नई दिल्ली: दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. ईडी ने मंगलवार को लगभग 18 घंटे तक आप नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर लंबी छापेमारी की. आप नेता के घर से मंगलवार देर रात करीब 2.30 बजे ईडी अधिकारी बाहर निकले.

ईडी रेड खत्म के बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज की पहली तस्वीर भी सामने आई. जिसमें वे काफी जोश में और मुस्कुराते हुए नजर आए. रेड खत्म होने के बाद हजारों की संख्या में AAP के कार्यकर्ता उनके आवास पर मौजूद रहें और कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ सौरभ भारद्वाज को कंधे पर उठाया.

ईडी के खिलाफ बड़ा खुलासा करूंगा

ईडी की रेड खत्म होने के बाद दिल्ली AAP अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, "... जब सुबह छापा पड़ा तो मैंने ED से कहा कि चोरों के साथ ईमानदारों के यहां भी छापा मारने से ईमानदार इंसान ईमानदार नहीं रहेगा... जब मैंने आप लोगों के नारे सुने तब मुझे लगा कि मेरा जीवन सफल हो गया है... कल मैं प्रेस वार्ता में ED के बारे में एक बड़ा खुलासा करूंगा..."

"ये छापेमारी सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए"

मंगलवार आंधी रात को ही आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर कार्यकर्ताओं के साथ आप के कई बड़े नेताओं का तांता लगा रहा. ईडी की रेड पर दिल्ली की पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष और AAP नेता आतिशी ने कहा, "ED ने सौरभ भारद्वाज के आवास पर 20 घंटे तक तलाशी ली। सौरभ भारद्वाज के आवास पर छापेमारी क्यों की गई?... ये छापेमारी सिर्फ़ ध्यान भटकाने के लिए की गई... AAP की ताकत है कि वह कभी झुकती नहीं और इसलिए भाजपा AAP से डरती है।"

"डराने की जा रही कोशिश"

ईडी की रेड पर बोले आप नेता संजीव झा, अभी रात के 12 बज रहे है, 17 घंटे से ED की टीम एक कमरे में क्या जांच कर रही है। ये जांच नही क्रूरता है, डराने की कोशिश है। सुबह से पैकेट में खाने के नाम पर क्या जा रहा है उसकी जांच होनी चाहिए कही इन पैकेट में कुछ गलत चीजे प्लांट तो नही की जा रही। बदले की भावना में जिस ED को आज नरेंद्र मोदी इस्तेमाल कर रहे है वो एक दिन उनके लिए मुसीबत बनेगी. AAP विधायक संजीव झा ने कहा, "... रेड खत्म हुई जिसके बाद हम सौरभ भारद्वाज से मिले। कल ये सारी बात सौरभ भारद्वाज विस्तार से बताएंगे कि क्या-क्या हुआ। हम सभी बहुत खुश हैं..."

बता दें कि जुलाई माह में ईडी ने तीन नए कथित घोटालों को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किए थे. ईडी ने आम आदमी पार्टी की सरकार के वक्त हुए तीन अलग-अलग घोटालों में मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किए थे. इन घोटालों में अस्पताल निर्माण, सीसीटीवी और शेल्टर होम घोटाले के मामले शामिल हैं. इन घोटालों को लेकर ईडी ने केस दर्ज किए थे. अस्पताल घोटाले के चक्कर में ही ईडी ने सौरभ भारद्वाज के यहां रेड की है.

क्या है पूरा मामला

बता दें कि अस्पताल निर्माण घोटाले में 5590 करोड़ रूपये की हेराफेरी का आरोप है. इस केस में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन की भूमिका सवालों में है. एसीबी पहले से ही इस मामले में जांच कर रही है. उल्लेखनीय है कि आप आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने 2018-19 में 24 अस्पताल प्रोजेक्ट्स मंजूर किए थे. इनमें 6 महीने में सात आईसीयू अस्पताल बनने थे पर 3 साल बाद भी काम अधूरा है.

इन अस्पतालों पर 800 करोड़ रूपये खर्च हुए लेकिन सिर्फ 50% ही काम हुआ. इसी तरह लोकनायक अस्पताल में बन रहे 22 मंजिला ब्लॉक की लागत 488 करोड़ से बढ़कर 1,135 करोड़ हो गई.

