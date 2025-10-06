दिवाली पर ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी रेखा सरकार
2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पारंपरिक पटाखों पर रोक लगा दी थी. दिल्ली सरकार का कहना है कि ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी जाए
Published : October 6, 2025 at 5:19 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में सत्ता बदलने के बाद रेखा सरकार इस दिवाली पर जनता को ग्रीन पटाखे चलाने के पक्ष में है. इसकी अनुमति दिलाने के लिए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेगी. सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह बात कही. मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार, सुप्रीम कोर्ट में लिखित में अपना पक्ष रखेगी. इसमें कहा जाएगा कि जन-भागीदारी व सरकारी नियमों का पालन करते हुए प्रमाणित ग्रीन पटाखों के उपयोग को अनुमति दी जाए.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का मानना है कि दिवाली भारतीय सांस्कृति का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है. दिल्ली के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है त्योहार के दौरान, ग्रीन पटाखों (Green Firecrackers) को दिल्ली में चलाने की अनुमति दी जाए. दिल्ली सरकार प्रदूषण पर प्रभावी रोक और पर्यावरण की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है और सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण सहयोग का आश्वासन देती है, ताकि इस संबंध में जारी किसी भी निर्देश को लागू किया जा सके. दिल्ली सरकार का कहना है कि ये सभी ग्रीन पटाखे, अधिकृत संस्थाओं द्वारा निर्मित हों, जिन्हें सक्षम व संबंधित विभागों द्वारा प्रमाणित किया गया हो.
दिल्लीवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, दिल्ली सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यह निवेदन करेगी कि इस दीपावली पर प्रमाणित ग्रीन पटाखों (Green Firecrackers) के उपयोग की अनुमति प्रदान की जाए।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 6, 2025
सरकार का मानना है कि जनभावनाओं और पर्यावरण संरक्षण, दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है।… pic.twitter.com/JsATbSb1ey
2018 में लगी थी रोक: दरअसल, दिल्ली में दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर कई वर्षों से घटनाएं और निर्णय होते रहे हैं, जिसका मुख्य कारण राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ता वायु प्रदूषण है. शुरुआती दौर और सुप्रीम कोर्ट का वर्ष 2017 में हस्तक्षेप हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करना शुरू किया, जिसके बाद वायु गुणवत्ता पर पटाखों के प्रभाव की जांच हुई. इसके बाद वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पारंपरिक पटाखों पर रोक लगा दी और केवल "ग्रीन पटाखों" (कम प्रदूषण वाले पटाखे) की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी थी.
इसलिए लगाया गया प्रतिबंध: इसके बाद वर्ष 2020 से व्यापक प्रतिबंध की शुरुआत हुई. वर्ष 2020-2021 में दिल्ली सरकार ने सर्दियों में गंभीर प्रदूषण को देखते हुए सभी तरह के पटाखों, यहां तक कि ग्रीन पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया. यह प्रतिबंध आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में घोषित किया जाता है और 1 जनवरी तक लागू रहता है. ग्रीन पटाखों और पारंपरिक पटाखों में अंतर करना मुश्किल होने के कारण यह व्यापक प्रतिबंध लगाया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने की थी टिप्पणी: इसके बाद, दिल्ली सरकार ने हर साल (2022, 2023, 2024, आदि) दिवाली से पहले इसी तरह का पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की. यह प्रतिबंध पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और ऑनलाइन डिलीवरी/उपयोग पर लागू होता है. प्रतिबंध की अवधि अक्सर 1 जनवरी तक रखी जाती है. गत वर्ष सितंबर/अक्टूबर में दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी, 2025 तक पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की थी और इसके अनुपालन के लिए कदम उठाए. पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें पटाखा निर्माताओं ने प्रतिबंध को चुनौती दी. तब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, कि प्रदूषण का मुद्दा केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है और अगर प्रतिबंध लगाना है, तो इसे पूरे देश में लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए न कि केवल दिल्ली-एनसीआर में. अदालत ने ग्रीन पटाखों की अनुमति देने की व्यवहार्यता पर भी विचार किया, लेकिन प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली- एनसीआर में प्रतिबंध जारी रखा गया.
