ETV Bharat / bharat

यमुना पुल पर जलस्तर बढ़ने से कई ट्रेनें प्रभावित, यहां देखें कैंसिल और डायवर्ट ट्रेनों की लिस्ट - DELHI FLOOD TRAINS CANCELLED

उत्तर रेलवे की ओर से अपील की गई है कि यात्री एक बार घर से निकलने से पहले ट्रेनों की जानकारी लेना ना भूलें

Etv Bharat
ओल्ड रेलवे ब्रिज (PTI)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 3, 2025 at 7:12 AM IST

3 Min Read

नई दिल्लीः यमुना नदी पर साल 1866 में बने ऐतिहासिक पुराना यमुना पुल, जिसे लोहे का पुल या रेलवे पुल नंबर 249 के नाम से जाना जाता है, का जलस्तर खतरनाक स्तर तक बढ़कर 206.10 मीटर पार कर गया है. ऐसे में सुरक्षा कारणों से रेलवे ने इस पुल पर ट्रेनों का संचालन तत्काल प्रभाव से रोक दिया है. इसके साथ ही उत्तर रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द, डायवर्ट, शॉर्ट-टर्मिनेट और शॉर्ट-ओरिजिनेट किया है.

मंगलवार को करीब 22 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा. बुधवार को इन ट्रेनों का संचालन प्रभावित रह सकता है. साथ ही प्रभावित रहने वाली ट्रेनों की संख्या और बढ़ सकती है. ऐसे में रेल यात्री ट्रेनों की स्थिति जांच कर घर से निकलें.

DELHI FLOOD TRAINS CANCELLED
खतरनाक स्तर पर बह रही यमुना (SOURCE: ETV BHARAT)

उत्तर रेलवे की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक

  • 54057 पुरानी दिल्ली से शामली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन मंगलवार को रद्द कर दी गई.
  • तीन सितंबर यानी बुधवार को ट्रेन संख्या 54058 (शामली–पुरानी दिल्ली पैसेंजर) का संचालन रद्द कर दिया गया है.
  • रेलवे से प्राप्त जानकारी के मुताबिक मंगलवार को अन्य कई ट्रेनों का संचालन रद्द किया गया था.
  • उनका संचालन आज बुधवार को भी प्रभावित हो सकता है.
  • प्रभावित रहने वाली ट्रेनों में 64445 गाजियाबाद - दिल्ली जंक्शन ईएमयू लिंक ट्रेन 64412 भी रद्द
  • 64407 गाजियाबाद - दिल्ली जंक्शन ईएमयू व लिंक ट्रेन 64001 भी रद्द
  • 64412 दिल्ली जंक्शन - गाजियाबाद ईएमयू, लिंक ट्रेन 64445 रद्द
  • 74023 दिल्ली जंक्शन - शामली डीएमयू ट्रेन रद्द रह रही.

इन ट्रेनों को किया गया है डायवर्ट

  • ट्रेन नंबर 64906 गाजियाबाद - पलवल ईएमयू को साहिबाबाद–तिलक ब्रिज–हजरत निजामुद्दीन मार्ग
  • 64409 गाज़ियाबाद - नई दिल्ली ईएमयू को साहिबाबाद–तिलक ब्रिज–नई दिल्ली मार्ग चलाया जा रहा
  • 54307 मुरादाबाद - दिल्ली जंक्शन पैसेंजर को साहिबाबाद–तिलक ब्रिज–नई दिल्ली मार्ग से चलाया जा रहा
  • 64582 दिल्ली जंक्शन - हर्थरस किला मेमू ट्रेन का संचालन नई दिल्ली के रास्ते किया जा रहा है
  • 54076 दिल्ली जंक्शन - बरेली पैसेंजर ट्रेन नई दिल्ली–गाजियाबाद मार्ग से चलाई जा रही है

