क्या है ई-अराइवल कार्ड? विदेशी यात्रियों की भारत में एंट्री होगी आसान, 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम

September 30, 2025

सुरभि गुप्ता नई दिल्ली: भारत डिजिटलीकरण और यात्री अनुभव में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है. इसी क्रम में जीएमआर एयरो के नेतृत्व में दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डीआईएएल) ने इमिग्रेशन ब्यूरो के साथ मिलकर 1 अक्टूबर, 2025 को आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई-अराइवल कार्ड सेवा शुरू करने की घोषणा की है. यह सेवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन के हिस्से के रूप में है, ताकि यात्रियों के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके, यात्री अनुभव को बढ़ाया जा सके और पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सके. ई-अराइवल कार्ड, दिल्ली हवाई अड्डे पर आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को पारंपरिक पेपर बेस्ड कार्ड भरने के बजाय, अपने आगमन संबंधी दस्तावेज ऑनलाइन भरने की सुविधा देगा. अराइवल पर, यात्री भारत में प्रवेश करने से पहले सुरक्षित सरकारी पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने आगमन संबंधी दस्तावेज़ भर सकेंगे, जिससे इमिग्रेशन काउंटरों पर प्रक्रिया आसान हो जाएगी. डिजिटल यात्रा और सीमलेस एक्सपीरियंस अनुभव की ओर

मंगलवार को ई-अराइवल कार्ड के शुभारंभ के साथ, दिल्ली हवाई अड्डा थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और मलेशिया के उन टॉप अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में शामिल हो जाएगा, जिन्होंने पहले ही ई-अराइवल कार्ड सेवा शुरू कर दी है. यह घोषणा भारत की हवाई अड्डा सेवाओं को विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप बनाने की आकांक्षा को दर्शाती है. इसके परिणामस्वरूप यात्रियों के आगमन पर कतारें छोटी होंगी, निकासी जल्दी होगी और कागजी कार्रवाई कम होगी. अधिकारियों के लिए, यह बेहतर दक्षता, सुचारू संचालन और डिजिटल सीमा प्रबंधन में एक कदम आगे है. पर्यावरण अनुकूल प्रयास, पेपर का इस्तेमाल कम, समय की बचत

इस पहल का एक सबसे उल्लेखनीय पहलू स्थायित्व पर इसका जोर है. पेपर बेस्ड अराइवल कार्डों को हटाकर, दिल्ली हवाई अड्डे से हर साल भारी मात्रा में कागज की बचत होने की उम्मीद है, जो उसके पर्यावरण-अनुकूल संचालन के लक्ष्य के अनुरूप है. हवाई अड्डा, जिसने पहले कई पर्यावरण-अनुकूल उपाय लागू किए हैं, अब इमिग्रेशन प्रक्रियाओं में भी पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ा रहा है.