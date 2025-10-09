ETV Bharat / bharat

दिल्ली हाईकोर्ट ने बिहार चुनाव में अखिल भारतीय जनसंघ को कॉमन सिंबल आवंटित करने का दिया आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वो अखिल भारतीय जन संघ को बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक कॉमन चुनाव चिह्न आवंटित करे.

कोर्ट ने अखिल भारतीय जनसंघ को निर्देश दिया कि वो निर्वाचन आयोग के समक्ष कॉमन सिंबल के लिए जरूरी अर्जी दाखिल करें. उसके बाद निर्वाचन आयोग अखिल भारतीय जनसंघ को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कॉमन सिंबल आवंटित करेगा. कोर्ट ने की अखिल भारतीय जन संघ की मांग पर 6 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया था.

सुनवाई के दौरान अखिल भारतीय जन संघ की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि निर्वाचन आयोग ने ये कहते हुए उनकी मांग खारिज कर दिया था कि पार्टी में आंतरिक विवाद है. अखिल भारतीय जनसंघ की ओर से कहा गया था कि पार्टी से समीर सिंह चंदेल को निलंबित कर दिया है और उनके निलंबन के पार्टी की गतिविधियों का कोई लेना-देना नहीं है.

अखिल भारतीय जनसंघ का कहना था कि उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन 1989 में एक गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रुप में हुआ था. याचिका में अखिल भारतीय जन संघ ने दावा किया था कि उसकी जड़ें भारतीय जन संघ से जुड़ी हुई हैं. अखिल भारतीय जन संघ ने 2 जून को निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर एक राजनीतिक दल के रूप में चुनाव चिह्न का आवंटन करने की मांग की थी.