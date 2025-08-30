ETV Bharat / bharat

नोएडा में एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एयरोस्पेस टेस्ट फेसिलिटी शुरू, रक्षा मंत्री और CM योगी ने किया लोकार्पण - DRONE MANUFACTURING UNIT IN NOIDA

ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को भारत के सामर्थ का एहसास कराया- सीएम योगी

नोएडा में एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एयरोस्पेस टेस्ट फेसिलिटी शुरू
नोएडा में एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एयरोस्पेस टेस्ट फेसिलिटी शुरू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 30, 2025 at 7:55 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली/नोएडा: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को नोएडा स्थित राफे एमफिब्र कंपनी पहुंचे. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया. इस दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई, एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एयरोस्पेस टेस्ट फेसिलिटी का लोकार्पण किया.

ड्रोन निर्माण इकाई, एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एयरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी का लोकार्पण करने के बाद अपने संबोधन में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ड्रोन तकनीक में तेजी से आगे बढ़ रहा है. आमतौर पर एयरक्राफ्ट का नाम सुनकर तेजस, रफेल का नाम सामने आता है. बदलते दौर में ड्रोन ने भी एयरोस्पेस में नई भूमिका निभा रही है. आज ड्रोन कई काम में आ रहे हैं. रूस और यूक्रेन के युद्ध में ड्रोन की भूमिका दुनिया ने देखा है.

नोएडा में एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एयरोस्पेस टेस्ट फेसिलिटी शुरू (ETV Bharat)

रक्षामंत्री ने कहा; ''ड्रोन का इतिहास दिलचस्प है. पहले सिर्फ सर्विलांस और जांच-पड़ताल के लिए इस्तेमाल होता था. बाद में सीमाओं पर भी इसका उपयोग हुआ. जिन देशों ने इस तकनीक पर निवेश किया वह आगे बढ़ गए हैं. हम सबके लिए बेहद खुशी की बात है कि भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. पहले हम दूसरे देशों पर निर्भर थे. आज हम खुद ही इस काम को करने में सक्षम हैं.''

"अभी मैंने प्लांट का दौरा किया और वहां मैंने देखा कि, चाहे इंजन परीक्षण BED हो, धातु योजक विनिर्माण सुविधा हो, चाहे 2800°C तक जाने वाले फर्नेस हों, उन्नत मिश्रित बहुलक विनिर्माण केंद्र हो, पेलोड ड्रॉप ड्रोन हों, स्वार्म ड्रोन हों, और सटीक निर्देशित मिसाइल ड्रोन हो, ये सभी आधुनिकतम, तथा बड़े ही उन्नत किस्म के विश्वसनीय उपकरण हैं, जो भारत की रक्षा क्षमता को और भी बढ़ाने का काम करेंगे."- राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को भारत के सामर्थ का एहसास कराया: सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा; ''शस्त्र और शास्त्र दोनों में जब बेहतर समन्वय होगा, तब कोई राष्ट्र शक्तिशाली होगा. जब आप शक्तिशाली होंगे तो सामने वाला आपसे शांति की अपील करेगा. यह नोएडा को डिफेंस हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को नई ऊंचाई देगा. ऑपरेशन सिंदूर ने देश के सामर्थ्य को दुनिया के सामने दिखाया. आपके पास ताकत है तो दुनिया आपके सामने नत्मस्तक होगी.''

बता दें कि राफे एमफिब्र कंपनी एक भारतीय डिफेंस एंड एयरोस्पेस स्टार्टअप है. कंपनी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी जनरल कैटलिस्ट के जरिए लगभग 850 करोड़ का फंड मिला है. राफी मोहिब कंपनी ने हाल ही में 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान उपयोग में आए ड्रोन का निर्माण किया था, जिसने रक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान की. यह यूनिट एयरोस्पेस सिस्टम निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभा रही है. साथ ही यह यूनिट ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के तहत मॉडर्न ड्रोन विकसित कर रही है. कंपनी के 700 से ज्यादा ड्रोन का प्रयोग आपरेशन सिंदूर के तहत किया गया, जिसने दुश्मन की लोकेशन से लेकर कई अहम रोल अदा किए.

ये भी पढ़ें:

  1. समुद्र में भारत की ताकत को देखेगी दुनिया, अत्याधुनिक युद्धपोत उदयगिरि और हिमगिरि नौसेना में होंगे शामिल
  2. आवारा कुत्तों की समस्याओं के समाधान को लेकर BJP नेता विजय गोयल ने निकाला पैदल मार्च

नई दिल्ली/नोएडा: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को नोएडा स्थित राफे एमफिब्र कंपनी पहुंचे. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया. इस दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई, एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एयरोस्पेस टेस्ट फेसिलिटी का लोकार्पण किया.

