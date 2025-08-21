ETV Bharat / bharat

हमले के बाद भावुक हुईं सीएम रेखा गुप्ता, अब हर विधानसभा में जनसुनवाई की तैयारी

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को जनसुनवाई के दौरान खुद पर हुए हमले के बाद भावुक पोस्ट लिखा.

हमले के बाद भावुक हुईं सीएम रेखा गुप्ता
हमले के बाद भावुक हुईं सीएम रेखा गुप्ता (ETV Bharat)
Published : August 21, 2025 at 7:49 PM IST

नई दिल्ली: अपने ऊपर हुए हमले के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को एक भावुक पोस्ट सोशल मीडिया के जरिए साझा किया. साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि अब जनसुनवाई केवल उनके घर पर ही नहीं, दिल्ली की हर विधानसभा में होगी.

गुरुवार को भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने वालों का तांता लगा रहा. सुबह से शाम तक शुभचिंतक आते रहे. इस दौरान वह मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित कामकाज भी निपटाती रहीं. अभी डॉक्टरों की परामर्श से स्वास्थ्य लाभ ले रहीं हैं. गुरुवार शाम को मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल से एक भावुक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों की यादें साझा की.

सीएम रेखा गुप्ता ने लिखा; ''जब वे कॉलेज में थी, तब पापा ने उन्हें कार चलाने के लिए दी. एक दिन बड़ा एक्सीडेंट हो गया. वह डर गई और उन्हें दुबारा कार को हाथ लगाने से डर लगने लगा. तब पापा ने कहा कि जीवन में दुर्घटनाएँ होती रहती हैं, डरकर रुकना नहीं है. आप रास्ते पर चलना नहीं छोड़ सकती.''

सीएम रेखा गुप्ता ने आगे लिखा; ''आज उनकी वही सीख फिर याद आ रही है. बुधवार को फिर एक दुर्घटना हुई, लेकिन वह दिल्लीवासियों के हितों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ सकती. उनके जीवन का हर क्षण और शरीर का हर कण दिल्ली के नाम है. वह इन सभी अप्रत्याशित प्रहारों के बावजूद दिल्ली का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी. वैसे भी, महिलाओं में तकलीफों से लड़ने की दोहरी ताक़त होती है. उन्हें अपने आप को साबित करने के लिए अनगिनत परीक्षाएं देनी पड़ती है. वह भी तैयार हैं. अब जनसुनवाई केवल उनके घर पर ही नहीं, दिल्ली की हर विधानसभा में होगी. आपकी मुख्यमंत्री, आपके द्वार.''

बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कार्यभार संभाले बुधवार को ठीक छह महीने पूरे हुए थे. 20 फरवरी को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ ली थी. सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही पहले शालीमार बाग स्थित अपने निजी आवास पर, फिर करीब एक माह से सिविल लाइन्स स्थित सरकारी आवास पर आम जनता की नियमित रूप से जनसुनवाई कर रही थीं. बुधवार सुबह जनसुनवाई के दौरान राजकोट के रहने वाले राजेश भाई खिमजी सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया. आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उस पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है.

