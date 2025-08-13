नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के छत्रसाल स्टेडियम में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को दी गई जमानत रद्द कर दी. साथ ही पहलवान को एक हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया.

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने यह आदेश पारित किया. पीठ ने पहलवान को जमानत देने संबंधी दिल्ली हाईकोर्ट के 4 मार्च के आदेश को रद्द कर दिया. सुशील कुमार को एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है.

न्यायमूर्ति करोल ने फैसले का मुख्य भाग पढ़ते हुए सागर के पिता द्वारा जमानत आदेश के खिलाफ दायर याचिका को अनुमति दे दी. मामले में विस्तृत निर्णय आज दिन में बाद में अपलोड किया जाएगा. मई 2021 में कुमार को राष्ट्रीय राजधानी के एक स्टेडियम में 27 वर्षीय पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन धनखड़ की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था.

हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि मुकदमा शुरू होने के बाद से तीन वर्षों में अभियोजन पक्ष के 186 गवाहों में से केवल 30 से ही पूछताछ की गई थी, कुमार को जमानत दे दी थी. मृतक के पिता ने कुमार को दी गई जमानत को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया. तर्क दिया गया कि जब कुमार को पहले अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था तो उसने एक प्रमुख गवाह को धमकी दी थी.

सुशील कुमार पर कई अन्य लोगों के साथ मिलकर 4 मई, 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में कथित तौर पर संपत्ति विवाद को लेकर धनखड़ और उनके दो दोस्तों सोनू और अमित कुमार पर हमला करने का आरोप है.