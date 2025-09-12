खत्म हुआ सुल्तानी घाटी का खौफ! कभी था नक्सलियों और अपराधियों का आतंक, जानें अब कैसे हैं हालात
झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली पलामू की सुल्तानी घाटी की स्थिति बदली है. नक्सल आतंक और लूट की घटनाओं पर विराम लगा है.
September 12, 2025
पलामू: झारखंड के पलामू जिले में छतरपुर और हरिहरगंज की सीमा पर नेशनल हाइवे 98 पर स्थित है- सुल्तानी घाटी. यह घाटी नक्सली आतंक, लूट और दुर्घटनाओं के लिए चर्चित रही है. लेकिन अब इस घाटी की तस्वीर बदल गई है, अब यहां न तो नक्सलियों का डर है और न ही लूट की कोई घटना. बस सड़क दुर्घटना ही एक चुनौती है जो अभी भी बनी हुई है.
दरअसल, नेशनल हाइवे-98 पर स्थित सुल्तानी घाटी झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ को जोड़ती है. छत्तीसगढ़ से सभी वाहन इसी रास्ते बिहार में प्रवेश करते हैं. यह हाइवे झारखंड के पलामू और बिहार के औरंगाबाद को जोड़ता है.
कभी शाम पांच बजे के बाद नहीं गुजरते थे यात्री वाहन
स्थानीय लोग बताते हैं कि एक दशक पहले तक नेशनल हाइवे-98 पर स्थित सुल्तानी घाटी से शाम 5:00 बजे के बाद कोई भी यात्री वाहन नहीं गुजरता था. मालवाहक वाहन भी अंधेरा होने के बाद रुक जाते थे. रात में सभी वाहन एक साथ एक जगह रुक जाते थे. ये वाहन तब तक एक ही जगह पर रुके रहते थे जब तक पुलिस उन्हें एस्कॉर्ट करके पार नहीं करा देती थी.
"सुल्तानी घाटी कभी नक्सलियों के साथ-साथ अपराध की घटनाओं के लिए भी चर्चित रही थी. लोग बताते हैं कि बसों को एक साथ क्लब कर पुलिस एस्कॉर्ट में भेजा जाता था. अब हालात बदल गए हैं, पुलिस की तैनाती तो है, लेकिन दुर्घटनाएं अभी भी एक चुनौती बनी हुई हैं. सुल्तानी घाटी में दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस कई स्तरों पर पहल कर रही है." - रीष्मा रमेशन, एसपी, पलामू
पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, 2008 से 2018 के बीच इस घाटी में लूट की 17 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि लगभग आधा दर्जन नक्सली घटनाएं भी हुई हैं. 2018 के बाद स्थिति में सुधार होने लगा. पुलिस और सुरक्षा बलों की बढ़ती मौजूदगी के बाद घाटी में नक्सली घटनाओं में कमी आई, लेकिन लूट की घटनाएं एक चुनौती बनी रहीं.
चढ़ाई के साथ तीखी मोड़ थी सुल्तानी घाटी, पिकेट बनाने की थी योजना
सुल्तानी घाटी लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में है. नेशनलन हाइवे-98 के फोरलेन बनने से पहले, सुल्तानी घाटी एक बेहद तीखे मोड़ वाली चढ़ाई थी. घटनाओं को देखते हुए, पलामू पुलिस ने सुल्तानी घाटी में पिकेट लगाने की योजना भी बनाई थी. लेकिन 2019 के बाद, नेशनल हाइवे-98 को फोरलेन बनाने की योजना बनाई गई. बाद में नेशनल हाइवे-98 फोरलेन हो गया और सुल्तानी घाटी की स्थिति बदल गई.
