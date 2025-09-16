ETV Bharat / bharat

BMW दुर्घटना केस: आरोपी महिला चालक गगनप्रीत को कोर्ट ने भेजा तिहाड़, जांच में नशे और लापरवाही की आशंका

नई दिल्ली: बीते रविवार को दिल्ली के धौला कुआं पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत मामले में आरोपी महिला चालक कोर्ट में पेश किया गया. जिसके बाद अदालत द्वारा दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद आरोपी गगनप्रीत को तिहाड़ जेल लाया गया.

बता दें कि धौला कुआं BMW दुर्घटना मामले पर दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के ADCP अभिमन्यु पोसवाल ने जानकारी देते हुए कहा, "मुख्य आरोपी गगनप्रीत कौर को गिरफ्तार कर लिया गया है. मेडिकल जांच के बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा. जांच में कई मुद्दे सामने आए हैं, जिनमें संभावित लापरवाही और क्या यह नशे में गाड़ी चलाने का मामला था, शामिल हैं... पीड़ितों को 20 किलोमीटर दूर एक अस्पताल में क्यों ले जाया गया... गुड़गांव निवासी गगनप्रीत अपने पति के व्यवसाय से जुड़ी हैं... पीड़ितों को दूर के एक अस्पताल क्यों ले जाया गया इसकी भी जांच होगी. गगनप्रीत के पति सिर में चोट के कारण अस्पताल में भर्ती हैं. दुर्घटना के सटीक कारण की जांच की जा रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या यह ओवरस्पीडिंग या किसी अन्य वाहन से संबंधित था, गगनप्रीत का दावा है कि उन्हें इस बड़ी घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है."

बता दें कि दिल्ली के धौला कुआं इलाके में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है. इस हादसे का रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया है. ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि BMW कार पलट गई और नवजोत की बाइक उसके नीचे दब गई. हादसे में नवजोत और उनकी पत्नी खून से लथपथ हालत में सड़क पर घायल पड़े थे. इस दौरान कुछ लोग उनकी वीडियो बनाने में व्यस्त थे. वहीं कुछ लोग उनकी मदद के लिए आगे आए.