नई दिल्ली: तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रहे एअर इंडिया के एक विमान को तकनीकी समस्या के कारण रविवार शाम चेन्नई भेजा गया था. यह जानकारी एअरलाइन की तरफ से दी गई. उसने सोमवार को स्पष्ट किया कि, दिल्ली जाने वाली उड़ान को एहतियाती उपाय के तौर पर और दिल्ली के रास्ते में मौसम की स्थिति को देखते हुए चेन्नई की ओर मोड़ दिया गया था.

पायलट को एक संदिग्ध तकनीकी समस्या का पता चला था और दिल्ली के रास्ते में मौसम की स्थिति को देखते हुए, विमान को चेन्नई की ओर मोड़ दिया गया. एअर इंडिया ने दावा किया कि यह निर्णय यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा के सर्वोत्तम हित में लिया गया था.

बता दें कि, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल ने रविवार रात दावा किया कि उन्हें और कई अन्य सांसदों को तिरुवनंतपुरम से दिल्ली ला रहा एअर इंडिया का विमान त्रासदी के बेहद करीब पहुंच गया था.

वहीं, फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट 'फ्लाइटराडार24' पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, एयरबस A320 विमान द्वारा संचालित उड़ान संख्या AI 2455 दो घंटे से अधिक समय तक हवा में रही. एअरलाइन ने एक बयान में कहा कि, दस अगस्त को तिरुवनंतपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले AI 2455 के चालक दल ने संदिग्ध तकनीकी दिक्कत और मार्ग में खराब मौसम के कारण विमान को एहतियातन चेन्नई की ओर मोड़ दिया." एअर इंडिया ने कहा कि, चेन्नई में मौसम साफ होने के कारण ही विमान को बेंगलुरु की बजाय चेन्नई की ओर मोड़ने का निर्णय लिया गया.

चूंकि विमान का वजन तत्काल लैंडिंग के लिए ज्यादा था, इसलिए पायलट को वजन कम करने के लिए चेन्नई के ऊपर हवा में ही चक्कर लगाने पड़े. एअर इंडिया ने बताया कि, इस दौरान कोई आपात स्थिति घोषित नहीं की गई.

बयान के मुताबिक, पहली लैंडिंग के दौरान एटीसी ने पायलटों को गो-अराउंड शुरू करने के लिए कहा क्योंकि उसी रनवे से उड़ान भरने वाले एक अन्य विमान ने रनवे पर संदिग्ध विदेशी वस्तु मलबे (FOD) की सूचना दी थी. एक मानक गो-अराउंड के बाद, विमान ने सामान्य और सुरक्षित लैंडिंग की. एअर इंडिया ने आगे कहा, "हम दोहराना चाहेंगे कि चेन्नई की ओर प्लेन को मोड़ने का निर्णय हमारे यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा के सर्वोत्तम हित में लिया गया था."

एअर इंडिया ने बताया कि, विमान के चालक दल इस तरह की विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं. विमान के चालक दल ने पूरी उड़ान के दौरान प्रोटोकॉल का पालन किया. सभी प्रभावित यात्रियों को दिल्ली जाने वाली वैकल्पिक उड़ानों में जगह दी गई और AI 2455 विमान ने भी वाणिज्यिक परिचालन फिर से शुरू कर दिया है. प्रवक्ता ने कहा कि, एअर इंडिया इस रूट डायवर्जन और उसके कारण हुई देरी के कारण हुई किसी भी असुविधा के लिए गहरा खेद व्यक्त करता है.

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल द्वारा इस घटना को भयावह रूप से त्रासदी के करीब बताए जाने के बाद, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने सोमवार को एअर इंडिया की उड़ान AI-2455 तिरुवनंतपुरम-दिल्ली के 10 अगस्त को रूट डायवर्जन पर एक बयान जारी किया.

DGCA ने कहा कि मार्ग परिवर्तन खराब मौसम के कारण हुआ था और चालक दल को मौसम रडार में खराबी का संदेह था. अतिरिक्त ईंधन जलाने के लिए उड़ान चेन्नई के ऊपर चक्कर लगाती रही और गल्फ एअर की एक उड़ान के रनवे पर मलबा मिलने की सूचना के बाद ATC के निर्देशानुसार चेन्नई में लैंडिंग का पहला प्रयास रद्द कर दिया गया.

डीजीसीए ने आज एक बयान में कहा कि लैंडिंग के बाद इंजीनियरिंग निरीक्षण में कोई कमी नहीं पाई गई. हालांकि, एहतियात के तौर पर विमान के रडार ट्रांसरिसीवर को बदल दिया गया. बयान में कहा गया है कि, 10 अगस्त 2025 को, एअर इंडिया A320 विमान VT-TNL को उड़ान AI2455 (तिरुवनंतपुरम टू दिल्ली) का संचालन करना था. इस विमान का प्रस्थान भारतीय समय अनुसार 19:15 (IST) था.

DGCA ने अपने बयान में आगे कहा, "उड़ान के दौरान, विमान को आंशिक तौर पर विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। चालक दल ने देखा कि मौसम रडार पर दी गई मौसम की जानकारी सटीक नहीं थी, इसलिए मौसम रडार की खराबी के कारण विमान को चेन्नई की ओर मोड़ने का निर्णय लिया गया. बता दें कि, तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रहे एअर इंडिया के इस विमान को तकनीकी समस्या के कारण रविवार शाम चेन्नई भेजा गया था.

