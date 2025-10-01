ETV Bharat / bharat

अपहरण और जान से मारने की धमकी! फिल्म प्रोड्यूसर के परिवार को साहूकारों ने किया प्रताड़ित, सुसाइड का प्रयास

अहमदाबाद: गुजरात में अहमदाबाद के मशहूर गीतकार और फिल्म प्रोड्यूसर मोटेरा निवासी मितेश कुमार बारोट के परिवार को 6 साहूकारों ने अवैध तरीके से प्रताड़ित किया है. मितेश की बहन श्वेताबेन ने साहूकारों के असहनीय मानसिक प्रताड़ना के कारण आत्महत्या का प्रयास किया.

इस घटना के बाद, गीतकार ने चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन में 6 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने इस मामले में गुजरात साहूकार अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है.

61 लाख रुपये के बदले 1.66 करोड़ रुपये की वसूली

अपने व्यवसाय में घाटे के कारण मितेश कुमार ने साहूकारों से भारी रकम उधार ली थी. ब्याज वसूलते समय आरोपी साहूकार ने मितेश कुमार से 10 प्रतिशत प्रति 10 दिन की बहुत ऊंची दर से ब्याज वसूला था. जानकारी के मुताबिक, उन्होंने (मितेश कुमार) अब तक ब्याज सहित 1.66 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान कर दिया था, फिर भी आरोपी लगातार ब्याज की मांग कर रहे थे. इन सूदखोरों ने उनसे जबरन खाली चेक, समझौते और वचन पत्र पर हस्ताक्षर भी करवाए थे.

बच्चे को धमकाया, घर पर कब्जा किया

सूदखोरों द्वारा परिवार पर अत्याचार की इंतहा तब हो गई जब दो आरोपी मितेश के घर पहुंच गए. उन्होंने मितेश कुमार के 4 साल के इकलौते बेटे का अपहरण कर उसे जान से मारने की धमकी दी. इस धमकी से डरे हुए मितेश कुमार और उनकी पत्नी ने बिना कोई कागज पढ़े 12 खाली वाउचर पर हस्ताक्षर कर दिए. साथ ही अपनी कीमती आवासीय संपत्ति को आरोपी के नाम पर पंजीकृत कराने के लिए मजबूर हो गए.