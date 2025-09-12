ETV Bharat / bharat

"कोर्ट रूम में 3 बम रखे हैं..." दिल्ली हाईकोर्ट में ब्लास्ट करने की धमकी भरा मेल मिला, सर्च ऑपरेशन शुरू

दिल्ली हाईकोर्ट ( SOURCE: ETV BHARAT )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 12, 2025 at 12:34 PM IST | Updated : September 12, 2025 at 2:14 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में बम धमाकों की धमकी मिली है. जिसके बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है. न्यायधीशों की ओर से सभी कोर्ट प्रोसीडिंग्स को स्थगित कर दिया गया है. ये धमकी ईमेल के जरिए मिली है. जानकारी के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट को एक धमकी भरा ई मेल मिला था. जिसके बाद दिल्ली पुलिस दिल्ली हाईकोर्ट में गहन सर्च अभियान चला रही है. न्यू ब्लॉक को खाली कराकर तलाशी अभियान जारी. कई कोर्ट रूम में सुनवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई है. नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार महला ने कहा, "एसओपी के अनुसार, बम निरोधक टीमें और डॉग स्क्वाड अंदर हैं. हमने इसकी जाँच की है और अब तक इसे एक अफवाह पाया है." वहीं दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा, "तलाशी अभियान जारी है. अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है. कोई दहशत जैसी स्थिति नहीं है. हमने सुनिश्चित किया कि सभी वकील और मुवक्किल अदालत से बाहर हों. ऑपरेशन अभी भी जारी है. यह एक धोखा लगता है. हमें बताया गया है कि दोपहर 2.30 बजे तक काम फिर से शुरू हो जाएगा.

Last Updated : September 12, 2025 at 2:14 PM IST