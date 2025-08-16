मुहम्मद ज़ुल्करनैन ज़ुल्फ़ी

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर एक बार फिर प्राकृतिक आपदा से हिल गया है. किश्तवाड़ में 14 अगस्त को बादल फटने की ताज़ा घटना ने जहां करीब 60 लोगों की जान ले ली और सौ से ज्यादा लोग घायल हो गए, वहीं इसने यह भी याद दिला दिया कि यह इलाका कितनी गंभीर मौसमीय चुनौतियों से जूझ रहा है. मौसम विभाग की रिपोर्ट बताती है कि साल 2010 से 2022 के बीच जम्मू-कश्मीर में ऐसी 2,863 घटनाएं दर्ज हुईं, जिनमें 552 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी.

2024 के एक अध्ययन, वर्ष 2010-2022 के दौरान जम्मू और कश्मीर में मौसम की घटनाओं के कारण बड़ी संख्या में मौत हुई. भारी वर्षा, अचानक बाढ़, आंधी, ओलावृष्टि, अत्यधिक तूफान और भारी बर्फबारी में तीव्र वृद्धि के कारण ऐसे हुआ है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की त्रैमासिक पत्रिका 'मौसम' में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि पिछले 12 वर्षों (2010-2022) में 552 मौतें हुईं हैं.

2010-2022 के दौरान जम्मू-कश्मीर में मौसम की घटनाओं से होने वाली मृत्यु दरः

मौसम की घटना के प्रकार घटना की संख्या मृतकों की संख्या भारी बर्फबारी 42 182 अचानक आई बाढ़ 168 119 भारी वर्षा 409 111 भूस्खलन - 71 बिजली गिरने की घटना 1,942 - कुल 2,863 552



बिजली गिरने की 1,942 घटनाओं के साथ सबसे ज़्यादा ख़तरा बिजली गिरने का रहा. इसके बाद भारी बारिश की 409 घटनाएं और 168 अचानक बाढ़ की घटनाएं रहीं. लेकिन भारी बर्फबारी हर बार सबसे घातक ख़तरा बनकर उभरी. अध्ययन में कहा गया है, "भारी बर्फबारी के कारण होने वाली हर घटना में मृत्यु दर सबसे ज़्यादा (4.33) रही, जबकि भारी बारिश (409), अचानक बाढ़ (168) और बिजली गिरने (1,942) की संख्या सबसे ज़्यादा थी."



ज़िलेवार विश्लेषण से पता चला कि कुपवाड़ा, बांदीपोरा, बारामूला और गंदेरबल में बर्फबारी से जुड़ी सबसे ज़्यादा मौतें दर्ज की गईं. इसी तरह, अचानक आई बाढ़ से सबसे ज़्यादा मौतें किश्तवाड़, अनंतनाग, गंदेरबल और डोडा में हुईं.

अध्ययन के अनुसार, इस अवधि के दौरान केवल 42 भारी बर्फबारी (जिसे एक दिन में 30 सेमी से अधिक बर्फबारी माना जाता है) दर्ज की गईं. लेकिन इनमें 182 लोगों की जान चली गई. इसकी तुलना में, अचानक आई बाढ़ से 119, भारी वर्षा से 111 और भूस्खलन से 71 मौतें हुईं.

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला किश्तवाड़ में बादल फटने से आई बाढ़ के बाद चिसोती गांव का दौरा करते हुए. (PTI)

विश्लेषण के लिए शोधकर्ताओं ने जम्मू-कश्मीर स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के दस केंद्रों से प्राप्त मौसम संबंधी आंकड़ों का उपयोग किया. इस अध्ययन के लिए मौसम विज्ञान विभाग से जम्मू-कश्मीर स्थित 10 केंद्रों के लिए भारी वर्षा, भारी बर्फबारी, गरज/बिजली, ओलावृष्टि और अत्यधिक हवा की आवृत्ति का उपयोग किया गया. मृत्यु दर के आंकड़े आधिकारिक आपदा रिकॉर्ड से प्राप्त किए गए थे.

किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद आयी तबाही. (PTI)

शोध से जुड़े तथ्यः

अध्ययन में जम्मू और कश्मीर के दस भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) स्टेशनों से मौसम संबंधी आंकड़ों का उपयोग किया गया.

इसमें हाल के निष्कर्षों की तुलना 1982 से 2022 तक के 40 वर्षों के वर्षा रिकॉर्ड से भी की गई.

अध्ययन में पाया गया कि मौतों का सबसे अधिक संबंध भारी बर्फबारी (0.525) से था, उसके बाद अचानक आई बाढ़ (0.492) से था.

इस अध्ययन के शोधकर्ता भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) से थे.

किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद आयी तबाही. (PTI)

शोधकर्ताओं में आईएमडी के वैज्ञानिक मुख्तार अहमद, सोनम लोटस, फारूक अहमद भट, अमीर हसन किचलू और शिविंदर सिंह शामिल थे. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के शोधकर्ता बप्पा दास ने हाल के निष्कर्षों की तुलना चार दशकों के वर्षा रिकॉर्ड से की.

