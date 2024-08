ETV Bharat / bharat

'मैं सीजेआई हूं...कैब के लिए 500 रुपए भेज सकते हैं', सुप्रीम कोर्ट ने की फ्रॉड की शिकायत, जांच शुरू - Cyber Fraud in Name of CJI

By ETV Bharat Delhi Team Published : Aug 28, 2024, 7:47 AM IST | Updated : 20 hours ago

सीजेआई के नाम से मांगे पैसे ( ETV Bharat )

नई दिल्लीः साइबर फ्रॉड के कई मामले आपने सुने होंगे, लेकिन दिल्ली में एक मामला ऐसा आया है, जो हैरान कर देगा. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का नाम इस्तेमाल करके फ्रॉड करने की कोशिश की गई. दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने मामला दर्ज कर लिया है. सख्त एक्शन लेने की तैयारी है. मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक शख्स ने मैसेज किया, "हैलो, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) हूं. कॉलेजियम के साथ हमारी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है. मैं कनॉट प्लेस में फंस गया हूं. क्या आप मुझे कैब के लिए 500 रुपये भेज सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही मैं पैसे वापस कर दूंगा." मैसेज के आखिर में ये भी बताया गया था कि इसे किस डिवाइस से भेजा गया है. लिखा- "सेंट फ्रॉम आइपैड." मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराई है. 30 जून तक 175 साइबर क्राइम के मामले

देश की राजधानी द‍िल्‍ली में साइबर क्राइम से जुड़े अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं. साइबर क्राइम से बचने के ल‍िए द‍िल्‍ली पुल‍िस लगातार लोगों को इसका श‍िकार होने से बचाने के ल‍िए भी अलग-अलग तरह से प्रयास कर रही हैं. बावजूद इसके मामलों में इजाफा हो रहा है. इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) ने इस साल 30 जून तक 175 मामले साइबर क्राइम के दर्ज क‍िए हैं जबक‍ि यह आंकड़ा प‍िछले साल स‍िर्फ 125 ही र‍िकॉर्ड हुआ था. पढ़ें पूरी खबर

Last Updated : 20 hours ago