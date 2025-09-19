ETV Bharat / bharat

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, करण जौहर से जुड़े वीडियो, मीम्स और पोस्ट हटाए जाएं

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता करण जौहर के फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ी किसी चीज का इस्तेमाल बिना अनुमति नहीं करने का आदेश दिया है. जस्टिस मनमीत प्रीतम अरोड़ा की बेंच ने कहा कि करण जौहर के बारे में वीडियो, मीम्स और सोशल मीडिया पोस्ट हटाए जाएं.

कोर्ट ने कहा कि करण जौहर की याचिका में जिन सोशल मीडिया अकाउंट का जिक्र किया गया है वे अनाधिकृत रुप से उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं. कोर्ट ने इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट करने का आदेश दिया. अदालत ने कहा इन सोशल मीडिया अकाउंट्स ने करण जौहर की छवि को नुकसान पहुंचाया है. कोर्ट ने एक वेबसाइट के नाम को निलंबित करने का भी आदेश दिया.

कोर्ट ने 17 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान जस्टिस अरोड़ा ने करण जौहर की ओर से पेश वकील राजशेखर राव से कहा था कि आपने इतने ज्यादा यूआरएल (वेब लिंक) दिए हैं कि वो परेशान हो गयी हैं. तब राव ने कहा था कि वे कोर्ट की मदद ही कर रहे हैं.

सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ?

सुनवाई के दौरान मेटा की ओर से पेश वकील वरुण पाठक ने कहा था कि वे तकनीकी आपत्ति नहीं उठा रहे हैं बल्कि जितने वेब लिंक दिए गए हैं सभी करण जौहर से जुड़े हुए नहीं हैं. तब राव ने कहा था कि करण जौहर को सार्वजनिक रुप से परेशान किया जा रहा है. राव ने कुछ पोस्ट पर किए गए कमेंट को पढ़ते हुए कहा कि लोग करण जौहर की सेक्सुअलिटी के बारे में बोल रहे हैं. उन्होंने कहा कि क्या करण जौहर को ये अधिकार नहीं है कि वो इन कमेंट करने वालों से अपनी रक्षा कर सके.