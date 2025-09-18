ETV Bharat / bharat

आपदा के जख्मों से कराहा देहरादून, दर्द से सहमी 'जिंदगियां' हुई कैद, रफ्तार पर लगी ब्रेक

उत्तर में कई मार्ग बंद: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीते सोमवार 15 सितंबर की रात और मंगलवार 16 सितंबर के तड़के आसमान से आई आफत ने सबसे ज्यादा तबाही शहर के उत्तर दिशा में मचाई. देहरादून शहर के उत्तर दिशा में मौजूद मुख्य सड़क देहरादून से मसूरी जाने वाली स्टेट हाईवे कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया. वहीं देहरादून-मसूरी रोड पर शिव मंदिर के पास मौजूद ब्रिज धराशायी हो गया.

उत्तराखंड में हर साल आपदाएं अपना कहर भरपाती है. लेकिन इस बार प्राकृतिक आपदा ने सीधा राजधानी देहरादून को लक्ष्य बनाया और कुछ इस तरह का मंजर पेश किया, जिससे शहर की घेराबंदी हो गई. मौजूदा हालातों की बात करें तो सहारनपुर से देहरादून आईएसबीटी आने वाली सड़क को छोड़, शहर में प्रवेश करने वाले सभी मुख्य मार्ग बाधित हैं. लिहाजा, ट्रैफिक को मैनेज कर वैकल्पिक रास्तों पर डायवर्ट किया गया है. हालांकि, ये स्पष्ट है कि देहरादून शहर में कई सालों में पहली बार ऐसी आपदा का मंजर देखने को मिला है.

देहरादून: प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील राज्यों में से एक है. मॉनसून सीजन के दौरान राज्य में प्राकृतिक आपदाओं का रौद्र रूप हर साल रिकॉर्ड किया जाता है. लेकिन बीते 15 सितंबर की रात और 16 सितंबर की सुबह देहरादून घाटी में जो आपदा का सैलाब आया, उसे जानकार पिछले कई सालों में देहरादून में पहली बार आए भयानक मंजर के रूप में देख रहे हैं.

यह तकरीबन अंग्रेजों के समय का पुल था. अब मौके पर बेली ब्रिज लगाया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द मसूरी-देहरादून ट्रैफिक को बहाल किया जाए. फिलहाल, यहां पर बेली ब्रिज निर्माण कार्य चल रहा है और घटनास्थल से पहले कुठाल गेट पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है. फिलहाल मार्ग पूर्ण रूप से बंद है. दूसरी तरफ उत्तर दिशा में मालदेवता वाला इलाका, जो मसूरी जाने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता भी है, वो भी पूरी तरह वॉशआउट हो चुका है. वहां पर भी ट्रैफिक को बहाल करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है.

- राजेश शर्मा, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग -

पूर्व में नेशनल हाईवे पर ब्रिज टूटा: देहरादून के पूर्व दिशा की ओर हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब और चंडीगढ़ को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 72 भी बंद है. प्रेम नगर नंदा की चौकी के पास स्थित सालों पुराना ब्रिज का एक हिस्सा टूट गया है. यहां पर भी ट्रैफिक पूरी तरह से बंद हो गया है. यहां पर फिलहाल ट्रैफिक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और वैकल्पिक मार्गों से फिलहाल चुनौतियों के साथ आवाजाही धीमी रफ्तार में जारी है. मौके पर लोक निर्माण विभाग द्वारा दोबारा से पुल को रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है. हालांकि, इसमें कितने दिन लगेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है.

लालतप्पड़ के पास हरिद्वार देहरादून नेशनल हाईवे का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त (PHOTO- GOOGLE EARTH)

पश्चिम में नेशनल हाईवे 58 सिंगल लेन में शिफ्ट: देहरादून शहर के पश्चिम दिशा की बात करें तो शहर के लिए हरिद्वार से आने वाले वाहनों को सिंगल लेन पर शिफ्ट किया गया है. लालतप्पड़ में जाखन नदी के ऊपर बने पुल के एक लेने वाले हिस्से के टूट जाने की वजह से अब हरिद्वार से देहरादून आने वाले वाहनों को एक ही लेने पर शिफ्ट किया गया है. ऐसे में अब आने-जाने वाले वाहन एक लेन से आवाजाही कर रहे हैं.

हरिद्वार-देहरादून सड़क चौड़ीकरण के दौरान पुराने पुल पर एक तरफ का ट्रैफिक जारी रखा था. दूसरी तरफ जाने वालों के लिए नई सड़क उपलब्ध थी. पुराना पुल काफी पुराना हो गया था और वही पुल इस आपदा में टूट गया है. कुल मिलाकर, नई सड़क वाला हिस्सा तो अभी ठीक है. हालांकि, उसके ऊपर भी कल तक नदी बह रही थी और मलबा नए पुल के ऊपर भी था. लेकिन पुराना पुल अब चलने लायक नहीं बचा है और ट्रैफिक अब सिंगल लाइन पर एक ही पुल के ऊपर चल रहा है.

देहरादून शहर के लिए बड़ी घटना: देहरादून शहर के तीनों तरफ प्राकृतिक आपदा के कारण आई इस तबाही को देहरादून शहर के जानकार बेहद अफसोस जनक और चिंताजनक मान रहे हैं. देहरादून के ऐतिहासिक पहलुओं पर अपनी अच्छी जानकारी रखने वाले इतिहासकार लोकेश ओहरी कहते हैं कि निश्चित तौर से देहरादून में आपदा की वजह से जन्में ताजा हालात गंभीर और चिंताजनक हैं. यह घटनाएं भी पूरी तरह से ऐतिहासिक है. उन्होंने कहा कि, देहरादून शहर में आपदाएं आती रही है. पहले कई बार ऐसा हुआ कि शहर के कुछ इलाकों में सड़क टूटी है. कुछ पुल भी टूटे हैं. लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि शहर के लगभग तीनों तरफ मुख्य मार्ग एक साथ एक ही समय में बंद हो गए हों.

मसूरी देहरादून मार्ग पर शिव मंदिर के कुछ दूरी पर पुल टूटा. (PHOTO- GOOGLE EARTH)

उन्होंने कहा कि, हमें इसके लिए चिंता करने की जरूरत है. ऐसा क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है या फिर हमारी कुछ गलतियों की वजह से, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह कई सौ सालों में पहली बार हुआ है, जब इतनी ज्यादा त्रासदी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून ने देखी गई हो.

प्रेमनगर में नंदा की चौकी के पास ब्रिज क्षतिग्रस्त (PHOTO- GOOGLE EARTH)

बहरहाल, इस साल मॉनसून सीजन ने उत्तराखंड को कई बड़े जख्म दिए. उत्तरकाशी का धराली, चमोली का थराली, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल के बाद अब देहरादून के अलग-अलग हिस्सों में आई इस आपदा के जख्म को भरने काफी समय लगेगा. फिलहाल अभी शासन-प्रशासन के ऊपर आपदा के कारण बिगड़ी स्थितियों को सुधराने की बड़ी चुनौती है.

