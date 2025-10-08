ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा वाले मामलों में पीड़ित और समाज-केंद्रित दिशानिर्देश बनाने की केंद्र की याचिका खारिज की

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार द्वारा दायर उस आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें मृत्युदंड वाले जघन्य अपराधों के मामलों में पीड़ित और समाज-केंद्रित दिशानिर्देश निर्धारित करने की मांग की गई थी.

यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जिसमें जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया शामिल थे. पीठ ने स्पष्ट किया कि वह इस याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है और वह इसे खारिज कर देगी. पीठ ने कहा, "हमें इस एम.ए. (miscellaneous application) में कोई योग्यता नहीं दिखती."

जनवरी 2020 में, केंद्र ने शीर्ष अदालत में एक आवेदन दायर किया था. आवेदन में तर्क दिया गया था कि मौजूदा दिशानिर्देश केवल "आरोपी और दोषी-केंद्रित" हैं.

केंद्र ने कहा कि जघन्य अपराधों के दोषी न्यायिक प्रक्रिया को धोखा दे रहे हैं. शीर्ष अदालत ने 31 जनवरी, 2020 को आवेदन की जांच करने पर सहमति व्यक्त की थी और विभिन्न हितधारकों से जवाब मांगे थे, जिनकी याचिका पर शीर्ष अदालत ने 2014 में मौत की सजा के दोषियों को फांसी देने से संबंधित दिशानिर्देश निर्धारित किए थे.

ये दिशानिर्देश 2014 में शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ मामले में निर्धारित किए गए थे. शीर्ष अदालत ने तब स्पष्ट कर दिया था कि शत्रुघ्न चौहान मामले से जुड़े दोषसिद्धि और सजा के मुद्दे को केंद्र की याचिका पर विचार करते समय नहीं बदला जाएगा.