ETV Bharat / bharat

दिल्ली बनी क्राइम कैपिटल, 2023 में सबसे अधिक केस दर्ज; NCRB रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े

2023 में देश भर में सबसे ज्यादा 3.43 लाख केस दिल्ली में दर्ज हुए. अन्य राज्यों की तुलना में यहां चार्जशीट दर भी कम है.

Etv Bharat
दिल्ली में कम नहीं हुआ अपराध (SOURCE: NCRB)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 30, 2025 at 8:59 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली अपराध के मामले में हर बार अव्वल पायदान पर पाई जाती है, इस बार भी शायद क्राइम कैपिटल का खिताब दिल्ली के सिर सजने वाला है. ऐसे हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दिल्ली में अपराध बेलगाम है, इसका सबूत पेश कर रहे हैं NCRB के ताजा आंकड़ें.

जिसमें देश के नामी महानगरों में बढ़ता अपराध नजर आता है. देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां अपराध में कमी नहीं हुई है. बल्कि दिल्ली ने अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है.

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ताजा रिपोर्ट ने देश के महानगरों की अपराध की एक खौफनाक तस्वीर पेश की है. आंकड़े बयां कर रहे हैं कि दिल्ली, बेंगलुरु व कोच्चि में अपराधिक मामलों में लगातार उछाल दर्ज हो रही है.

अकेले दिल्ली में साल 2023 में 3.43 लाख से अधिक केस दर्ज हुए, जो देशभर में सबसे अधिक हैं. वहीं, बेंगलुरु व कोच्चि में भी मामलों की संख्या दोगुनी से अधिक दर्ज की गई है. वहीं दूसरी ओर इसके उलट चेन्नई, अहमदाबाद व कोलकाता जैसे शहरों में अपराध दर में गिरावट आई है.

19 शहरों में दिल्ली अपराध के मामले में नंबर 1
राजधानी दिल्ली की कम चार्जशीट की दर पुलिस की कार्यप्रणाली की सुस्ती को भी उजागर कर रही है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) डेटा के मुताबिक वर्ष 2021 से 2023 के बीच 19 मेट्रोपॉलिटन शहरों में सबसे अधिक मामले राजधानी दिल्ली में दर्ज किए गए.

दिल्ली में किस साल में कितना अपराध

  • यहां वर्ष 2021 में 3,03,293 मामले
  • साल 2022 में 3,18,555 मामले
  • साल 2023 में बढ़कर 3,43,483 हो गया.

बेंगलुरू, कोच्चि, लखनऊ में बढ़ा अपराध

बेंगलुरु में अपराधिक मामले साल 2021 में 36,310 थे, जो वर्ष 2023 में बढ़कर 68,520 तक पहुंच गए. वहीं कोच्चि में वर्ष 2021 में 33,967 केस दर्ज हुए थे. वर्ष 2023 में आपराधिक मामलों की संख्या बढ़कर 67,616 हो गई. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वर्ष 2021 में 17,136 अपराधिक मामले दर्ज हुए थे, जो वर्ष 2023 में बढ़कर 29,472 हो गए.

इन शहरों के अपराध में आई कमी

एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक अहमदाबाद में वर्ष 2021 से 2023 तक अपराध 96,455 से घटकर 53,311 पर आ गया. चेन्नई में वर्ष 2021 में 1,15,247 केस दर्ज किया गए थे जो वर्ष 2023 में घटकर 36,502 रह गए. वहीं कोयम्बटूर में साल 2021 से 2023 के बीच मामले 9,250 से 8,812 पर स्थिर हुए. कोलकाता में भी अपराधिक मामलों में मामूली गिरावट आई है, 14,591 से घटकर 11,843 रहा.

देश के इन शहरों में अपराध का ग्राफ
देश के इन शहरों में अपराध का ग्राफ (ETV Bharat)

क्राइम कैपिटल बनी दिल्ली

राजधानी दिल्ली 1.63 करोड़ की जनसंख्या वाला भारत का सबसे बड़ा अपराधग्रस्त महानगर साबित हुआ है. यहां पर अपराध की दर प्रति लाख 2105.3 है, जबकि चार्जशीट दर केवल 32.7 प्रतिशत है, जो कानूनी कार्रवाई में धीमी प्रगति को दिखाता है. वहीं दूसरी तरफ कोच्चि में चार्जशीट दर 98.9 प्रतिशत, कोलकाता में 94.9 प्रतिशत और अहमदाबाद में 91.7 प्रतिशत है. ये शहर चार्जशीट दायर करने में सबसे आगे हैं.

NCRB के इस डाटा से स्पष्ट है कि कुछ महानगरों में अपराध तेजी से बढ़ रहा है, विशेष रूप से दिल्ली, बेंगलुरु व कोच्चि में. जबकि चेन्नई, अहमदाबाद व कोलकाता में अपराध दर में गिरावट दर्ज की गई है. दिल्ली में कानूनी कार्रवाई की धीमी दर चिंता का विषय है. कानून व्यवस्था में सुधार आवश्यक है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में अपराध में आई कमीः Delhi Police के आंकड़े- 2023 की तुलना में 2024 में अपराध दर में गिरावट

ये भी पढ़ें- दिल्ली को अपराध मुक्त बनाने के लिए AAP का प्रयास, पुलिस को दिया सहयोग का प्रस्ताव

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI BENGALURU KOCHI CRIME NCRBDELHI CRIME INCREASED IN 2023NCRB DATA ON DELHI CRIMEDELHI CRIME INCREASEDCRIME INCREASES IN DELHI NCRB DATA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांधी प्रतिमा के साथ तोड़फोड़, लंदन में हुई हिंसक वारदात की भारतीय मिशन ने घोर निंदा की

इजरायल-गाजा युद्ध खत्म करने को पीएम मोदी ने किया ट्रंप के प्लान का स्वागत, जानें क्या कहा

टाटा कैपिटल का IPO 6 अक्टूबर को खुलेगा, मूल्य दायरा 310-326 रुपये प्रति शेयर

गाजा युद्ध समाप्त कराने की ट्रंप की योजना तैयार, इन आठ देशों ने किया समर्थन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.