ETV Bharat / bharat

CM रेखा गुप्ता ने केदारनाथ मंदिर में की पूजा-अर्चना, देश और दिल्ली के विकास की कामना की - REKHA GUPTA ON UTTARAKHAND TOUR

CM रेखा गुप्ता ने केदारनाथ मंदिर में की पूजा-अर्चना ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : June 2, 2025 at 9:07 AM IST | Updated : June 2, 2025 at 9:12 AM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इन दिनों उत्तराखंड के दो दिवसीय आध्यात्मिक दौरे पर हैं. इस यात्रा के तहत उन्होंने शनिवार को हरिद्वार में गंगा आरती में भाग लिया, वहीं रविवार को पवित्र केदारनाथ धाम पहुंचकर पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने कहा, "आज मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि बाबा के चरणों में मैं अपना मत्था टेक सकी. बाबा केदारनाथ की कृपा हुई. मैं अपने परिवार समेत यहां बाबा के दर्शन करने आई हूं. उन्होनें कहा कि मैंने अपनी मंशा जाहिर कि प्रभु इतना आर्शीवाद दो हम भारतवासियों को कि विकसित भारत विकसित दिल्ली के लक्ष्य को हम सब पूरा कर सके. मेरे ऊपर प्रभु की जो कृपा है जो जिम्मेदारी दी गई है दिल्ली की विकास के लिए मुझे प्रभु की शक्ति मिले. मैं अपने कार्य को पूरा कर सकूं और हम सब पर बाबा का आर्शीवाद बना रहें.

Last Updated : June 2, 2025 at 9:12 AM IST