ड्रोन निर्माण इकाई, एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एयरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी का लोकार्पण करने के बाद अपने संबोधन में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ड्रोन तकनीक में तेजी से आगे बढ़ रहा है. आमतौर पर एयरक्राफ्ट का नाम सुनकर तेजस, रफेल का नाम सामने आता है. बदलते दौर में ड्रोन ने भी एयरोस्पेस में नई भूमिका निभा रही है. आज ड्रोन कई काम में आ रहे हैं. रूस और यूक्रेन के युद्ध में ड्रोन की भूमिका दुनिया ने देखा है.

नोएडा में एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एयरोस्पेस टेस्ट फेसिलिटी शुरू (ETV Bharat)

रक्षामंत्री ने कहा; ''ड्रोन का इतिहास दिलचस्प है. पहले सिर्फ सर्विलांस और जांच-पड़ताल के लिए इस्तेमाल होता था. बाद में सीमाओं पर भी इसका उपयोग हुआ. जिन देशों ने इस तकनीक पर निवेश किया वह आगे बढ़ गए हैं. हम सबके लिए बेहद खुशी की बात है कि भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. पहले हम दूसरे देशों पर निर्भर थे. आज हम खुद ही इस काम को करने में सक्षम हैं.''

"अभी मैंने प्लांट का दौरा किया और वहां मैंने देखा कि, चाहे इंजन परीक्षण BED हो, धातु योजक विनिर्माण सुविधा हो, चाहे 2800°C तक जाने वाले फर्नेस हों, उन्नत मिश्रित बहुलक विनिर्माण केंद्र हो, पेलोड ड्रॉप ड्रोन हों, स्वार्म ड्रोन हों, और सटीक निर्देशित मिसाइल ड्रोन हो, ये सभी आधुनिकतम, तथा बड़े ही उन्नत किस्म के विश्वसनीय उपकरण हैं, जो भारत की रक्षा क्षमता को और भी बढ़ाने का काम करेंगे."- राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को भारत के सामर्थ का एहसास कराया: सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा; ''शस्त्र और शास्त्र दोनों में जब बेहतर समन्वय होगा, तब कोई राष्ट्र शक्तिशाली होगा. जब आप शक्तिशाली होंगे तो सामने वाला आपसे शांति की अपील करेगा. यह नोएडा को डिफेंस हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को नई ऊंचाई देगा. ऑपरेशन सिंदूर ने देश के सामर्थ्य को दुनिया के सामने दिखाया. आपके पास ताकत है तो दुनिया आपके सामने नत्मस्तक होगी.''

बता दें कि राफे एमफिब्र कंपनी एक भारतीय डिफेंस एंड एयरोस्पेस स्टार्टअप है. कंपनी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी जनरल कैटलिस्ट के जरिए लगभग 850 करोड़ का फंड मिला है. राफी मोहिब कंपनी ने हाल ही में 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान उपयोग में आए ड्रोन का निर्माण किया था, जिसने रक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान की. यह यूनिट एयरोस्पेस सिस्टम निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभा रही है. साथ ही यह यूनिट ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के तहत मॉडर्न ड्रोन विकसित कर रही है. कंपनी के 700 से ज्यादा ड्रोन का प्रयोग आपरेशन सिंदूर के तहत किया गया, जिसने दुश्मन की लोकेशन से लेकर कई अहम रोल अदा किए.

ये भी पढ़ें:

  1. समुद्र में भारत की ताकत को देखेगी दुनिया, अत्याधुनिक युद्धपोत उदयगिरि और हिमगिरि नौसेना में होंगे शामिल
  2. आवारा कुत्तों की समस्याओं के समाधान को लेकर BJP नेता विजय गोयल ने निकाला पैदल मार्च

For All Latest Updates

TAGGED:

AATMANIRBHAR BHARAT DEFENSEDEFENSE EQUIPMENT PRODUCTIONDRONE MANUFACTURING UNITDEFENSE AEROSPACE TEST FACILITYDRONE MANUFACTURING UNIT IN NOIDA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पहलगाम हमले पर जापान ने दिया भारत का साथ, कहा- आतंकियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई

भारतीय उद्योग की 'रीढ़' खतरे में: SMEs लगा रहे सरकार से गुहार

अल्लू अर्जुन की दादी का 94वें की उम्र में निधन, शूट कैंसल कर घर पहुंचे 'पुष्पा' स्टार, आज होगा अंतिम संस्कार

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.