नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला के मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप-मुख्यंमत्री मनीष सिसोदिया गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश नहीं हुए. स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने अब मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को करने का आदेश दिया है.

दरअसल, गुरुवार को सुनवाई के दौरान केजरीवाल और सिसोदिया को छोड़कर सभी आरोपी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए. वहीं, केजरीवाल और सिसोदिया ने कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की. केजरीवाल और सिसोदिया की ओर से कहा गया कि दोनों पंजाब में आयी बाढ़ में राहत और बचाव कार्यों का समन्वय में व्यस्त हैं. उसके बाद कोर्ट ने दोनों की आज पेशी से छूट को मंजूर कर लिया.

इस मामले में कोर्ट आरोपी शरद चंद्र रेड्डी और राघव मगुंटा को पहले ही सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे चुका है. गुरुवार को सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों को दस्तावेज देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है. उसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर को करने का आदेश दिया.

केजरीवाल को किया गया था 26 जून 2024 को गिरफ्तार:

बता दें कि 17 मई 2024 को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल किया था जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया था. ईडी ने 21 मार्च 2024 को देर शाम को केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून 2024 तक की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून 2024 को सरेंडर किया था.

अरविंद केजरीवाल को 26 जून 2024 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 2024 को केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी थी. उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी. इस मामले के सभी 40 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है.

