मृत्युदंड: पीड़ित और समाज-केंद्रित दिशानिर्देशों के लिए केंद्र की याचिका पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह आठ अक्टूबर को केंद्र की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें मृत्युदंड तक के जघन्य मामलों में 'पीड़ित और समाज केंद्रित' दिशानिर्देश तैयार करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.

यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता तथा न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया. जनवरी 2020 में, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था. आवेदन में तर्क दिया गया था कि मौजूदा दिशानिर्देश केवल 'आरोपी और दोषी-केंद्रित' हैं. केंद्र ने कहा कि जघन्य अपराधों के दोषी 'न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग' कर रहे हैं.

31 जनवरी, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने आवेदन की जांच करने पर सहमति व्यक्त की थी और अलग-अलग हितधारकों से प्रतिक्रियाएं मांगी थीं, जिनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में मृत्युदंड की सजा पाए दोषियों की फांसी से संबंधित दिशानिर्देश निर्धारित किए थे. ये दिशानिर्देश 2014 में शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ मामले में निर्धारित किए गए थे.

सुप्रीम कोर्ट ने तब स्पष्ट किया था कि केंद्र की याचिका पर विचार करते समय शत्रुघ्न चौहान मामले से जुड़े दोषसिद्धि और सजा के मुद्दे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. केंद्र ने तब कहा था कि मृत्युदंड ऐसे मामलों में दिया जाता है जो अदालत की सामूहिक अंतरात्मा को झकझोर देते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2014 का मामला अंतिम निर्णय ले चुका है क्योंकि समीक्षा और सुधारात्मक याचिकाएं पहले ही खारिज हो चुकी हैं.