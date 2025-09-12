ETV Bharat / bharat

खत्म हुआ सुल्तानी घाटी का खौफ! कभी था नक्सलियों और अपराधियों का आतंक, जानें अब कैसे हैं हालात

पलामू: झारखंड के पलामू जिले में छतरपुर और हरिहरगंज की सीमा पर नेशनल हाइवे 98 पर स्थित है- सुल्तानी घाटी. यह घाटी नक्सली आतंक, लूट और दुर्घटनाओं के लिए चर्चित रही है. लेकिन अब इस घाटी की तस्वीर बदल गई है, अब यहां न तो नक्सलियों का डर है और न ही लूट की कोई घटना. बस सड़क दुर्घटना ही एक चुनौती है जो अभी भी बनी हुई है.

दरअसल, नेशनल हाइवे-98 पर स्थित सुल्तानी घाटी झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ को जोड़ती है. छत्तीसगढ़ से सभी वाहन इसी रास्ते बिहार में प्रवेश करते हैं. यह हाइवे झारखंड के पलामू और बिहार के औरंगाबाद को जोड़ता है.

जानकारी देते संवाददाता नीरज कुमार (Etv Bharat)

कभी शाम पांच बजे के बाद नहीं गुजरते थे यात्री वाहन

स्थानीय लोग बताते हैं कि एक दशक पहले तक नेशनल हाइवे-98 पर स्थित सुल्तानी घाटी से शाम 5:00 बजे के बाद कोई भी यात्री वाहन नहीं गुजरता था. मालवाहक वाहन भी अंधेरा होने के बाद रुक जाते थे. रात में सभी वाहन एक साथ एक जगह रुक जाते थे. ये वाहन तब तक एक ही जगह पर रुके रहते थे जब तक पुलिस उन्हें एस्कॉर्ट करके पार नहीं करा देती थी.