नई दिल्लीः दिल्ली-NCR पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है अगले 72 घंटे काफी अहम है. किसी भी वक्त बाढ़ का पानी लोगों के लिए मुसीबत बन सकता है.

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बृहस्पतिवार सुबह 7 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक यमुना नदी का जलस्तर 204.79 मीटर पहुंच गया, जो चेतावनी के स्तर 204.50 मीटर को पार कर चुका है. अधिकारियों ने बताया कि सुबह 8 बजे पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर 204.88 मीटर था.

ऐसे में संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगले 72 घंटों में दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं.

दिल्ली में क्यों पैदा हुए बाढ़ जैसे हालात

खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना नदी (SOURCE: ETV BHARAT)

इससे पहले, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की पहाड़ियों पर बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश के चलते हथिनी कुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी यमुना नदी में छोड़ा गया है. बुधवार को हथिनी कुंड बैराज से दिल्ली की ओर पानी का प्रवाह 65 लाख 206 क्यूसेक प्रति सेकंड दर्ज किया गया. यह प्रवाह बीते मानसून सीजन का उच्चतम स्तर है, जिससे यमुना में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. बैराज से छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुंचने में आमतौर पर 48 से 50 घंटे का समय लगता है.

प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है. हथिनी कुंड बैराज कंट्रोल रूम के अधिकारियों के मुताबिक बुधवार सुबह 6 बजे तक यमुना में जलस्तर 73,749 क्यूसेक तक पहुंच गया था, जिससे सिंचाई विभाग व दिल्ली जल बोर्ड दोनों की चिंता बढ़ गई है.

दिल्ली में अगले 72 घंटे में बाढ़ के हालात (SOURCE: ETV BHARAT)

दिल्ली में आ सकती है बाढ़, इन इलाकों के लिए अलर्ट जारी

वहीं, दिल्ली सरकार व आपदा प्रबंधन विभाग भी हाई अलर्ट पर हैं. निचले क्षेत्रों जैसे मजनू का टीला, यमुना बाजार, राजघाट, कश्मीरी गेट व आईटीओ के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क किया गया है. राहत व बचाव दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं. नावों व मेडिकल टीमों की भी तैनाती की जा रही है.

अधिकारियों के अनुसार, संभावित बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाने हेतु सभी संबंधित एजेंसियों को अलर्ट जारी कर दिया गया है.

समझिए कब खतरे के निशान को पार करती है यमुना

विशेषज्ञों का मानना है कि यमुना में जलस्तर यदि 205.33 मीटर को पार करता है तो उसे 'खतरे का निशान' माना जाता है. हालांकि वर्तमान में जलस्तर चेतावनी स्तर पार कर चुका है. यदि बारिश इसी तरह जारी रही तो खतरे की सीमा भी जल्द पार हो सकती है.

पिछले वर्षों की घटनाओं से सीख लेते हुए दिल्ली सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है. प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें. सिर्फ आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करें. इसके साथ ही निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोग जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की तैयारी रखें. राजधानी दिल्ली के लिए आने वाले कुछ दिन बेहद अहम हैं. यदि मौसम का मिजाज इसी तरह रहा तो राजधानी को एक बार फिर बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है.

