छात्राओं से अश्लील हरकत और वित्तीय फर्जीवाड़ा के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 3, 2025 at 7:16 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक निजी कॉलेज की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में गिरफ्तार चैतन्यानंद सरस्वती को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अनिमेष कुमार ने न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. शुक्रवार को चैतन्यानंद सरस्वती की पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था.

दरअसल, दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती की हिरासत की मांग की जिसके बाद कोर्ट ने 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया. कोर्ट ने 28 सितंबर को आज तक की पुलिस हिरासत में भेजा था. चैतन्यानंद सरस्वती को आगरा से गिरफ्तार किया गया था.

चैतन्यानंद सरस्वती पर आरोप है कि वो आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत की थी. कॉलेज के सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस सरस्वती के पास था ताकि वो छात्राओं पर नजर रख सके. उसने सुरक्षा के नाम पर सीसीटीवी कैमरे जानबूझकर वॉशरूम के पास इंस्टाल करवाया गया था. सरस्वती पर छात्राओं से अश्लील हरकत करने के अलावा वित्तीय फर्जीवाड़ा करने का भी आरोप है.

चैतन्यानंद सरस्वती पर ये भी आरोप है कि सरस्वती ने संबंधित संस्थान की संपत्तियों को निजी कंपनियों पर किराये पर दे रखा था. वो संस्थान की संपत्तियों से महंगी गाड़ियां खरीदता था. उसके कब्जे से पुलिस ने एक बीएमडब्ल्यू कार जब्त की थी. वो महंगी गाड़ियों में लड़कियों को लेकर जाता था और उनके साथ अश्लील हरकत करता था.

बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 26 सितंबर को ट्रस्ट में संपत्ति ट्रांसफर करने के मामले में दर्ज एफआईआर के मामले में चैतन्यानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और पुलिस को आरोपी की हिरासत में पूछताछ की जरूरत है, ताकि फर्जीवाड़ा और साजिश का खुलासा हो सके. कोर्ट ने जांच अधिकारी की इस बात पर गौर किया कि सरस्वती अपने दिए पर उपलब्ध नहीं थे और उनका मोबाइल फोन भी बंद था.

वित्तीय फर्जीवाड़े के मामले में चैतन्यानंद सरस्वती पर आरोप है कि पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल करने के बाद उन्होंने श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च फाउंडेशन नामक फर्जी ट्रस्ट बनाया. इस ट्रस्ट में आरोपी ने श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च की संपत्ति को ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दिया. स्वामी पर आरोप है कि उसने वसंत कुंज थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद यस बैंक के खाते से ट्रस्ट के नाम पर करीब 50-55 लाख रुपये की निकासी की. साथ ही फर्जी दस्तावेजों के जरिये विभिन्न नामों पर दो पासपोर्ट बनवाए और अलग-अलग नामों से कुछ बैंकों में खाते हैं.

