बिहार में NDA और महागठबंधन में सीट बंटवारे में देरी, कहां फंसा है पेंच?

सभी दल चाहते हैं जीतने वाली सीट: राजनीतिक विशेषज्ञ भोलानाथ का कहना है कि सभी दल चाहते हैं कि जीतने वाली सीट उसे मिले. कांग्रेस भी इस बार जीतने वाली सीट पर फोकस कर रही है. पिछली बार 70 सीट कांग्रेस लड़ी थी और केवल 19 सीटों पर ही जीत मिली. कांग्रेस का स्ट्राइक रेट काफी खराब रहा और महागठबंधन में यह आरोप भी लगा कि कांग्रेस के कारण ही महागठबंधन की सरकार नहीं बनी.

वामपंथी दलों के तरफ से भी माले की ओर से पिछली बार शानदार प्रदर्शन के बाद 40 सीटों की मांग हो रही है. सीपीआई 24 और सीपीआईएम की तरफ से 11 सीटों से अधिक की मांग की जा रही है. सीपीआई ने तो साफ कह दिया है कि 24 सीट से कम पर नहीं लड़ेंगे. तेजस्वी यादव को घटक दलों ने अपनी अपनी सूची सौंप दी है और सभी घटक दल सीटिंग सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार में लगा दिया है. घटक दलों की मांग के कारण 243 सीट कम पड़ती दिखाई दे रही है. इसके अलावे कई सीटिंग सीट पर पेंच है.

दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी सबसे अधिक सीटों पर इस बार भी लड़ने की तैयारी कर रहा है तो कांग्रेस भी 70 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है. मुकेश सहनी 60 सीट देने की मांग कर रहे हैं. साथ में डिप्टी सीएम की भी मांग कर रहे हैं. 2020 में मुकेश सहनी को जब महागठबंधन ने मन मुताबिक सीट नहीं दिया था तो आरजेडी पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाते हुए एनडीए में चले गए थे अब एक बार फिर से महागठबंधन में हैं.

जेडीयू और बीजेपी में बहुत ज्यादा पेंच नहीं है लेकिन जीतनराम मांझी लगातार 20 सीटों की मांग कर रहे हैं. चिराग पासवान की ओर से भी सम्मानजनक समझौते की बात कही जा रही है. 43 से अधिक सीट की बात कही जा रही है. उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कोई बयान नहीं आया है लेकिन वह भी सम्मानजनक सीट चाहते हैं.

एनडीए और महागठबंधन के प्रमुख दल विधानसभा की 243 सीटों में से 200 से अधिक सीट अपने पास रखना चाहते हैं. जहां एनडीए में जेडीयू और बीजेपी 205 से 210 सीट अपने पास रखना चाहते हैं और शेष सीटों में ही छोटे घटक दलों को सलटाना चाहते हैं तो वहीं महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस भी 210 से 215 सीट अपने पास रखना चाहते हैं.

महागठबंधन में 8 दल: उधर महागठबंधन में इस बार कुल 8 पार्टियां हैं. आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआई माले के अलावे विकासशील इंसान पार्टी पहले से मौजूद है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की भी इसमें एंट्री हो चुकी है.

एनडीए में 5 दल: 2020 में एनडीए में 4 दल थे लेकिन इस बार पार्टियां हैं. चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा नए सहयोगी हैं, जबकि मुकेश सहनी अब महागठबंधन में जा चुके हैं. भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के अलावे जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा समेत 5 दलों के बीच सीट बंटवारा होना है.

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए न तो एनडीए और न ही महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति बन पाई है. दोनों तरफ लगातार बैठकें चल रही हैं. दिल्ली में एनडीए की सर्वदलीय बैठक 8 अक्टूबर को संभावित है लेकिन कई सीटों पर पेंच फंसा हुआ है. वहींं महागठबंधन में भी सीटों पर पेंच फंसा हुआ है. दोनों तरफ छोटे घटक दल चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीटों की घोषणा हो जाए जिससे उम्मीदवार चुनाव प्रचार में लग जाए लेकिन अधिक संख्या में सीट मांगे जाने और कई सीटिंग सीट पर दावेदारी ने सीट बंटवारे को मुश्किल बना दिया है.

हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उसे ऐसी सीट दी गई जो आरजेडी भी हारता रहा था. इसलिए इस बार कांग्रेस अपने तरीके से पूरा दबाव बना रही है. यही वजह है कि तेजस्वी यादव के सीएम फेस पर अब तक मुहर नहीं लगाई है. वहीं मुकेश सहनी भी 60 सीट और डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं वामपंथी दलों के तरफ से भी पिछली बार से अधिक सीट मांगी जा रही है तो तेजस्वी के लिए एक बड़ा चैलेंज है.

"राजद को पिछले 2020 विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार कम सीटों पर लड़ना होगा, नहीं तो गठबंधन में दरार पड़ सकता है. दूसरी तरफ एनडीए में चिराग पासवान बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं. जदयू और बीजेपी के बीच तालमेल होने में कहीं कोई परेशानी नहीं है. ऐसे बीजेपी सबको किसी न किसी तरह से मना लेगी."- भोलानाथ, राजनीतिक विशेषज्ञ

सीट बटंवारा हमेशा गठबंधन के लिए चुनौती रहा: वहीं, राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारा हमेशा एक बड़ी चुनौती रहा है, क्योंकि सभी दल चाहते हैं उन्हें अधिक सीट मिले. जीतनराम मांझी चाहते हैं कि उनके दल को बिहार में मान्यता मिल जाए. इसलिए पर्याप्त सीट मिलनी चाहिए. चिराग पासवान अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं. उपेंद्र कुशवाहा अभी चुप हैं लेकिन उनकी तरफ से भी कोशिश यही है कि अधिक सीट ली जाए.

