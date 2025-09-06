पंजाब के मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ की सहयोग राशि देगी दिल्ली सरकार, CM रेखा गुप्ता का ऐलान

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी.
Published : September 6, 2025 at 6:30 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है. दिल्ली सचिवालय में शनिवार को पत्रकार वार्ता कर सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार ने पंजाब के मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए की सहयोग राशि देने का निर्णय लिया. पंजाब में आई कठिन घड़ी में वहां के भाई-बहनों का दर्द हम सबका साझा दर्द है. दिल्ली की जनता और सरकार इस आपदा से जूझ रहे लोगों के साथ आत्मीयता और संवेदना के साथ खड़ी है.
बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चार दिन पहले ही बाढ़ प्रभावित जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्री से फोन पर बात कर सहयोग का आश्वासन दिया था. इसके साथ ही दिल्ली एम्स ने भी शुक्रवार को पंजाब के बाढ़ प्रभावित जिलों में चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने डॉक्टरों और नर्सेज की 22 सदस्यीय टीम भेजी थी. इसके अलावा, भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी अपने स्तर पर पंजाब में बाढ़ राहत सामग्री भेजने के लिए व्यवस्था में लगे हैं.
#WATCH | Delhi Chief Minister Rekha Gupta says, " on behalf of the delhi government, we announce assistance of 5 crore rupees to the punjab cm relief fund."— ANI (@ANI) September 6, 2025
"flood conditions are currently prevailing in our neighbouring state of punjab, and given the kind of circumstances in… pic.twitter.com/fkbIvdeDS0
''दिल्ली सरकार ने पंजाब मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपये की सहयोग राशि देने का निर्णय लिया है. पंजाब में आई कठिन घड़ी में वहाँ के भाई-बहनों का दर्द हम सबका साझा दर्द है. दिल्ली की जनता और सरकार, इस आपदा से जूझ रहे लोगों के साथ आत्मीयता और संवेदना के साथ खड़ी है. ईश्वर से प्रार्थना है कि प्रभावित परिवार जल्द इस विपत्ति से उबरें और पंजाब की पवित्र धरती पर फिर से सुख, शांति और समृद्धि लौटे.''- रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री दिल्ली
दो सितंबर को रेखा गुप्ता ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के सीएम से की थी फोन पर बात
बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता ने दो सितंबर को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुला, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से टेलीफोन पर विस्तृत बातचीत की थी.
सीएम ने कहा था कि इन राज्यों में बाढ़ ने जन-जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान पहुँचाया है. अनेक परिवार बेघर हो गए हैं, सड़क और संचार सेवाएं बाधित हैं तथा लोग कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं. सभी मुख्यमंत्रियों को आश्वस्त किया कि इस संकट की घड़ी में दिल्ली सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है. हर संभव सहायता और सहयोग उपलब्ध कराने के लिए तत्पर हैं, ताकि प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत पहुँच सके और सामान्य जीवन बहाल हो सके. इसी क्रम में अब सीएम ने पंजाब के लिए पांच करोड़ की राहत राशि देने का निर्णय लिया है.
ये भी पढ़ें: