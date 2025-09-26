ETV Bharat / bharat

देहरादून सिल्क एक्स्पो में बनारसी साड़ियों की बहार, कीमत सुन हो जाएंगे हैरान, जानें इनकी खासियत

देहरादून सिल्क एक्सपो में 5000 से लेकर 1 लाख तक की बनारसी साड़ी मिल रही है. ग्राहक इन साड़ियों को खरीद भी रहे हैं.

DEHRADUN SILK EXPO 2025
देहरादून सिल्क एक्स्पो (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 26, 2025 at 2:05 PM IST

देहरादून: राजधानी देहरादून में इन दिनों सिल्क एक्स्पो चल रहा है. इस एक्स्पो में 12 राज्यों से सिल्क प्रोडक्ट ग्राहकों की पहली पसंद बन रहे हैं. देहरादून का सिल्प एक्सपो सिल्क उत्पादन से लेकर उसके बाजार तक एक नया ईको सिस्टम तैयार कर रहा है. जिसके कारण देहरादून में देशभर के अलग-अलग कोनों से आने वाले सिल्क उत्पादों की भरमार देखने को मिल रही है.


सिल्क एक्सपो में बनारसी साड़ी पहली पसंद: देहरादून मधुबन होटल में चल रहे सिल्क मार्क एक्सपो 2025 में सिल्क साड़ियों की पसंद रखने वाले ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बनी हुई है. यह लगातार सिल्क प्रोडक्ट की अहमियत समझने वाले और सिल्क फाइबर से बनी साड़ियों का शौक रखने वाले लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा रहा है. देहरादून की स्थानीय निवासी सरिता जो की सिल्क एक्सपो में खरीदारी करने गई थी उनका कहना है कि इस एक्सपो में उन्हें ओरिजिनल सिल्क फाइबर प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं.

देहरादून सिल्क एक्स्पो 2025 (ETV BHARAT)

यह केंद्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से टेस्टेड एग्जीबिशन है. यहां पर किसी भी तरह की मिलावट की संभावना नहीं है. वहीं, एक और ग्राहक महिला सुमन ध्यानी ने बताया ये एक्सपो सेंट्रल सिल्क बोर्ड द्वारा आयोजित किया जा रहा है. यहां के सिल्क मार्क एक्सपो में क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिल रही है. उन्होंने 12000 की एक बनारसी सिल्क साड़ी खरीदी है. उन्होंने कहा साड़ियां एक रिच लुक देती हैं.

DEHRADUN SILK EXPO 2025
सिल्क की साड़ियां (ETV BHARAT)

5 हजार से लेकर 1 लाख तक की साड़ी: देहरादून में चल रहे सिल्क एक्सपो में बनारसी साड़ियों का क्रेज सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है. बनारसी साड़ियों की सबसे ज्यादा कैटिगरी भी यहां मौजूद हैं. सिल्क साड़ी का स्टॉल लगाने वाले मोहम्मद सईद ने बताया वह बनारस से यहां पर अपनी दुकान लगाने के लिए आए हैं. उन्होंने कहा बनारस की साड़ियां आज पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती हैं. उन्होंने कहा देहरादून में सिल्क प्रोडक्ट का अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है. देहरादून में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो की प्योर सिल्क में रुचि रखते हैं.

DEHRADUN SILK EXPO 2025
देहरादून सिल्क एक्सपो (ETV BHARAT)

मोहम्मद सईद ने बताया उनके पास 5000 के दाम वाले चिनिया सिल्क से लेकर 35000 प्रति साड़ी के दाम वाला मशरूम सिल्क और सबसे ज्यादा महंगा तकरीबन 80000 से 1 लाख तक प्रति साड़ी का दाम रखने वाले कतान सिल्क जंगला भी उनके पास उपलब्ध है. मोहम्मद सईद ने तीनों तरह की अलग-अलग दामों वाली सिल्क साड़ियों की विशेषताएं भी बताई. साथ ही इनके दामों में फर्क को लेकर भी विस्तार से बताया.

