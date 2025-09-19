DUSU चुनाव प्रचार के दौरान महंगी गाड़ियों के इस्तेमाल पर भड़का दिल्ली हाईकोर्ट, जीते हुए पदाधिकारियों को नोटिस जारी

ETV Bharat / bharat

चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने डूसू चुनाव में जीते उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया है.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 19, 2025 at 9:03 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के चुनाव प्रचार के दौरान लग्जरी गाड़ियां जैसे बेंटले, रोल्स रॉयस और फेरारी के इस्तेमाल पर गहरी नाराजगी जताई है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने डूसू चुनाव में जीते उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया है.

दरअसल, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि उम्मीदवारों और छात्र संगठनों ने हाईकोर्ट के पिछले साल के आदेश के बावजूद कोई सबक नहीं लिया, जिसमें चुनाव परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दिया गया था. कोर्ट ने कहा कि ये समाज के लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के लिए काफी दुख का विषय है.

कोर्ट ने 17 सितंबब को चुनाव के बाद दिल्ली में जीत का कोई भी जुलूस निकालने पर रोक लगा दिया था. कोर्ट ने कहा था कि हम डूसू चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर चुनाव संतोषजनक तरीके से संपन्न नहीं कराए गए तो हम पदाधिकारियों का काम रोक सकते हैं. डूसू का चुनाव 18 सितंबर को संपन्न हुआ और 19 सितंबर को परिणाम घोषित किए गए.

बता दें कि 16 सितंबर को भी कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा था कि वे केवल उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के चुनाव के दौरान सभी नियमों का पालन होगा. कोर्ट ने कहा था कि नियमों के पालन की जिम्मेदारी दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली पुलिस और छात्र संगठनों की है. 15 सितंबर को कोर्ट ने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को चेतावनी दी थी कि अगर नियमों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी.

