DUSU चुनाव प्रचार के दौरान महंगी गाड़ियों के इस्तेमाल पर भड़का दिल्ली हाईकोर्ट, जीते हुए पदाधिकारियों को नोटिस जारी

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के चुनाव प्रचार के दौरान लग्जरी गाड़ियां जैसे बेंटले, रोल्स रॉयस और फेरारी के इस्तेमाल पर गहरी नाराजगी जताई है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने डूसू चुनाव में जीते उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया है.

दरअसल, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि उम्मीदवारों और छात्र संगठनों ने हाईकोर्ट के पिछले साल के आदेश के बावजूद कोई सबक नहीं लिया, जिसमें चुनाव परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दिया गया था. कोर्ट ने कहा कि ये समाज के लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के लिए काफी दुख का विषय है.

कोर्ट ने 17 सितंबब को चुनाव के बाद दिल्ली में जीत का कोई भी जुलूस निकालने पर रोक लगा दिया था. कोर्ट ने कहा था कि हम डूसू चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर चुनाव संतोषजनक तरीके से संपन्न नहीं कराए गए तो हम पदाधिकारियों का काम रोक सकते हैं. डूसू का चुनाव 18 सितंबर को संपन्न हुआ और 19 सितंबर को परिणाम घोषित किए गए.