    शॉर्ट टर्मिनेट की गई ट्रेनें
  • 74024 सहारनपुर - दिल्ली जंक्शन डीएमयू ट्रेन शाहदरा पर समाप्त
  • 64107 डांकौर - दिल्ली जंक्शन ईएमयू ट्रेन शाहदरा पर समाप्त
  • 64092 क़ासिमपुर खेरी - दिल्ली जंक्शन मेमू शाहदरा पर समाप्त
  • 64028 सहारनपुर - दिल्ली जंक्शन मेमू शाहदरा पर समाप्त
  • 64024 शामली - दिल्ली जंक्शन मेमू शाहदरा पर समाप्त
  • 64151 अलीगढ़ - दिल्ली जंक्शन मेमू गाजियाबाद पर समाप्त

शॉर्ट-ओरिजिनेट की गई ट्रेनें

  • 64106 दिल्ली जंक्शन - खुर्जा जंक्शन ईएमयू शाहदरा से शुरू
  • 64102 दिल्ली जंक्शन - अलीगढ़ जंक्शन ईएमयू गाजियाबाद से शुरू
  • 64027 दिल्ली जंक्शन - सहारनपुर मेमू शाहदरा से शुरू
  • 64021 दिल्ली जंक्शन - शामली मेमू शाहदरा से शुरू
  • 64568 तिलक ब्रिज - बुलंदशहर मेमू शाहदरा से शुरू
  • 64108 दिल्ली जंक्शन - खुर्जा जंक्शन ईएमयू गाजियाबाद से शुरू

जांच लें ट्रेनों की स्थिति
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले एनटीईएस या हेल्पलाइन 139 पर संपर्क कर ट्रेनों की स्थिति जांच लें इसके बाद ही घर से निकलें, जिससे असुविधा से बच सकें. उन्होंने कहा है कि यमुना नदी में जलस्तर सामान्य होने पर ट्रेनों का संचालन पुनः ओल्ड रेल ब्रिज (लोहा पुल) से शुरू किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- यमुना में जलस्तर बढ़ने से रेल रोड ब्रिज बंद: नई दिल्ली-तिलक ब्रिज रूट से निकाली जा रही हैं ट्रेनें

ये भी पढ़ें- यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद पुराना लोहे का पुल बंद, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

ये भी पढ़ें- दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के पार, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी; लोगों को ले जाया गया सुरक्षित जगह

नई दिल्लीः यमुना नदी पर साल 1866 में बने ऐतिहासिक पुराना यमुना पुल, जिसे लोहे का पुल या रेलवे पुल नंबर 249 के नाम से जाना जाता है, का जलस्तर खतरनाक स्तर तक बढ़कर 206.10 मीटर पार कर गया है. ऐसे में सुरक्षा कारणों से रेलवे ने इस पुल पर ट्रेनों का संचालन तत्काल प्रभाव से रोक दिया है. इसके साथ ही उत्तर रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द, डायवर्ट, शॉर्ट-टर्मिनेट और शॉर्ट-ओरिजिनेट किया है.

मंगलवार को करीब 22 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा. बुधवार को इन ट्रेनों का संचालन प्रभावित रह सकता है. साथ ही प्रभावित रहने वाली ट्रेनों की संख्या और बढ़ सकती है. ऐसे में रेल यात्री ट्रेनों की स्थिति जांच कर घर से निकलें.

DELHI FLOOD TRAINS CANCELLED
खतरनाक स्तर पर बह रही यमुना (SOURCE: ETV BHARAT)

उत्तर रेलवे की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक

  • 54057 पुरानी दिल्ली से शामली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन मंगलवार को रद्द कर दी गई.
  • तीन सितंबर यानी बुधवार को ट्रेन संख्या 54058 (शामली–पुरानी दिल्ली पैसेंजर) का संचालन रद्द कर दिया गया है.
  • रेलवे से प्राप्त जानकारी के मुताबिक मंगलवार को अन्य कई ट्रेनों का संचालन रद्द किया गया था.
  • उनका संचालन आज बुधवार को भी प्रभावित हो सकता है.
  • प्रभावित रहने वाली ट्रेनों में 64445 गाजियाबाद - दिल्ली जंक्शन ईएमयू लिंक ट्रेन 64412 भी रद्द
  • 64407 गाजियाबाद - दिल्ली जंक्शन ईएमयू व लिंक ट्रेन 64001 भी रद्द
  • 64412 दिल्ली जंक्शन - गाजियाबाद ईएमयू, लिंक ट्रेन 64445 रद्द
  • 74023 दिल्ली जंक्शन - शामली डीएमयू ट्रेन रद्द रह रही.

