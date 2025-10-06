ETV Bharat / bharat

दिवाली पर ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी रेखा सरकार

नई दिल्ली: दिल्ली में सत्ता बदलने के बाद रेखा सरकार इस दिवाली पर जनता को ग्रीन पटाखे चलाने के पक्ष में है. इसकी अनुमति दिलाने के लिए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेगी. सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह बात कही. मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार, सुप्रीम कोर्ट में लिखित में अपना पक्ष रखेगी. इसमें कहा जाएगा कि जन-भागीदारी व सरकारी नियमों का पालन करते हुए प्रमाणित ग्रीन पटाखों के उपयोग को अनुमति दी जाए.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का मानना है कि दिवाली भारतीय सांस्कृति का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है. दिल्ली के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है त्योहार के दौरान, ग्रीन पटाखों (Green Firecrackers) को दिल्ली में चलाने की अनुमति दी जाए. दिल्ली सरकार प्रदूषण पर प्रभावी रोक और पर्यावरण की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है और सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण सहयोग का आश्वासन देती है, ताकि इस संबंध में जारी किसी भी निर्देश को लागू किया जा सके. दिल्ली सरकार का कहना है कि ये सभी ग्रीन पटाखे, अधिकृत संस्थाओं द्वारा निर्मित हों, जिन्हें सक्षम व संबंधित विभागों द्वारा प्रमाणित किया गया हो.

2018 में लगी थी रोक: दरअसल, दिल्ली में दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर कई वर्षों से घटनाएं और निर्णय होते रहे हैं, जिसका मुख्य कारण राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ता वायु प्रदूषण है. शुरुआती दौर और सुप्रीम कोर्ट का वर्ष 2017 में हस्तक्षेप हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करना शुरू किया, जिसके बाद वायु गुणवत्ता पर पटाखों के प्रभाव की जांच हुई. इसके बाद वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पारंपरिक पटाखों पर रोक लगा दी और केवल "ग्रीन पटाखों" (कम प्रदूषण वाले पटाखे) की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी थी.