"धर्मेंद्र प्रधान को जब से बिहार विधानसभा चुनाव प्रभारी बनाया गया है, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं. पहले भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इस बार भी सब कुछ सही ढंग से कर ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी. दूसरी तरफ महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के बीच ही सबसे बड़ा पेंच है तेजस्वी के लिए इस पेंच को सुलझाना सबसे बड़ा चैलेंज है."- सुनील पांडेय, राजनीतिक विशेषज्ञ

क्या बोले जेडीयू प्रवक्ता?: जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद का कहना है कि एनडीए में सीट बंटवारे में कहीं कोई परेशानी नहीं है. धर्मेंद्र प्रधान सभी घटक दल के नेताओं से मिले हैं और सब कुछ सहूलियत के हिसाब से हो जाएगा. नवल शर्मा भी दावा करते हैं कि जल्द ऐलान हो जाएगा. वह कहते हैं कि असल झंझट तो महागठबंधन में है.

"नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एक मजबूत सरकार बनेगी. समस्या एनडीए में नहीं महागठबंधन में है. जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच ईगो में महागठबंधन में रार मचा हुआ है."- अरविंद निषाद, प्रवक्ता, जेडीयू

क्या है एलजेपीआर की दावेदारी?: वहीं, लोजपा रामविलास प्रवक्ता विनीत सिंह भी कहते हैं कि जल्द ही दिल्ली में सर्वदलीय बैठक होगी और सब के बीच सीट बंटवारा हो जाएगा. उन्होंने कहा कि ऐसे तो सभी 243 सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है लेकिन कुछ इलाकों में हमारी अपनी विशेष पकड़ है. जहां हम अधिक से अधिक सीट चाहते हैं.

"शाहाबाद, मगध, कोसी और तिरहुत के इलाके में हमारी मजबूत पकड़ है. जहां पहले भी लोजपा राम विलास का बेहतर प्रदर्शन रहा है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इन इलाकों में अधिक से अधिक सीट लोजपा रामविलास पासवान को दिया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक सीट जीत कर एनडीए को हम मजबूती प्रदान कर सकें और बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाने में मदद करे सकें."- विनीत सिंह, प्रवक्ता, लोजपा रामविलास

क्या बोले आरजेडी प्रवक्ता?: दूसरी तरफ आरजेडी का भी दावा है कि महागठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है. सभी दलों के बीच सीटों और उम्मीदवारों को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है. वे कहते हैं कि जल्द ही सीटों का ऐलान हो जाएगा.

"तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़ रही है और सब के बीच समन्वय में है कहीं कोई परेशानी नहीं है."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल

लोकसभा चुनाव के आधार पर मिलेगा टिकट: 2020 विधानसभा के चुनाव के बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें से 173 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए ने बढ़त बनाई तो वहीं महागठबंधन को 63 विधानसभा क्षेत्र में बढ़त मिली थी. ऐसे में जहां आरजेडी और कांग्रेस में कई विधायकों का टिकट कटना तय माना जा रहा है.

जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक आरजेडी की तरफ से 50 सीटों पर प्रत्याशी तय कर दिया गया है और उन्हें क्षेत्र में चुनाव प्रचार में लगने का भी निर्देश दिया गया है. कांग्रेस भी अपने सीटिंग विधायकों में से कई को चुनाव प्रचार में लगने का निर्देश दिया है. वामपंथी दलों की तरफ से भी इसी तरह का निर्देश अपने सीटिंग विधायकों को दिया गया है.

वहीं, एनडीए में जेडीयू में भी अधिकांश सीटों पर फैसला हो चुका है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका भी फीडबैक लिया है. 500 से अधिक नेताओं से मिले हैं, उसमें से कई ने चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की है. बीजेपी ने 125 सीटों पर 600 से अधिक नामों का चयन किया है. जल्द ही बीजेपी में भी उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग जाएगी. अधिकांश सिटिंग विधायक एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे, यह तय है.

समस्या चिराग पासवान के साथ है, क्योंकि उनकी पार्टी 2020 में अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ी थी. एकमात्र उम्मीदवार चुनाव जीते थे जो बाद में जेडीए में शामिल हो गए. ऐसे में कोई सीटिंग विधायक ना तो चिराग पासवान की पार्टी के पास है और न हीं उपेंद्र कुशवाहा के पास. उपेंद्र कुशवाहा 2020 में एनडीए से अलग थे.

महागठबंधन के बागियों को टिकट देना भी चुनौती: जेडीयू और बीजेपी के साथ एक परेशानी यह भी है कि 2020 में जब रिजल्ट आया था तो बीजेपी के 74 विधायक जीते थे लेकिन उपचुनाव और दूसरे दलों से टूटकर आए विधायकों के कारण आज बीजेपी के विधायकों की संख्या 80 पहुंच चुकी है. वहीं जेडीयू ने 2020 में केवल 43 सीट जीती थी लेकिन आज उसके पास 45 विधायक है. आरजेडी-कांग्रेस के आधा दर्जन से अधिक विधायक बागी हो गए थे, जो एनडीए का सपोर्ट कर रहे हैं. अब उन्हें भी टिकट देना एक बड़ी चुनौती है.

