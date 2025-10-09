कहां है देहरादून का करनदीप राणा? चीन में चल रही जांच, 19 दिन से है लापता, जानिए पूरा मामला
22 वर्षीय करनदीप सिंह राणा को लापता हुआ 19 दिन हो गए है, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 9, 2025 at 5:07 PM IST
देहरादून: राजधानी देहरादून के 22 वर्षीय करनदीप सिंह राणा का परिवार पिछले 19 दिनों से एक ही सवाल के साथ जी रहा है, उनका बेटा आखिर कहां है? मर्चेंट नेवी में सीनियर डेक कैडेट के रूप में कार्यरत करनदीप 20 सितंबर को एमटी फ्रंट प्रिंसेस नाम के जहाज से अचानक गायब हो गए थे, तब से अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया. करणदीप की गिनती एक होनहार कैडेट के रूप में होती है. अब उनके लापता होने से हर कोई हैरान है.
20 सितंबर दोपहर को हुई थी आखिरी बातचीत: करनदीप ने बीती 18 अगस्त को ही सिंगापुर से जहाज पर ड्यूटी जॉइन की थी. जहाज इराक होते हुए चीन की ओर बढ़ रहा था. 20 सितंबर की दोपहर करीब ढाई बजे उन्होंने घर पर फोन किया था. तब उनकी परिवार से सामान्य बातचीत हुई थी. करनदीप की मां और बहन को बात करने के बाद कुछ भी असामान्य नहीं लगा, लेकिन उसी दिन के बाद से उनकी कोई खबर नहीं मिली. परिवार को कंपनी की ओर से बस इतना बताया गया कि करनदीप सिंगापुर और श्रीलंका के बीच कहीं लापता हुए हैं. जहाज श्रीलंका में चार दिन रुका और तलाश की गई, लेकिन करनदीप का कोई सुराग नहीं मिला.
मां की गुहार: करनदीप की मां शशि राणा के लिए यह इंतजार असहनीय हो गया है.
हमने कंपनी पर भरोसा कर अपना बेटा भेजा था. अब वही कंपनी हमें यह तक नहीं बता पा रही कि उनके बेटे साथ क्या हुआ?
- शशि राणा, करनदीप की मां -
परिवार का दावा: परिवार का कहना है कि करनदीप न तो किसी विवाद में था और न ही मानसिक रूप से परेशान, बल्कि वो तो अपने करियर के अगले पड़ाव की तैयारी में जुटे था. इसके लिए उसने कई एग्जाम की तैयारी भी शुरू कर दी थी.
परिवार का शक: कुछ कारणों के कारण परिवार का शक गहराता जा रहा है, जब उन्होंने कंपनी से जहाज का CCTV फुटेज मांगा तो जवाब मिला जहाज नया है, उस पर कैमरे नहीं लगे हैं. इसलिए परिजनों का कंपनी पर शक गहराता जा रहा है. परिजनों का कहना है कि इस स्तर के जहाज पर सुरक्षा उपकरण न होना अपने आप में गंभीर सवाल खड़ा करता है.
जहाज के जिस स्थान पर भाई को आखिरी बार देखा गया, वहीं से उसका एक जूता और कैमरा बरामद हुआ. करनदीप रोजाना काम के दौरान फोटो खींचकर रिपोर्ट भेजते थे. लापता होने से पहले भी वहीं काम कर रहे थे. इन सामान की जानकारी उन्हें दो दिन बाद दी गई, लेकिन न तो कोई प्रमाण साझा किया गया, न फोटो.
- सिमरन, करनदीप की बहन -
जानकारी के मुताबिक, जहाज अब चीन के एक पोर्ट पर पहुंच चुका है, जहां जांच की प्रक्रिया शुरू हुई है. बताया जा रहा है कि जहाज के कैप्टन और अफसरों के बयान दर्ज किए गए हैं. कंपनी ने परिवार के दो सदस्यों को जांच में शामिल करने की बात तो कही है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई औपचारिक सूचना नहीं दी गई. कब और कहां जाना है इसको लेकर परिवार ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय समेत कई मंत्रालयों को पत्र लिखे हैं. मगर अब तक सिर्फ आश्वासन मिले हैं. करनदीप की बहन सिमरन का कहना है कि वो सरकार से बस इतना चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए. कम से कम उन्हें ये तो पता चले कि उसके साथ क्या हुआ.
सोशल मीडिया पर लोगों की अपील: सोशल मीडिया पर लगातार लोग करनदीप की तलाश की अपील कर रहे हैं. कई समुद्री समुदायों और नौकायान से जुड़े संगठनों ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. परिवार का विश्वास अब भी टूटा नहीं है. उन्हें उम्मीद है कि कहीं न कहीं से कोई खबर जरूर आएगी. शायद वही कॉल जो उनकी जिंदगी फिर से रोशन कर दे.
