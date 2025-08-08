नई दिल्ली: दिल्ली माल एवं सेवाकर (दिल्ली जीएसटी) बिल के 45 संशोधनों पर बोलते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने उन्हें दिल्ली की जनता के हित में बताया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो प्रस्ताव पास होते हैं वे सभी राज्यों को लागू करना होता है. सभी राज्य उसको अपनाते हैं. इस पर नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बीच में टोकते हुए इन जीएसटी संशोधनों पर चर्चा की मांग की.

आतिशी ने कहा कि जीएसटी अमेंडमेंट पर दो सदस्य बोलना चाहते हैं. इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इससे पहले जीएसटी बिल कभी सदन में चर्चा में नहीं आया. इसके बाद आतिशी के पुरजोर आग्रह के बाद उन्हें बोलने का समय दिया गया. जिस पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस दिल्ली जीएसटी संशोधन बिल से व्यापारी चिंतित हैं. सरकार अब व्यापारियों से किसी भी फॉर्मेट में कागज मांग सकती है, व्यापारी इससे परेशान हैं. इसके साथ ही बीजेपी सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन को टैक्स पर छूट देने की बात कह रही है. इस तरह के व्यापारी केवल बीजेपी के खास दोस्त ही हैं. इन्हें तो छूट दी जाएगी और दिल्ली के आम व्यापारियों पर तरह-तरह नियम थोपे जा रहे हैं.

इसके बाद, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा; ''मैं आतिशी जी के ज्ञान के लिए बताना चाहती हूं. आज जो संशोधन हो रहे हैं, ये वही हैं जो पिछली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में पास हुए थे, जिसमें ये खुद नहीं गई थीं. जब फाइनेंस मिनिस्टर थीं और उस काउंसिल की सदस्य रहते हुए एक बार भी नहीं गईं. ये तो दिल्ली की जनता के हित में आया है. आप अपना कोई क्रेडिट का दावा चाहते हैं, उस तारीख को बढ़ाया गया है. ये रिफॉर्म है, दिल्ली की जनता के लिए सरलीकरण किया गया है. 45 संशोधन जो केंद्र सरकार लेकर आई है, वो दिल्ली की जनता के हित में हैं. ये आर्थिक रिफॉर्म है, जिस पर हमें केंद्र सरकार को पिछले साल ही धन्यवाद कर देना चाहिए था. इनसे फायदा ये होगा कि मुकदमेबाजी कम होगी, लाभ मिलेगा.''

रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि पिछली सरकार में अगस्त तक 14,500 करोड़ का जीएसटी+वैट का कलेक्शन हुआ और हमारी सरकार में 15,535 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है. यह 7 प्रतिशत ज्यादा है. उन्होंने कहा कि आप अगर केंद्र सरकार के सामने अच्छे बच्चे की तरह रहते तो आपको भी अच्छा फंड मिलता. उन्होंने पुरानी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी जीएसटी काउंसिल की बैठक में जाती ही नहीं थीं और आज ये हमसे सवाल पूछ रही हैं. जीएसटी काउंसिल की जिस 55वीं बैठक में ये प्रस्ताव पास हुए उसमें आतिशी जी गई ही नहीं और सवाल हमसे पूछ रही हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी का सरलीकरण करते हुए कुछ सहूलियतें व्यापारियों को दी हैं. जब कोई फैक्ट्री मालिक किसी खरीदार को माल भेजता है और वो खरीदार उस माल को वापस कर देता है तो उसकी वापसी पर टैक्स किसके खाते में जुड़ेगा यह स्थिति इस जीएसटी संशोधन में साफ की गई है. सीएम ने कहा कि इन संशोधनों के कारण ही हमारी सरकार सात प्रतिशत अधिक राजस्व वसूल करने में सफल रहे हैं. उन्होंने इन जीएसटी संशोधनों को सदन से पारित करने का प्रस्ताव किया. इसके बाद इन संशोधनों को विधानसभा से पारित कर दिया गया.

