दिल्ली के 20 कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी, बम-डॉग स्क्वायड का सर्च ऑपरेशन जारी - DELHI COLLEGES BOMB THREAT

दिल्ली के कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी एक ईमेल के जरिए मिली है. फिलहाल दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है.

कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी
कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी (File Photo)
By ANI

Published : August 28, 2025 at 9:55 AM IST

Updated : August 28, 2025 at 10:03 AM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एक बार फिर 20 से ज्यादा कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित जीसस एंड मैरी कॉलेज समेत करीब 20 कॉलेजों को धमकी भरे ईमेल मिले है. इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को दी गई तो हड़कंप मच गया. पुलिस की टीमें आनन-फानन में बम और डॉग स्क्वायड को लेकर कॉलेजों में पहुंची. सर्च ऑपरेशन के दौरान कॉलेजों के अंदर कोई भी संदिग्ध चीज या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है. साथ ही धमकी भी फर्जी निकली है. वहीं, पुलिस ने शक जताया है कि धमकी भरा ईमेल भेजने वाले ने VPN का इस्तेमाल किया होगा.

बता दें कि पिछले एक हप्ते के दौरान 100 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है, लेकिन दिल्ली के स्कूलों, कॉलेजों और अस्पताल को बार-बार धमकी मिलने का मामला गंभीर मुद्दा बन गया है. गत 20 अगस्त को भी दिल्ली के 50 स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले थे.

पिछले कुछ दिनों पहले भी मिली थी धमकी

इससे पहले भी चाणक्यपुरी और दिल्ली के अन्य स्कूलों को मेल के जरिए बम की धमकियां मिल चुकी हैं. पिछले साल भी कई स्कूलों को इसी प्रकार की धमकियों का सामना करना पड़ा था.

दिल्ली पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा कदम उठाए गए हैं. पुलिस ने स्कूलों और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का आदेश दिया है.

साइबर सेल से ली गई थी मदद: दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इससे पहले मिली धमकी भरे ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर सेल की मदद ले गई थी. इसके साथ ही हमने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें. आपको बता दें कि इससे पहले दिसंबर महीने में पिछले साल 2024 में भी दिल्ली के कई स्कूलों को इसी तरह के धमकी भरे ईमेल मिले थे, जो बाद में सभी फर्जी साबित हुए थे. इन धमकियों ने दिल्ली वासियों को चिंता में डाल दिया था.

Last Updated : August 28, 2025 at 10:03 AM IST

