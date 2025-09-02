ETV Bharat / bharat

दिल्ली के यमुना बाजार में बाढ़ से तबाही: घरों में घुसा पानी, लोग छतों व राहत कैंपों में शरण लेने को मजबूर, देखिए Ground Report - FLOOD ALERT IN DELHI

यमुना बाजार इलाके में बाढ़ जैसे हालात दिखने लगे हैं. कॉलोनी में यमुना नदी का पानी भर गया है.

यमुना बाजार में बाढ़ से तबाही
यमुना बाजार में बाढ़ से तबाही (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 2, 2025 at 1:38 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ जाने से हालात बहुत बिगड़ गए हैं. खासकर यमुना बाजार इलाके में बाढ़ आ गई है. नदी का पानी लोगों के घरों में भर गया है. बाढ़ ने सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया है. लोग अपना सामान छतों पर रखकर राहत कैंपों में रह रहे हैं. दिल्ली सरकार की ओर से राहत कैंपों में खाने-पीने, ठहरने, बिजली आदि की व्यवस्था की गई है. यमुना बाजार के लोगों का कहना है कि घरों में पानी घुसने से उनके सामान को भारी नुकसान हुआ है. लगातार हो रही बारिश से हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं. बाढ़ से प्रभावित लोग चिंता व असमंजस की स्थिति में हैं.

रातभर सो नहीं सके लोग: यमुना बाजार के रहने वाले गौरी शंकर ने बताया कि 2 दिन से कॉलोनी में पानी घुसना शुरू हुआ था, लेकिन हालात इतने बुरे नहीं थे सोमवार शाम से कॉलोनी के घरों में पानी घुसना शुरू हो गया. घर में पानी घुसने से सामान गीले हो गए, उन्हें ऊंचे स्थानों पर सुरक्षित रखने का काम कर रहे हैं.

दिल्ली के यमुना बाजार में बाढ़ से तबाही: घरों में घुसा पानी (ETV Bharat)

छत पर कर रहे गुजारा: छत पर अपना सामान सुरक्षित कर रहे गणेश ने बताया कि जब भी यमुना नदी में बाढ़ आती है. सबसे पहले उनकी कालोनी में पानी घुसता है और लोगों का काफी नुकसान हो जाता है. उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत खराब है. इसके बाद भी दवाई खाकर इस मुश्किल हालात में सामान को सुरक्षित रखने के लिए काम रहे. हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2023 में आई बाढ़ से इस बार हालात ठीक ही है. वह छत पर ही मुश्किल हालात काट रहे हैं. बाहर से खाना खरीदकर लाते हैं.

यमुना बाजार में बाढ़ से तबाही: घरों में घुसा पानी, लोग छतों व राहत कैंपों में शरण लेने को मजबूर
यमुना बाजार में बाढ़ से तबाही: घरों में घुसा पानी, लोग छतों व राहत कैंपों में शरण लेने को मजबूर (ETV Bharat)

रोजी रोटी का संकट, सरकार से मदद की अपील: बुजुर्ग राम कुमारी देवी अपना सामान छत पर सुरक्षित रख रही थी. उन्होंने बताया कि वह 45 साल से इस कॉलोनी में रह रही हैं. जल भराव के कारण का पूरा परिवार प्रभावित है. नाव चलाने का उनका काम भी बंद हो गया है. इससे रोजी-रोटी को संकट खड़ा हो गया है. उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2023 में आई बाढ़ के दौरान सरकार से मदद मुहैया कराई गई थी, लेकिन उन्हें कोई आर्थिक मदद नहीं मिली. उन्होंने मांग की है कि यदि सरकार कोई आर्थिक मदद नहीं दे सकती तो मजदूर लगाकर यहां पर कॉलोनी में जो रेत इकट्ठा हुई है, उसकी सफाई करा दी जाए.

यमुना बाजार में बाढ़ से तबाही के बाद लोग राहत कैंपों में शरण लेने को मजबूर
यमुना बाजार में बाढ़ से तबाही के बाद लोग राहत कैंपों में शरण लेने को मजबूर (ETV Bharat)

टेंट में लोगों को समय पर नहीं मिल रहा खाना: बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए टेंट में रह रहे हीराधर ने बताया कि घर में पानी भरने के बाद सोमवार शाम को हम लोग टेंट में रहने के लिए आ गए. सोमवार को दिल्ली सरकार की तरफ से खाने का प्रबंध किया गया था, लेकिन मंगलवार दोपहर तक खाने के लिए कुछ भी नहीं आया. हालांकि, टेंट में बिजली पंखे और पीने के पानी का इंतजाम दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है.

दिल्ली के यमुना बाजार में बाढ़ से तबाही: घरों में घुसा पानी
दिल्ली के यमुना बाजार में बाढ़ से तबाही: घरों में घुसा पानी (ETV Bharat)

वहीं, टेंट में रह रहीं राजवती में बताया कि सोमवार शाम को बस स्टैंड में रहने के लिए आ गई. उन्होंने अपना सामान घर की छत पर सुरक्षित रखा हुआ है. बेड फर्नीचर व अन्य वजन समान छत पर नहीं पहुंचा सकते, जिससे वह कमरे में पानी खींच में पड़ा हुआ है. टेंट में सरकार की तरफ से सोमवार को दाल चावल खाने के लिए दिया गया था.

यमुना बाजार में घरों में पानी घुसने से उनके सामान को भारी नुकसान हुआ है.
यमुना बाजार में घरों में पानी घुसने से उनके सामान को भारी नुकसान हुआ है. (ETV Bharat)

