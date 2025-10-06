ETV Bharat / bharat

बिहार चुनावों में अखिल भारतीय जनसंघ को चुनाव चिह्न आवंटित करने की मांग पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी

हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को करने को कहा है. कोर्ट ने जनसंघ की मांग पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (SOURCE: PTI)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 6, 2025 at 8:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक कॉमन चुनाव चिह्न आवंटित करने की अखिल भारतीय जन संघ की मांग पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है.

जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को करने का आदेश दिया. इसके पहले हाईकोर्ट ने अगस्त में अखिल भारतीय जन संघ की दूसरी याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया था. आज सुनवाई के दौरान अखिल भारतीय जन संघ की ओर से कोर्ट को बताया गया कि निर्वाचन आयोग ने ये कहते हुए उनकी मांग खारिज कर दी कि पार्टी में आंतरिक विवाद है.

अखिल भारतीय जनसंघ की ओर से कहा गया कि पार्टी से समीर सिंह चंदेल को निलंबित कर दिया है और उनके निलंबन से पार्टी की गतिविधियों का कोई लेना-देना नहीं है. उसके बाद कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से जवाब तलब करने का आदेश दिया.

अखिल भारतीय जनसंघ का कहना है कि उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन 1989 में एक गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रुप में हुआ था. याचिका में अखिल भारतीय जन संघ ने दावा किया था कि उसकी जड़ें भारतीय जन संघ से जुड़ी हुई हैं. अखिल भारतीय जन संघ ने 2 जून को निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर एक राजनीतिक दल के रुप में चुनाव चिह्न का करने की मांग की थी.

याचिका में कहा गया है अखिल भारतीय जन संघ को चुनाव लड़ने का संवैधानिक अधिकार है. बिहार विधानसभा के चुनावों की घोषणा हो चुकी है, अगर अखिल भारतीय जन संघ को राजनीतिक दल के रुप में चुनाव चिह्न आवंटित नहीं किया गया तो चुनाव लड़ने के उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा.

ये भी पढ़ें-चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने पर वकील संगठनों ने जताया एतराज, 7 अक्टूबर को प्रदर्शन का ऐलान

ये भी पढ़ें- दिल्ली महिला आयोग की नियुक्तियों में गड़बड़ी के मामले में दो पुलिस अधिकारियों को समन जारी करने का आदेश

For All Latest Updates

TAGGED:

AKHIL BHARTIYA JANSANGHBIHAR ELECTIONS 2025DELHI HIGH COURTELECTION COMMISSIONDELHI HIGH COURT ISSUE NOTICE TO EC

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत में लॉन्च हुई Maserati MCPura सुपरकार, जाने क्या है कीमत और कैसा है डिजाइन

RBI ने जारी किया नया ड्राफ्ट सर्कुलर, शून्य बैलेंस खातों में बड़े बदलाव – मुफ्त सेवाएं, डिजिटल लेनदेन और आसान बैंकिंग का मिलेगा लाभ

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3: बजट का 100% वसूल, 200 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल

आरजी कर रेप पीड़िता के माता-पिता का आरोप, NCRB की रिपोर्ट भ्रामक, कोलकाता सुरक्षित नहीं है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.