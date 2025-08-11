ETV Bharat / bharat

देहरादून धर्मांतरण मामला, आरोपी का निकला आतंकी कनेक्शन, झारखंड से वारंट पर लाएगी पुलिस - DEHRADUN CONVERSION CASE

रानीपोखरी निवासी पीड़िता से पूछताछ में अयान जावेद को लेकर जानकारी दी. अयान झारखंड का रहने वाला है. अभी वह जेल में बंद है.

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 11, 2025 at 9:04 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में धर्मांतरण के प्रयास के आरोपी का देश के विधि विरुद्ध क्रियाकलापों (UAPA) से कनेक्शन निकला है. इस मामले में समाने आया आरोपी HUT (HIZB -UT -TAHRIR) नाम के संगठन का सदस्य निकला. आतंकी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने पर झारखंड एटीएस ने अवैध असलहों के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया था. वर्तमान में सेंट्रल जेल रांची में है. जल्द ही दून पुलिस वांरट बी पर इस आरोपी को देहरादून लाएगी.

धर्मांतरण मामले में दोनों पीड़िताओं से काउंसलिंग के दौरान मिली जानकारी के आधार पर दून पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया था. साथ ही धर्मान्तरण मामले में आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 6 अन्य आरोपियों का न्यायालय से वांरट बी जारी कराया गया है.

बता दें धर्मांतरण मामले में जनपद देहरादून के थाना रानीपोखरी और थाना प्रेमनगर में उत्तराखण्ड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के अन्तर्गत 2 अलग-अलग मुकदमे दर्ज किये थे. जिसकी विवेचना के लिए एसएसपी ने एसआईटी गठित की. एसआईटीने दोनों पीड़िताओं और गवाहों के बयान लिए. साथ ही धर्मांतरण के मामले में आगरा में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की फोटो को पीड़िताओं को दिखाते हुए उनकी शिनाख्त कराई गई.

पीड़िताओं ने सभी व्यक्तियों की शिनाख्त करने पर दोनो मुकदमों में संगठित सिंडिकेट बनाकर अपराध करना,संगठित अपराध कर लोगों को उकसाना और आपराधिक षडयंत्र रचने से संबंधित धारा की बढोतरी की गई. पीड़िताओं ने शिनाख्त किए गए आरोपी अब्दुल रहमान उर्फ महेन्द्र पाल सिंह निवासी दिल्ली, एसबी कृष्णा उर्फ आयशा माहेनूर निवासी गोवा, अब्दुर्रहमान उर्फ रूपेन्द्र सिंह उर्फ प्रताप सिंह निवासी मैनपुरी,अबु तालिब निवासी मुजफ्फरनगर,अब्दुल रहीम निवासी दिल्ली और अब्दुल्ला निवासी दिल्ली, जिन्हें आगरा पुलिस ने अपने यहां दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है. सभी आरोपियों का न्यायालय से वांरट-बी जारी कराए गए हैं. जिनकी न्यायालय से रिमांड लेकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी.

विवेचना के दौरान रानीपोखरी निवासी पीड़िता से पूछताछ (काउंसिलिंग) में उसके द्वारा अयान जावेद निवासी धनबाद झारखंड नाम के एक अन्य व्यक्ति द्वारा उसे मोबाइल और सिम उपलब्ध कराने सहित अन्य आरोपियों के साथ उसे अपना धर्म परिवर्तन करने और घर छोड़कर आने के लिए उकसाने की जानकारी दी गई. जिसके आधार पर तत्काल एक टीम को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए झारखंड भेजा गया. जहां टीम को आरोपी अयान जावेद और उसकी पत्नी शबनम प्रवीन के HUT (HIZB -UT -TAHRIR) नाम के संगठन से जुड़ होने का पता चला. साथ ही आतंकी ओर देश विरोध गतिविधियों में शामिल रहने पर झाडखंड एटीएस की टीम ने आरोपी और उसके अन्य साथियों के खिलाफ विधि विरुद्ध क्रिया कलाप अधिनियम 1967 और आयुध अधिनियम में मुकदमा दर्ज होने की जानकारी मिली. इस मामले में आरोपी रांची जेल में बंद है.

इस सम्बन्ध में रांची पुलिस से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा जानकारी दी गई कि आरोपी अयान जावेद और उसके साथियों ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से युवाओं को गुमराह करते हुए उन्हें राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए उकसाया जा रहा था. एसएसपी अजय सिंह ने बताया प्रेमनगर में दर्ज मुकदमे में नामजद आरोपी सुलेमान के सम्बन्ध में जानकारी करने पर आरोपी का मूल रूप से देहरादून का होने और वर्तमान में दुबई में रहने की जानकारी प्राप्त हुई. जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार से पत्राचार किया गया है.