बनारसी साड़ियों की खासियत: बनारसी साड़ियां अपनी शानदार चमक, डिजाइन के लिए जानी जाती हैं. इनकी बारीक बुनाई इसे दूसरी साड़ियों से अलग बनाती है. इसमें होने वाला जरी काम साड़ी को भव्य और चमकदार बनाता है. इनके हस्तशिल्प पारंपरिक डिज़ाइन भी इसकी बड़ी खासियत हैं.बनारसी साड़ियों का रंग भी इसे दूसरी साड़ियों से अलग करता है. साथ ही इसका सांस्कृतिक महत्व इसकी महता को और भी बढ़ा देता है. बनारसी साड़ियों को शादी, त्योहारों और विशेष अवसरों पर पहना जाता है.

DEHRADUN SILK EXPO 2025
सिल्क के प्रोडक्ट (ETV BHARAT)

उत्तराखंड में रेशम उत्पादों को बढ़ावा देने साथ ही रेशम प्रोडक्शन को लेकर केंद्रीय रेशम बोर्ड लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट का काम कर रहा है. सिल्क एक्सपो में केंद्रीय रेशम बोर्ड के कर्मचारी विजयपाल सिंह ने बताया उत्तराखंड में रेशम को लेकर बहुत अच्छा काम हो रहा है. हमारे पूरे देश में चार तरह कर रेशम पाया जाता है. यह चारों प्रकार के रेशम उत्तराखंड में मौजूद हैं. यहां पर लगातार इसको लेकर काम चल रहा है. उत्तराखंड के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक सभी जगह अलग-अलग वैरायटी के रेशम की पैदावार की जाती है.

DEHRADUN SILK EXPO 2025
सिल्क के दुप्पटे (ETV BHARAT)

केंद्रीय रेशम बोर्ड के कर्मचारी विजयपाल सिंह ने बताया उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में टसर रेशम की पैदावार की जाती है. वहीं, मैदानी इलाकों में मलबेरी रेशम उत्पादन किया जाता है. उन्होंने बताया उत्तराखंड में रेशम के क्षेत्र में इस साल 5 करोड़ का टर्नओवर रेशम बोर्ड ने प्राप्त किया है. जिसमें से एक करोड़ का प्रॉफिट है.

DEHRADUN SILK EXPO 2025
सिल्क के स्टॉल (ETV BHARAT)

उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन के कर्मचारी आकाश ने बताया रेशम के क्षेत्र में 6000 किसानों को लाभ मिल रहा हैं. ये सभी ऑर्गेनिक सिल्क उत्पादन कर रहे हैं. उन्होंने अपने बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट मल्टी सिल्क यूनिसेक्स स्टोल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हाउस ऑफ़ हिमालय के साथ उनका अभी 50 लाख का MOU होने जा रहा है.

भविष्य में सिल्क प्रोडक्ट का उज्जवल भविष्य: केंद्रीय रेशम बोर्ड के अधिकारी विकास मिश्री ने बताया केंद्रीय रेशम विभाग देश भर में रेशम उत्पादक किसानों को लाभ देने के लिए इस तरह के बाजार पूरे देश भर में लगता है. जिससे उच्च गुणवत्ता युक्त सिल्क प्रोडक्ट सीधे तौर से ग्राहकों तक पहुंचाते हैं. उन्होंने बताया इस तरह के बाजारों से वहां उच्च गुणवत्तायुक्त सिल्क प्रोडक्ट को सीधे ग्राहक तक पहुंचाने के लिए अपने कुछ विशेष मानकों के तहत ही सिल्क विक्रेताओं को चिन्हित करते हैं. जो उनके मानकों पर खड़े उतरते हैं उन्हीं विक्रेताओं को इस बाजार में अपने उत्पाद बेचने की अनुमति मिलती है. उन्होंने कहा कड़े मानकों की वजह से ग्राहक को सही गुणवत्ता का प्रोडक्ट मिल पाता है. इससे किसानों को भी सीधे तौर पर लाभ मिलता है.

देहरादून सिल्क एक्स्पोदेहरादून में सिल्क की साड़ियांउत्तराखंड रेशम उत्पादनDEHRADUN SILK EXPO 2025

