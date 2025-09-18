दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने अडानी समूह पर रिपोर्टिंग करने वाले यूट्यूब पत्रकारों पर लगा प्रतिबंध हटाया
दिल्ली की एक अदालत ने अडानी समूह संबंधी रिपोर्टिंग पर रोक का एकतरफ़ा आदेश रद्द किया.
Published : September 18, 2025 at 7:36 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज ने अडानी से जुड़ी रिपोर्टिंग पर रोक के सीनियर सिविल जज आदेश पर रोक लगा दिया है. डिस्ट्रिक्ट जज ने अपने आदेश में कहा है कि संबंधित पत्रकारों का पक्ष सुने बगैर न्यूज आर्टिकल और वीडियो डिलीट करने का आदेश उचित नहीं था.
सुनवाई के दौरान यूट्यूब पत्रकारों की ओर से वकील वृंदा ग्रोवर और नकुल गांधी ने कहा कि जून 2024 के आर्टिकल को लेकर एकतरफा निरोधात्मक आदेश हासिल किया गया. आखिर क्या जल्दबाजी थी, दो या तीन दिनों की भी नोटिस क्यों नहीं दी गई. सीनियर सिविल जज को याचिकाकर्ताओं का भी पक्ष सुनना चाहिए था. उन्होंने कहा कि देश में सबसे बड़े मीडिया हाउस चलाने वाली कंपनी कह रही है कि वो इन खबरों से संकट में है.
सीनियर सिविल जज के आदेश की वजह से यूट्यूब ने कई वीडियो डिलीट करने को कहा है. वृंदा ग्रोवर ने कहा कि अडानी इंटरप्राइजेज एक कंपनी है और आर्टिकल किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है. आर्टिकल में अडानी इंटरप्राइजेज के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है.
बता दें कि 6 सितंबर को को सीनियर सिविल जज अनुज कुमार सिंह ने अडानी से जुड़े सभी रिपोर्ट और वीडियो डिलीट करने का आदेश दिया था. उसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी संबंधित पत्रकारों को नोटिस भेजकर यूट्यूब वीडियो डिलीट करने को कहा था. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सीनियर सिविल जज के आदेश के बाद जिन प्रमुख यूट्यूब चैनलों को अडानी से संबंधित वीडियो हटाने को कहा था, उनमें न्यूज लाउंड्री, अभिसार शर्मा, ध्रुव राठी, रवीश कुमार ऑफिशियल, द देशभक्त, दीपक शर्मा, प्रज्ञा का पन्ना, अजीत अंजुम, एचडब्ल्यू न्यूज इंग्लिश और प्रांजय आनलाइन प्रमुख रुप से शामिल हैं.
