इंदौर: दुनिया भर में हाईटेक होती युद्ध प्रणाली और युद्ध की भविष्य आधारित चुनौतियों के मद्देनजर भारतीय सेना भी अत्याधुनिक और हाईटेक युद्ध प्रणालियों के साथ अपग्रेड होने जा रही है, लिहाजा देश की सेना के हर सैनिक को 2027 से ड्रोन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दिए जाने के साथ भारतीय सेना को रुद्र ब्रिगेड, शक्तिमान रेजीमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी, ड्रोन प्लाटून और थेरो बटालियन से अपग्रेड किया जाएगा.
देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंदौर के महू स्थित आर्मी वॉर कॉलेज में तीनों सेना के संयुक्त आयोजन रण संवाद 2025 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही. उन्होंने भारतीय सेना के बदलते स्वरूप और आधुनिक युद्ध प्रणालियों से अपग्रेडेशन का जिक्र करते हुए भविष्य आधारित युद्ध प्रणालियों और चुनौतियों पर चर्चा की.
महू में 2 दिवसीय 'रण संवाद 2025'
महू स्थित आर्मी वॉर कालेज में युद्ध, युद्धकला और युद्ध संचालन पर 2 दिवसीय सेमिनार 'रण संवाद 2025' को बुधवार को दूसरा दिन है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में आधुनिक युद्ध प्रणालियों का जिक्र किया. कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के प्रमुख के अलावा प्रसिद्ध रक्षा विशेषज्ञों, रक्षा उद्योग के प्रमुख शामिल रहे.
राजनाथ सिंह ने बताया भारतीय सेना की ताकत का राज
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि "तीनों सेनाओं का संयुक्त ऑपरेशन ही भारतीय सेना की ताकत और सफलता का राज है. ऑपरेशन सिंदूर इसका उदाहरण है लेकिन जिस तेजी से युद्ध की टेक्नोलॉजी आधुनिक हो रही है उसी हिसाब से भारतीय सेवा को लगातार अपग्रेड कर आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है."
'हर सैनिक को मिलेगी ड्रोन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग'
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि "साल 2027 से सेना के हर सैनिक को आर्मी ट्रेंनिंग कमांड द्वारा ड्रोन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके अलावा भारतीय सेना द्वारा रुद्र ब्रिगेड, शक्तिमान रेजीमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी, ड्रोन प्लाटून और थैरो बटालियन का गठन किया जा रहा है."
'सैटेलाइट सिस्टम, साइबर स्पेस सिस्टम ही सेना की असली शक्ति'
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि "द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सभी देश कोल्ड वॉर के युग से गुजर रहे हैं. इसलिए अब सेनाएं आमने-सामने का युद्ध नहीं कर रहीं बल्कि प्रोक्सी युद्ध के जरिए हमले हो रहे हैं. इस युग में मिसाइल आधारित युद्ध प्रणाली एक बेंचमार्क बनकर उभरी है. बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल का उपयोग बड़ा है."
उन्होंने कहा कि "भविष्य में साइबर वॉर और प्रोक्सी वॉर की चुनौतियां बढ़ेंगी, इसलिए रियल टाइम इनफॉरमेशन, डाटा ट्रांसफॉरमेशन का महत्वपूर्ण रोल होगा. इसलिए सैटेलाइट सिस्टम, साइबर स्पेस सिस्टम ही सेना की वास्तविक शक्ति होगी. हमें इसे लेकर सक्रिय रणनीति पर काम करना होगा."
In his address at the #RANSAMWAD2025, Defence Minister @rajnathsingh underscores the decisive role of emerging technologies in defending the nation. He stresses upon synergy across Services, Atmanirbhar innovation and jointness as critical to India's future military preparedness.… pic.twitter.com/9nD6CnC1ah— DD India (@DDIndialive) August 27, 2025
'हर स्थिति में रण के लिए तैयार रहना जरूरी'
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि "भविष्य के युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी आधारित योजना और साइबर संसाधनों से लड़े जाएंगे. इसलिए आर्थिक रूप से और आत्मनिर्भरता के लिहाज से हमारी तैयारी होनी चाहिए. उन्होंने चीनी शब्द सुंग चु का जिक्र करते हुए कहा जरूरी नहीं कि रण किया जाए लेकिन हर स्थिति में रण के लिए तैयार रहना भी जरूरी है. भारत जैसे देश ने कभी भी आगे रहकर युद्ध नहीं किया लेकिन जब युद्ध के लिए मजबूर किया गया तो भारतीय सेना ने हमेशा दुश्मन सेना का मुंह तोड़ जवाब दिया."
'एयरफोर्स की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण'
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रण संवाद में रण पर चर्चा करते हुए कहा कि "आज के दौर में युद्ध का कोई भी फिक्स सिस्टम या प्रणाली नहीं है. जिस पर आंख बंद करके भरोसे किया जा सके हालांकि आज के दौर में थल सेना और जल सेना की तुलना में एयरफोर्स की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है."
रक्षा मंत्री ने बताया कि "डीआरडीओ द्वारा तेजी से रक्षात्मक टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है. सुदर्शन चक्र इसका उदाहरण है. जिसने भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी दुनिया से परिचित कराया है."
- महू में बनेगी भारत की फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर स्ट्रैटेजी, पहली बार जल, थल और वायुसेना एक मंच पर
- इंदौर पहुंचे राजनाथ सिंह, महू में होगी CDS और तीनों सेना प्रमुख की बड़ी बैठक
'बदलती युद्ध प्रणाली के लिहाज से अपग्रेड होना जरूरी'
रण संवाद में मौजूद सेना के तीनों शीर्ष अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी में युद्ध साइबर वॉर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बेस्ट सर्विलांस के साथ रियल टाइम इंटेलिजेंस पर निर्भर करेंगे. इसलिए हमें हमारे सैटेलाइट सिस्टम, सूचना तंत्र और इंटेलिजेंस पर फोकस करना होगा. भविष्य में इंटेलिजेंस ही वर्थ ऑफ नेशन होगा. इसलिए साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के साथ हमें बदलती युद्ध प्रणाली के लिहाज से अपग्रेड होना है.