इन ट्रेनों को किया गया है डायवर्ट

  • ट्रेन नंबर 64906 गाजियाबाद - पलवल ईएमयू को साहिबाबाद–तिलक ब्रिज–हजरत निजामुद्दीन मार्ग
  • 64409 गाज़ियाबाद - नई दिल्ली ईएमयू को साहिबाबाद–तिलक ब्रिज–नई दिल्ली मार्ग चलाया जा रहा
  • 54307 मुरादाबाद - दिल्ली जंक्शन पैसेंजर को साहिबाबाद–तिलक ब्रिज–नई दिल्ली मार्ग से चलाया जा रहा
  • 64582 दिल्ली जंक्शन - हर्थरस किला मेमू ट्रेन का संचालन नई दिल्ली के रास्ते किया जा रहा है
  • 54076 दिल्ली जंक्शन - बरेली पैसेंजर ट्रेन नई दिल्ली–गाजियाबाद मार्ग से चलाई जा रही है

    शॉर्ट टर्मिनेट की गई ट्रेनें
  • 74024 सहारनपुर - दिल्ली जंक्शन डीएमयू ट्रेन शाहदरा पर समाप्त
  • 64107 डांकौर - दिल्ली जंक्शन ईएमयू ट्रेन शाहदरा पर समाप्त
  • 64092 क़ासिमपुर खेरी - दिल्ली जंक्शन मेमू शाहदरा पर समाप्त
  • 64028 सहारनपुर - दिल्ली जंक्शन मेमू शाहदरा पर समाप्त
  • 64024 शामली - दिल्ली जंक्शन मेमू शाहदरा पर समाप्त
  • 64151 अलीगढ़ - दिल्ली जंक्शन मेमू गाजियाबाद पर समाप्त

शॉर्ट-ओरिजिनेट की गई ट्रेनें

  • 64106 दिल्ली जंक्शन - खुर्जा जंक्शन ईएमयू शाहदरा से शुरू
  • 64102 दिल्ली जंक्शन - अलीगढ़ जंक्शन ईएमयू गाजियाबाद से शुरू
  • 64027 दिल्ली जंक्शन - सहारनपुर मेमू शाहदरा से शुरू
  • 64021 दिल्ली जंक्शन - शामली मेमू शाहदरा से शुरू
  • 64568 तिलक ब्रिज - बुलंदशहर मेमू शाहदरा से शुरू
  • 64108 दिल्ली जंक्शन - खुर्जा जंक्शन ईएमयू गाजियाबाद से शुरू

जांच लें ट्रेनों की स्थिति
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले एनटीईएस या हेल्पलाइन 139 पर संपर्क कर ट्रेनों की स्थिति जांच लें इसके बाद ही घर से निकलें, जिससे असुविधा से बच सकें. उन्होंने कहा है कि यमुना नदी में जलस्तर सामान्य होने पर ट्रेनों का संचालन पुनः ओल्ड रेल ब्रिज (लोहा पुल) से शुरू किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- यमुना में जलस्तर बढ़ने से रेल रोड ब्रिज बंद: नई दिल्ली-तिलक ब्रिज रूट से निकाली जा रही हैं ट्रेनें

ये भी पढ़ें- यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद पुराना लोहे का पुल बंद, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

ये भी पढ़ें- दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के पार, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी; लोगों को ले जाया गया सुरक्षित जगह

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI FLOODYAMUNA WATER LEVEL TODAYTRAINS CANCEL DUE TO YAMUNA FLOODDELHI FLOOD TRAINS CANCELLED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.