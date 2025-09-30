ETV Bharat / bharat

क्या है ई-अराइवल कार्ड? विदेशी यात्रियों की भारत में एंट्री होगी आसान, 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम

दिल्ली हवाई अड्डे पर विदेशी यात्रियों के लिए ई-अराइवल कार्ड सुविधा 1 अक्टूबर से शुरू होगी.

E-Arrival Card Facility at Delhi Airport
प्रतीकात्मक तस्वीर (AFP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2025 at 1:37 PM IST

सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली: भारत डिजिटलीकरण और यात्री अनुभव में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है. इसी क्रम में जीएमआर एयरो के नेतृत्व में दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डीआईएएल) ने इमिग्रेशन ब्यूरो के साथ मिलकर 1 अक्टूबर, 2025 को आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई-अराइवल कार्ड सेवा शुरू करने की घोषणा की है.

यह सेवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन के हिस्से के रूप में है, ताकि यात्रियों के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके, यात्री अनुभव को बढ़ाया जा सके और पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सके.

ई-अराइवल कार्ड, दिल्ली हवाई अड्डे पर आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को पारंपरिक पेपर बेस्ड कार्ड भरने के बजाय, अपने आगमन संबंधी दस्तावेज ऑनलाइन भरने की सुविधा देगा. अराइवल पर, यात्री भारत में प्रवेश करने से पहले सुरक्षित सरकारी पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने आगमन संबंधी दस्तावेज़ भर सकेंगे, जिससे इमिग्रेशन काउंटरों पर प्रक्रिया आसान हो जाएगी.

डिजिटल यात्रा और सीमलेस एक्सपीरियंस अनुभव की ओर
मंगलवार को ई-अराइवल कार्ड के शुभारंभ के साथ, दिल्ली हवाई अड्डा थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और मलेशिया के उन टॉप अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में शामिल हो जाएगा, जिन्होंने पहले ही ई-अराइवल कार्ड सेवा शुरू कर दी है. यह घोषणा भारत की हवाई अड्डा सेवाओं को विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप बनाने की आकांक्षा को दर्शाती है.

इसके परिणामस्वरूप यात्रियों के आगमन पर कतारें छोटी होंगी, निकासी जल्दी होगी और कागजी कार्रवाई कम होगी. अधिकारियों के लिए, यह बेहतर दक्षता, सुचारू संचालन और डिजिटल सीमा प्रबंधन में एक कदम आगे है.

पर्यावरण अनुकूल प्रयास, पेपर का इस्तेमाल कम, समय की बचत
इस पहल का एक सबसे उल्लेखनीय पहलू स्थायित्व पर इसका जोर है. पेपर बेस्ड अराइवल कार्डों को हटाकर, दिल्ली हवाई अड्डे से हर साल भारी मात्रा में कागज की बचत होने की उम्मीद है, जो उसके पर्यावरण-अनुकूल संचालन के लक्ष्य के अनुरूप है. हवाई अड्डा, जिसने पहले कई पर्यावरण-अनुकूल उपाय लागू किए हैं, अब इमिग्रेशन प्रक्रियाओं में भी पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ा रहा है.

डायल के सीईओ विदेह कुमार जयपुरियार ने कहा कि, अराइवल कार्ड प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर, तेज निकासी, कम प्रतीक्षा समय और समग्र यात्री अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अधिक सुविधा प्रदान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि, यह पहल भारत सरकार की विश्वस्तरीय, परेशानी मुक्त यात्रा अनुभव प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, साथ ही स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देती है.

यात्री अनुभव में एक बड़े सुधार का हिस्सा
ई-अराइवल कार्ड की शुरुआत एक और ऐतिहासिक सुधार के तुरंत बाद हुई है. जून 2024 में, दिल्ली हवाई अड्डे ने भारत का पहला फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (FTI-TTP) शुरू किया, जिसे भारतीय नागरिकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारकों के लिए तेज, अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है.

FTI-TTP और ई-अराइवल कार्ड, दोनों मिलकर भारत में यात्री आवागमन के प्रबंधन के तरीके में एक समग्र सुधार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो गति और सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करता है. विदेशी यात्रियों के लिए, ये दोनों पहल देश में एक अधिक स्वागतयोग्य और सुव्यवस्थित प्रवेश प्रक्रिया का संकेत देती हैं, जबकि घरेलू यात्रियों के लिए, यह विश्व स्तरीय यात्रा बुनियादी ढांचे पर भारत के बढ़ते जोर को दर्शाता है.

जाने यह सिस्टम कैसे काम करती है
भारत आने वाले विदेशी यात्री अब अपनी यात्रा से तीन दिन पहले तक अपना ई-अराइवल कार्ड भर सकते हैं. यह सुविधा कई सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जिनमें शामिल हैं:

  • इमिग्रेशन ब्यूरो पोर्टल (boi.gov.in) (https: के साथ)
  • इंडियन वीजा वेबसाइट (indianvisaonline.gov.in)
  • सु-स्वागतम मोबाइल ऐप
  • दिल्ली हवाई अड्डे की आधिकारिक वेबसाइट (newdelhiairport.in)

यह एकीकरण दुनिया भर के यात्रियों के लिए आसान पहुंच सुनिश्चित करता है और डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों विकल्प प्रदान करता है. एक बार फॉर्म डिजिटल रूप से जमा हो जाने के बाद, यात्रियों को आगमन पर कागज के फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी. इससे समय की बचत होगी और इमिग्रेशन काउंटरों पर भीड़भाड़ कम होगी.

भारत की ग्लोबल महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप
ई-अराइवल कार्ड का शुभारंभ केवल सुविधा के लिए नहीं है, बल्कि यह भारत के एक आधुनिक, तकनीक-संचालित और यात्री-अनुकूल गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति बनाने के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है. महामारी के बाद अंतरराष्ट्रीय यात्रा में लगातार वृद्धि के साथ, दिल्ली हवाई अड्डा दक्षता और यात्री सुविधा दोनों में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों में भारी निवेश कर रहा है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली-इंदौर एयर इंडिया फ्लाइट में आग लगने की सूचना के बाद इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित

