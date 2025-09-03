नई दिल्लीः यमुना नदी पर साल 1866 में बने ऐतिहासिक पुराना यमुना पुल, जिसे लोहे का पुल या रेलवे पुल नंबर 249 के नाम से जाना जाता है, का जलस्तर खतरनाक स्तर तक बढ़कर 206.10 मीटर पार कर गया है. ऐसे में सुरक्षा कारणों से रेलवे ने इस पुल पर ट्रेनों का संचालन तत्काल प्रभाव से रोक दिया है. इसके साथ ही उत्तर रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द, डायवर्ट, शॉर्ट-टर्मिनेट और शॉर्ट-ओरिजिनेट किया है.

मंगलवार को करीब 22 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा. बुधवार को इन ट्रेनों का संचालन प्रभावित रह सकता है. साथ ही प्रभावित रहने वाली ट्रेनों की संख्या और बढ़ सकती है. ऐसे में रेल यात्री ट्रेनों की स्थिति जांच कर घर से निकलें.

उत्तर रेलवे की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक

54057 पुरानी दिल्ली से शामली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन मंगलवार को रद्द कर दी गई.

तीन सितंबर यानी बुधवार को ट्रेन संख्या 54058 (शामली–पुरानी दिल्ली पैसेंजर) का संचालन रद्द कर दिया गया है.

रेलवे से प्राप्त जानकारी के मुताबिक मंगलवार को अन्य कई ट्रेनों का संचालन रद्द किया गया था.

उनका संचालन आज बुधवार को भी प्रभावित हो सकता है.

प्रभावित रहने वाली ट्रेनों में 64445 गाजियाबाद - दिल्ली जंक्शन ईएमयू लिंक ट्रेन 64412 भी रद्द

64407 गाजियाबाद - दिल्ली जंक्शन ईएमयू व लिंक ट्रेन 64001 भी रद्द

64412 दिल्ली जंक्शन - गाजियाबाद ईएमयू, लिंक ट्रेन 64445 रद्द

74023 दिल्ली जंक्शन - शामली डीएमयू ट्रेन रद्द रह रही.

इन ट्रेनों को किया गया है डायवर्ट

ट्रेन नंबर 64906 गाजियाबाद - पलवल ईएमयू को साहिबाबाद–तिलक ब्रिज–हजरत निजामुद्दीन मार्ग

64409 गाज़ियाबाद - नई दिल्ली ईएमयू को साहिबाबाद–तिलक ब्रिज–नई दिल्ली मार्ग चलाया जा रहा

54307 मुरादाबाद - दिल्ली जंक्शन पैसेंजर को साहिबाबाद–तिलक ब्रिज–नई दिल्ली मार्ग से चलाया जा रहा

64582 दिल्ली जंक्शन - हर्थरस किला मेमू ट्रेन का संचालन नई दिल्ली के रास्ते किया जा रहा है

54076 दिल्ली जंक्शन - बरेली पैसेंजर ट्रेन नई दिल्ली–गाजियाबाद मार्ग से चलाई जा रही है



शॉर्ट टर्मिनेट की गई ट्रेनें

74024 सहारनपुर - दिल्ली जंक्शन डीएमयू ट्रेन शाहदरा पर समाप्त

64107 डांकौर - दिल्ली जंक्शन ईएमयू ट्रेन शाहदरा पर समाप्त

64092 क़ासिमपुर खेरी - दिल्ली जंक्शन मेमू शाहदरा पर समाप्त

64028 सहारनपुर - दिल्ली जंक्शन मेमू शाहदरा पर समाप्त

64024 शामली - दिल्ली जंक्शन मेमू शाहदरा पर समाप्त

64151 अलीगढ़ - दिल्ली जंक्शन मेमू गाजियाबाद पर समाप्त

शॉर्ट-ओरिजिनेट की गई ट्रेनें

64106 दिल्ली जंक्शन - खुर्जा जंक्शन ईएमयू शाहदरा से शुरू

64102 दिल्ली जंक्शन - अलीगढ़ जंक्शन ईएमयू गाजियाबाद से शुरू

64027 दिल्ली जंक्शन - सहारनपुर मेमू शाहदरा से शुरू

64021 दिल्ली जंक्शन - शामली मेमू शाहदरा से शुरू

64568 तिलक ब्रिज - बुलंदशहर मेमू शाहदरा से शुरू

64108 दिल्ली जंक्शन - खुर्जा जंक्शन ईएमयू गाजियाबाद से शुरू



जांच लें ट्रेनों की स्थिति

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले एनटीईएस या हेल्पलाइन 139 पर संपर्क कर ट्रेनों की स्थिति जांच लें इसके बाद ही घर से निकलें, जिससे असुविधा से बच सकें. उन्होंने कहा है कि यमुना नदी में जलस्तर सामान्य होने पर ट्रेनों का संचालन पुनः ओल्ड रेल ब्रिज (लोहा पुल) से शुरू किया जाएगा.

