नई दिल्लीः दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब बुधवार सुबह को जनता दरबार में आम लोगों की शिकायतें सुन रही थीं, तभी एक शख्स ने उन पर अचानक हमला कर दिया. सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल आरोपी व्यक्ति को दबोच लिया. इस मामले में सिविल लाइन्स थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस गहनता से जांच कर रही है. जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा होने के बाबवजूद भी इतनी बड़ी चूक हो गई. यह बहुत ही चिंताचनक है. इस पूरे घटनाक्रम पर ईटीवी भारत ने दिल्ली पुलिस के पूर्व उपायुक्त व हाईकोर्ट में आपराधिक मामलों के अधिवक्ता एलएन राव से विस्तार से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह दुखद है. इसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है.

सीएम ने हमले को बताया कायराना प्रयासः मुख्यंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट डालकर लिखा, ''आज सुबह जनसुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हुआ हमला केवल मेरे ऊपर नहीं, बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया एक कायराना प्रयास है. स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परन्तु अब बेहतर महसूस कर रही हूं. मैं अपने सभी शुभचिंतकों से निवेदन करती हूं कि कृपया मुझसे मिलने के लिए परेशान न हों. मैं बहुत जल्द ही आपके बीच काम करती हुई दिखाई दूंगी. ऐसे हमले मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को कभी तोड़ नहीं सकते. अब मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ आपके बीच रहूंगी. जनसुनवाई और जनता की समस्याओं का समाधान पहले की तरह ही गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा. आपका विश्वास और समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है. आपके अपार स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं.''

एलएन राव ने कहा; ''खबर सुनकर दुख हुआ कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर किसी ने हमला करने की कोशिश की. हालांकि अच्छी बात यह रही कि हमलावर को हमला करने से पहले ही सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर को काबू में कर लिया. ऐसी घटनाएं अक्सर तब होती हैं जब कोई व्यक्ति अपनी शिकायतों पर बार-बार सुनवाई न होने से नाराज होता है और फिर वह गलत रास्ता चुनता है. यह एक गंभीर मामला और पूरी तरह से गैरकानूनी है. ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे यह संदेश जाए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा का कोई स्थान नहीं है.''

Z श्रेणी की सुरक्षा के बीच दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पर हमला (ETV Bharat)

हमलावर की मंशा और पृष्ठभूमि की जांच जरूरी: एलएन राव नेजोर दिया कि पुलिस को हमलावर के इरादे, बैकग्राउंड और मकसद का पूरी तरह से पता लगाना चाहिए. हालांकि, दिल्ली पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है. पता लगना जरूरी है कि उसने अपने मन से किया, किसी के बहकावे या कहने पर तो ये सब किया. क्या उसका कोई राजनीतिक जुड़ाव तो नहीं है? ये सब तथ्य सामने आएंगे तब जाकर हम असली मंशा को समझ पाएंगे.

मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंताः एलएन राव ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री या अन्य महत्वपूर्ण पद पर बैठे लोगों को सुरक्षा देने में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए, भले ही कार्यक्रम जनता के बीच हो. सार्वजनिक कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री जैसी हस्तियों का जाना स्वाभाविक है. उनके हर मूमेंट और सुरक्षा के स्तर के बारे में हर किसी को जानकारी होती है. भीड़ में कौन किस नीयत से आया है पहले से नहीं पता चल पाता है. सुरक्षाकर्मियों को इसीलिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि वह समय रहते किसी भी संदिग्ध गतिविधि को पकड़ सकें.

सुरक्षाकर्मियों की सतर्कता को सराहाः एलएन राव ने कहा; ''मैं सुरक्षाकर्मियों की अलर्टनेस की तारीफ करता हूं कि उन्होंने समय रहते आरोपी को पकड़ लिया. इससे आरोपी हमला नहीं कर पाया. उन्होंने भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए कुछ सुझाव भी दिए कि जनता से बातचीत करते समय नेताओं को उचित दूरी रखनी चाहिए. शीशे के कक्ष में बैठकर सुनवाई की व्यवस्था की जा सकती है. सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे खुले दरबार कम किए जाने चाहिए या उन्हें बेहतर सुरक्षा इंतजामों के साथ आयोजित करना चाहिए.''

सुरक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिएः एलएन राव ने आगे कहा कि इस तरह की घटनाओं पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए. इससे न केवल लोकतंत्र कमजोर होता है बल्कि भविष्य में अन्य नेताओं पर भी खतरा बन सकता है. राजनीति में कोई भी आज नहीं, तो कल बड़े पद पर पहुंच सकता है. अगर हम ऐसे हमलों को लेकर राजनीतिक बयानबाज़ी करेंगे, तो कल को वही स्थिति किसी अन्य के साथ हो सकती है. सभी पार्टियों को मिलकर इसकी निंदा करनी चाहिए. पुलिस को सुझाव देने चाहिए, जिससे ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा न हों.

क्या है जेड (Z) श्रेणी की सुरक्षाः जेड श्रेणी की सुरक्षा देश में दी जाने वाली उच्चस्तरीय सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक है. इस सुरक्षा श्रेणी में लगभग 22 से 28 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं, जिनमें प्रशिक्षित कमांडो व पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (पीएसओ) होते हैं. यह सुरक्षा 24×7 दी जाती है. व्यक्ति के आवागमन, घर, कार्यालय व सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा सुनिश्चित करती है. जेड श्रेणी की सुरक्षा आमतौर पर उन लोगों को दी जाती है, जिन्हें खुफिया एजेंसियों द्वारा मध्यम से उच्च स्तर का खतरा बताया गया हो. सीएम रेखा गुप्ता को भी यह सुरक्षा उनकी संवैधानिक जिम्मेदारियों व सार्वजनिक संपर्क को देखते हुए प्रदान की गई है.

आरोपी के खिलाफ केस दर्जः दिल्ली के सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले रखा है. उसके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. आरोपी की पहचान सक्रिया राजेशभाई खिमजीभाई निवासी गुजरात के रूप में हुई है. आरोपी पशु प्रेमी है. दिल्ली में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के खिलाफ है. ऐसे मे वह गुजरात से तीन दिन पहले दिल्ली आया था. वह सुबह मुख्यमंत्री आवास के आसापास देखा गया था. जनसुनवाई के दौरान अंदर पहुंच गया और उसने हमला किया. पूरे मामले में दिल्ली पुलिस गुजरात तक जांच कर रही है.

