ETV Bharat / bharat

पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे : राजनाथ

रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल सतर्कता से भारत की सीमाओं की रखवाली कर रहे हैं. ऑपरेशन सिंदूर पर, सिंह ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी रहेगी.

सिंह ने कहा, "स्वतंत्रता के 78 वर्षों के बावजूद, सर क्रीक क्षेत्र में सीमा विवाद जारी है. भारत ने बार -बार बातचीत के माध्यम से इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया है, लेकिन पाकिस्तान के इरादे त्रुटिपूर्ण और अस्पष्ट हैं."

उन्होंने कहा, "1965 के युद्ध में, भारतीय सेना ने लाहौर तक पहुंचने की क्षमता का प्रदर्शन किया था. आज 2025 में, पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक मार्ग क्रीक से होकर गुजरता है." सर क्रीक कच्छ और पाकिस्तान के गुजरात के रान के बीच 96-किमी लंबी ज्वार का मुहाना है. यह दोनों पक्षों द्वारा समुद्री सीमा लाइनों की अलग -अलग व्याख्याओं के कारण एक विवादित क्षेत्र माना जाता है.

रक्षा मंत्री ने गुजरात के सीमावर्ती शहर भुज के पास एक सैन्य अड्डे में दशहरा को सैनिकों के साथ मनाया और इस अवसर पर 'शास्त्र पूजा' (हथियारों की पूजा) का प्रदर्शन किया. सिंह ने यह भी कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के सभी उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया लेकिन इसका उद्देश्य पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू करना नहीं था. हालांकि, विवादित सर क्रीक पर उनकी टिप्पणियों ने ध्यान आकर्षित किया.

रक्षा मंत्री ने कहा, जिस तरह से हाल में पाकिस्तान ने सर क्रीक से लगे इलाकों में अपने सैन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है, वह उसकी नीयत को दर्शाता है. यदि सर क्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से कोई हिमाकत की गई, तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे.

भुज (गुजरात) : केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को दशहरा के मौके पर गुजरात दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने कच्छ जिले के भुज में एक सैन्य अड्डे पर शस्त्र पूजा से पहले सैनिकों को संबोधित किया. इस दौरान सिंह ने सर क्रीक इलाके में सीमा विवाद को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दी.

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन के दौरान भारत की रक्षा प्रणाली में प्रवेश करने का असफल प्रयास किया, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तानी वायु रक्षा तंत्र को "उजागर" किया और दुनिया को एक संदेश भेजा कि यह विरोधी पर भारी नुकसान उठा सकता है.

उन्होंने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से सर क्रीक तक भारत की रक्षा प्रणाली में प्रवेश करने का असफल प्रयास किया." "हालांकि, प्रतिशोधात्मक कार्रवाई में, भारतीय बलों ने पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणाली को पूरी तरह से उजागर किया और दुनिया को एक संदेश भेजा कि भारतीय बल पाकिस्तान पर जब भी और जहां चाहें भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं."

सिंह ने कहा कि भारत ने संयम प्रदर्शित किया क्योंकि इसकी सैन्य कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ थी. उन्होंने कहा, "इसे आगे बढ़ाना और युद्ध शुरू करना ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य नहीं था. मुझे खुशी है कि भारतीय बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के सभी सैन्य उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है. लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है."

पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में, भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, जो पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को टॉरगेट करता है.

स्ट्राइक ने चार दिनों की तीव्र झड़पों को ट्रिगर किया जो 10 मई को सैन्य कार्यों को रोकने की समझ के साथ समाप्त हुआ. रक्षा मंत्री ने तीन सेवाओं के बीच अधिक से अधिक संयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की.

सिंह ने कहा, "यह हमारे सशस्त्र बलों की संयुक्तता थी जिसने रिकॉर्ड समय में ऑपरेशन सिंदूर को निष्पादित किया. आज इस अवसर पर, मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हमारे बहादुर सैनिकों और अधिकारियों को विशेष बधाई देना चाहता हूं."

उन्होंने कहा, "आपकी रणनीति, आपकी हिम्मत और आपकी क्षमता ने साबित कर दिया है कि भारत हर स्थिति में दुश्मन को हराने में सक्षम है. मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि आप सभी का साहस, आप सभी की वीरता, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना जारी रखेगा."

रक्षा मंत्री ने सेना, वायु सेना और नौसेना को भारत की ताकत के "तीन स्तंभ" के रूप में वर्णित किया. उन्होंने कहा, "जब ये तीन सेवाएं एक साथ काम करती हैं, तो तभी हम प्रभावी रूप से हर चुनौती का सामना कर सकते हैं."

सिंह पिछले कई वर्षों से दशहरा पर 'शास्त्र पूजा' का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें पिछली एनडीए सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भी शामिल है. रक्षामंत्री ने कहा, "हमारे लिए, हथियार केवल उपकरण नहीं हैं. हथियार केवल शक्ति प्रदर्शित करने के लिए नहीं हैं. बल्कि, हम मानते हैं कि हथियार धार्मिकता को स्थापित करने का एक साधन हैं."

ये भी पढ़ें- नई तकनीक को अपनाएं और हमेशा तैयार रहें, भुज में सैनिकों से बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह