ETV Bharat / bharat

दिल्ली हाईकोर्ट ने बिहार चुनाव में अखिल भारतीय जनसंघ को कॉमन सिंबल आवंटित करने का दिया आदेश

कोर्ट ने अखिल भारतीय जनसंघ को निर्देश दिया है कि वो निर्वाचन आयोग के समक्ष कॉमन सिंबल के लिए जरूरी अर्जी दाखिल करें.

DELHI HIGHCOURT
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 9, 2025 at 2:13 PM IST

Updated : October 9, 2025 at 2:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वो अखिल भारतीय जन संघ को बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक कॉमन चुनाव चिह्न आवंटित करे.

कोर्ट ने अखिल भारतीय जनसंघ को निर्देश दिया कि वो निर्वाचन आयोग के समक्ष कॉमन सिंबल के लिए जरूरी अर्जी दाखिल करें. उसके बाद निर्वाचन आयोग अखिल भारतीय जनसंघ को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कॉमन सिंबल आवंटित करेगा. कोर्ट ने की अखिल भारतीय जन संघ की मांग पर 6 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया था.

सुनवाई के दौरान अखिल भारतीय जन संघ की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि निर्वाचन आयोग ने ये कहते हुए उनकी मांग खारिज कर दिया था कि पार्टी में आंतरिक विवाद है. अखिल भारतीय जनसंघ की ओर से कहा गया था कि पार्टी से समीर सिंह चंदेल को निलंबित कर दिया है और उनके निलंबन के पार्टी की गतिविधियों का कोई लेना-देना नहीं है.

अखिल भारतीय जनसंघ का कहना था कि उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन 1989 में एक गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रुप में हुआ था. याचिका में अखिल भारतीय जन संघ ने दावा किया था कि उसकी जड़ें भारतीय जन संघ से जुड़ी हुई हैं. अखिल भारतीय जन संघ ने 2 जून को निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर एक राजनीतिक दल के रूप में चुनाव चिह्न का आवंटन करने की मांग की थी.

याचिका में कहा गया था अखिल भारतीय जन संघ को चुनाव लड़ने का संवैधानिक अधिकार है. बिहार विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है. अगर अखिल भारतीय जन संघ को राजनीतिक दल के रुप में चुनाव चिह्न आवंटित नहीं किया गया तो चुनाव लड़ने के उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा.

ये भी पढ़ें- बिहार चुनावों में अखिल भारतीय जनसंघ को चुनाव चिह्न आवंटित करने की मांग पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी

ये भी पढ़ें- बिहार चुनाव में अखिल भारतीय जनसंघ को कॉमन सिंबल देने की मांग पर विचार करे निर्वाचन आयोग: दिल्ली हाईकोर्ट

Last Updated : October 9, 2025 at 2:55 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ALL INDIA JAN SANGHBIHAR ELECTIONS 2025अखिल भारतीय जनसंघDELHI HIGHCOURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गाजा में भयावह बचपन: 5 साल से कम उम्र के 54,600 से ज़्यादा बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित

सूर्य का राशि परिवर्तन: धनतेरस पर इन राशियों की जगमगाएगी किस्मत, जोरदार मनेगी दीपावली

महिला विश्व कप 2025: भारत के सामने आज दक्षिण अफ्रीका की चुनौती, क्या बारिश बिगाड़ेगी खेल ?

बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 200 अंक और निफ्टी 63 प्वाइंट चढ़ा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.