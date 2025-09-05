नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बाढ़ की स्थिति गहराने लगी है. क्योंकि हरियाणा के यमुनानगर स्थित हथिनी कुंड बैराज से नियमित भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है. आज 5 सितंबर की सुबह को हथिनी कुंड बैराज से 1,10,883 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. इस बड़े डिस्चार्ज का असर सीधे तौर पर राजधानी दिल्ली में देखने को मिल सकता है.

आज दिल्ली के वजीराबाद बैराज से 1,76,850 क्यूसेक और ओखला बैराज से 2,44,478 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. ताजा आंकड़ों के अनुसार ओल्ड रेलवे ब्रिज (लोहा पुल) पर सुबह 7 बजे यमुना का जलस्तर 207.33 मीटर दर्ज किया गया. यह स्तर खतरे के निशान से ऊपर है.

नदी में भारी मात्रा में पानी डिस्चार्ज का सबसे बड़ा असर यमुना किनारे बसे इलाकों पर पड़ा है. कई झुग्गी बस्तियों और कच्ची कॉलोनियों में पानी घुस गया है. हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं. ये लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं. पानी के तेज बहाव में सैकड़ों झुग्गियां भी बह गई हैं. इससे लोगों का आशियाना उजड़ गया है.

ओखला बैराज पर भी उफान पर यमुना, कई कॉलोनियां बाढ़ की चपेट में 201 मीटर से कुछ कम पर बह रहा पानी

देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी लगातार उफान पर चल रही है. शुक्रवार सुबह 7 बजे तक ओखला बैराज पर यमुना का जलस्तर 201 मीटर से महज कुछ कम दर्ज किया गया. हालांकि गुरुवार की तुलना में मामूली गिरावट देखने को मिली है, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है. ओखला बैराज से छोड़े गए पानी से नदी में ऊंची-ऊंची लहरें उठ रही है जो किसी समुद्र की लहरों जैसी दिखाई दे रही हैं.

ओखला बैराज पर यमुना का जब से जलस्तर बड़ा है उसी समय से सभी गेट पूरी तरह खोल दिए गए हैं ताकि बढ़ते जलस्तर का दबाव कम किया जा सके. जानकारी के मुताबिक, बैराज पर पानी का स्तर 200 मीटर से ऊपर लेकिन 201 मीटर से नीचे बना हुआ है. हालांकि यमुना का ओवरऑल जलस्तर 207.33 मीटर दर्ज किया गया है. यमुना नदी के बढ़े जलस्तर से लगातार तेज बहाव के कारण आसपास के निचले इलाके पूरी तरह प्रभावित हो रहे हैं.

ये कॉलोनियां जलमग्न

यमुना नदी में बढ़े जलस्तर के कारण पिछले दो दिनों से दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. जैतपुर, खड्डा कॉलोनी और विश्वकर्मा कॉलोनी जैसी बस्तियों में पानी भर गया है. लोगों के घरों में घुटनों से लेकर कमर तक पानी जमा हो चुका है. हालात ऐसे हैं कि स्थानीय लोगों को सड़क किनारे तंबू लगाकर गुजर-बसर करनी पड़ रही है.

छोटे व्यापारियों पर रोजी-रोटी का संकट

बाढ़ के पानी से न केवल स्थानीय निवासियों की दिनचर्या बाधित हुई है बल्कि छोटे व्यापारियों और दिहाड़ी मजदूरों की रोजी-रोटी पर भी असर पड़ा है. बच्चों और बुजुर्गों की परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ गई है. मदनपुर खादर में मवेशी पालने वाले लोग परेशान हैं. पूरे इलाके में बाढ़ के चलते मवेशी भूख से तड़प रहे हैं. बीमार लोगों और गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार काम कर रही हैं.

लोगों की निगाहें अब यमुना के जलस्तर पर टिकी हैं. हर कोई उम्मीद लगाए बैठा है कि आने वाले दिनों में जलस्तर में तेजी से गिरावट आए और उन्हें बाढ़ के संकट से जल्द राहत मिले

प्रशासन व आपदा प्रबंधन टीम प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं. शिविरों में भोजन, पीने का पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है. हालांकि, प्रभावित परिवारों की संख्या बढ़ने से इन संसाधनों पर दबाव भी साफ दिखाई दे रहा है. जब तक हथिनी कुंड व अन्य बैराजों से पानी का छोड़ा जाना जारी है, तब तक यमुना का जलस्तर और ज्यादा बढ़ सकता है. दिल्ली पुलिस व प्रशासन ने यमुना किनारे से गुजरने वाले मार्गों पर अलर्ट जारी किया है. लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है.

