

अफरा-तफरी का माहौल
बम की धमकी मिलते ही जज अपने अपने कोर्ट को छोड़कर उठने लगे. चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद कोर्ट के बाहर बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया.

मेल में क्या लिखा गया- हाईकोर्ट को भेजे गए धमकी भरे मेल के मुताबिक जज रूम कोर्ट रूम में 3 बम रखे गए हैं. कोर्ट को 2 बजे तक खाली करा दें. ये ईमेल आज सुबह 10.41 मिनट पर भेजा गया है. इसमें ये भी लिखा गया है कि इसमें पाकिस्तान-तमिलनाडु की मिलीभगत है.

इस धमकी भरे ईमेल के मिलने के बाद दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई और आनन-फानन में कोर्ट परिसर को खाली कराया गया. पुलिस और सर्च टीमें पूरे परिसर में जांच कर रही हैं.

राजधानी दिल्ली में लगातार बम की धमकी भरे संदेश आ रहे हैं. हाल ही में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज और दिल्ली सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली. ईमेल में धमाके का समय भी बताया गया है. ई- मेल में दोनों जगहों पर विस्फोट करने की बात लिखी गई थी. धमकी का ई-मेल मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं. एहतियातन दोनों स्थानों को सुरक्षा घेरे में लेकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है.

पुलिस के अनुसार धमकी भरा ईमेल प्राप्त मिला था, जिसके बाद तुरंत उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई. सीएम सचिवालय में बम निरोधक दस्ते के साथ जांच शुरू कराई. इसी तरह मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में भी सघन तलाशी अभियान चलाया गया.

Last Updated : September 12, 2025 at 2:14 PM IST

