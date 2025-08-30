ETV Bharat / bharat

दिल्ली में यमुना उफान पर, बन सकती है बाढ़ जैसी स्थिति; प्रशासन ने निचले इलाकों में जारी किया अलर्ट - DELHI FLOOD ALERT

हथिनीकुंड बैराज के खोले जाने से दिल्ली में यमुना फिर खतरे के निशान के ऊपर बह रही है.

दिल्ली में यमुना उफान पर, बन सकती है बाढ़ जैसी स्थिति
दिल्ली में यमुना उफान पर, बन सकती है बाढ़ जैसी स्थिति (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 30, 2025 at 1:24 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश और हथनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी के कारण हालात और गंभीर होते जा रहे हैं. फिलहाल दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों पर बाढ़ की चपेट में आने का खतरा मंडराने लगा है.

जानकारी के अनुसार, हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से 49,141 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. वहीं, वजीराबाद बैराज से 45,620 क्यूसेक और ओखला बैराज से 40,216 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है. लगातार पानी छोड़े जाने के कारण नदी के और ऊपर जाने की आशंका बनी हुई है. प्रशासन ने यमुना खादर और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के करीब (ETV Bharat)

दिल्ली सरकार ने संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के इंतजाम तेज कर दिए हैं. अलग-अलग स्थानों पर बनाए गए राहत शिविरों में पीने का पानी, भोजन, दवाइयां और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है. सैकड़ों लोग बाढ़ राहत शिविर में रह रहे हैं.

अधिकारियों का कहना है कि जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है. सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. लोगों से अपील की गई है कि वे नदी किनारे जाने से बचें और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन की मदद लें. प्रशासन ने लोगों से अपने पशुओं को भी यमुना से दूर रहने की हिदायत दी है.

बन सकती है बाढ़ जैसी स्थिति? हथनीकुंड बैराज के गेज रीडर शेर सिंह ने बताया "शुक्रवार शाम 7 बजे तक जलस्तर कुछ घटकर 84,160 क्यूसेक पर पहुंच गया. हालांकि, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कैचमेंट एरिया में लगातार बरसात बनी रही तो बाढ़ जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं."

65 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा पानी: गेज रीडर शेर सिंह ने कहा कि "बैराज से छोड़ा गया यह पानी लगभग 65 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा. ऐसे में राजधानी में खतरा और बढ़ सकता है. जलस्तर में उतार-चढ़ाव का क्रम लगातार जारी है. इस पर विभाग की पैनी नजर बनी हुई है." वहीं, प्रशासन ने तीन दिन का हाई अलर्ट जारी कर दिया है. इससे साफ है कि हालात किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं. हालांकि अभी पानी घटने का क्रम जारी है, लेकिन यदि बारिश तेज हुई तो यमुना का उफान फिर से चिंता का कारण बनेगा.

गौरतलब है कि हर साल मॉनसून सीजन में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच जाता है और आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं. इस बार भी तेजी से बढ़ते जलस्तर ने दिल्लीवासियों की चिंता बढ़ा दी है.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली के यमुना बाजार में बाढ़ का कहर: बेघर हुए लोग, राहत कैंप में भी संकट; देखिए Ground Report
  2. दिल्ली में बाढ़ का खतरा, सीएम ने आईटीओ घाट और फ्लड कंट्रोल सेंटर सहित किया कई इलाकों का दौरा
  3. दिल्ली में यमुना किनारे बाढ़ का खतरा! डेंजर मार्क के करीब पहुंचा वाटर लेवल, अलर्ट जारी

नई दिल्ली: दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश और हथनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी के कारण हालात और गंभीर होते जा रहे हैं. फिलहाल दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों पर बाढ़ की चपेट में आने का खतरा मंडराने लगा है.

जानकारी के अनुसार, हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से 49,141 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. वहीं, वजीराबाद बैराज से 45,620 क्यूसेक और ओखला बैराज से 40,216 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है. लगातार पानी छोड़े जाने के कारण नदी के और ऊपर जाने की आशंका बनी हुई है. प्रशासन ने यमुना खादर और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के करीब (ETV Bharat)

दिल्ली सरकार ने संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के इंतजाम तेज कर दिए हैं. अलग-अलग स्थानों पर बनाए गए राहत शिविरों में पीने का पानी, भोजन, दवाइयां और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है. सैकड़ों लोग बाढ़ राहत शिविर में रह रहे हैं.

अधिकारियों का कहना है कि जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है. सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. लोगों से अपील की गई है कि वे नदी किनारे जाने से बचें और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन की मदद लें. प्रशासन ने लोगों से अपने पशुओं को भी यमुना से दूर रहने की हिदायत दी है.

बन सकती है बाढ़ जैसी स्थिति? हथनीकुंड बैराज के गेज रीडर शेर सिंह ने बताया "शुक्रवार शाम 7 बजे तक जलस्तर कुछ घटकर 84,160 क्यूसेक पर पहुंच गया. हालांकि, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कैचमेंट एरिया में लगातार बरसात बनी रही तो बाढ़ जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं."

65 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा पानी: गेज रीडर शेर सिंह ने कहा कि "बैराज से छोड़ा गया यह पानी लगभग 65 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा. ऐसे में राजधानी में खतरा और बढ़ सकता है. जलस्तर में उतार-चढ़ाव का क्रम लगातार जारी है. इस पर विभाग की पैनी नजर बनी हुई है." वहीं, प्रशासन ने तीन दिन का हाई अलर्ट जारी कर दिया है. इससे साफ है कि हालात किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं. हालांकि अभी पानी घटने का क्रम जारी है, लेकिन यदि बारिश तेज हुई तो यमुना का उफान फिर से चिंता का कारण बनेगा.

गौरतलब है कि हर साल मॉनसून सीजन में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच जाता है और आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं. इस बार भी तेजी से बढ़ते जलस्तर ने दिल्लीवासियों की चिंता बढ़ा दी है.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली के यमुना बाजार में बाढ़ का कहर: बेघर हुए लोग, राहत कैंप में भी संकट; देखिए Ground Report
  2. दिल्ली में बाढ़ का खतरा, सीएम ने आईटीओ घाट और फ्लड कंट्रोल सेंटर सहित किया कई इलाकों का दौरा
  3. दिल्ली में यमुना किनारे बाढ़ का खतरा! डेंजर मार्क के करीब पहुंचा वाटर लेवल, अलर्ट जारी

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI FLOOD YAMUNA WATER LEVELYAMUNA FLOOD IN DELHIYAMUNA FLOOD AREASDELHI FLOOD ALERT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पहलगाम हमले पर जापान ने दिया भारत का साथ, कहा- आतंकियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई

भारतीय उद्योग की 'रीढ़' खतरे में: SMEs लगा रहे सरकार से गुहार

अल्लू अर्जुन की दादी का 94वें की उम्र में निधन, शूट कैंसल कर घर पहुंचे 'पुष्पा' स्टार, आज होगा अंतिम संस्कार

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.