मृत्युदंड: पीड़ित और समाज-केंद्रित दिशानिर्देशों के लिए केंद्र की याचिका पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आवेदन की जांच करने पर सहमति व्यक्त की थी और अलग-अलग हितधारकों से प्रतिक्रियाएं मांगी थीं.

SC to examine Centre plea
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By Sumit Saxena

Published : September 24, 2025 at 8:43 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह आठ अक्टूबर को केंद्र की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें मृत्युदंड तक के जघन्य मामलों में 'पीड़ित और समाज केंद्रित' दिशानिर्देश तैयार करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.

यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता तथा न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया. जनवरी 2020 में, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था. आवेदन में तर्क दिया गया था कि मौजूदा दिशानिर्देश केवल 'आरोपी और दोषी-केंद्रित' हैं. केंद्र ने कहा कि जघन्य अपराधों के दोषी 'न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग' कर रहे हैं.

31 जनवरी, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने आवेदन की जांच करने पर सहमति व्यक्त की थी और अलग-अलग हितधारकों से प्रतिक्रियाएं मांगी थीं, जिनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में मृत्युदंड की सजा पाए दोषियों की फांसी से संबंधित दिशानिर्देश निर्धारित किए थे. ये दिशानिर्देश 2014 में शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ मामले में निर्धारित किए गए थे.

सुप्रीम कोर्ट ने तब स्पष्ट किया था कि केंद्र की याचिका पर विचार करते समय शत्रुघ्न चौहान मामले से जुड़े दोषसिद्धि और सजा के मुद्दे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. केंद्र ने तब कहा था कि मृत्युदंड ऐसे मामलों में दिया जाता है जो अदालत की सामूहिक अंतरात्मा को झकझोर देते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2014 का मामला अंतिम निर्णय ले चुका है क्योंकि समीक्षा और सुधारात्मक याचिकाएं पहले ही खारिज हो चुकी हैं.

केंद्र ने कहा था कि मृत्युदंड की सजा पाए दोषी के लिए उपलब्ध कानूनी और संवैधानिक उपायों का लाभ उठाने की कोई समय सीमा नहीं है. उसने आगे कहा कि अदालत को अब पीड़ित और समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए दिशानिर्देश निर्धारित करने चाहिए.

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि ब्लैक वारंट जारी होने के बाद दोषियों को फांसी देने के लिए सात दिन की समय सीमा तय की जाए. उसने 2012 के निर्भया गैंगरेप और मर्डर मामले में चार दोषियों को फांसी में हुई देरी का हवाला दिया था. उस मामले में कई महीनों तक समीक्षा, सुधारात्मक और दया याचिकाएं दायर होने के कारण फांसी में देरी हुई थी.

DEATH PENALTYSUPREME COURTSOCIETY CENTRIC GUIDELINESNIRBHAYA GANGRAPE MURDER CASESC TO EXAMINE CENTRE PLEA

