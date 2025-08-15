ETV Bharat / bharat

झारखंड के गढ़वा में सेप्टिक टैंक में दम घुटने से चार की मौत, जांच के लिए टीम गठित - GARHWA SEPTIC TANK ACCIDENT

सेप्टिक टैंक की सेंटिंग खोलने के दौरान हादसा हुआ है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

Garhwa Septic tank accident
गढ़वा शहर थाना (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 15, 2025 at 12:23 PM IST

गढ़वा: झारखंड के गढ़वा जिले में सेप्टिक टैंक में दम घुटने से चार लोगों की मौत हो गई. यह हादसा सेप्टिक टैंक की सेटिंग खोलने के दौरान हुआ जब एक-एक कर चार लोग टैंक में उतर गए. मृतकों में तीन सगे भाई हैं. यह घटना गढ़वा जिला मुख्यालय से सटे नवादा गांव की है.

हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है. मृतकों की पहचान नवादा गांव निवासी मोती चौधरी के तीन बेटों अजय चौधरी (50 वर्ष), चंद्रशेखर चौधरी (42 वर्ष), राजू शेखर चौधरी (55 वर्ष) और उसी गांव के माल्टू राम के रूप में हुई है.

अस्पताल उपाधीक्षक और एसडीपीओ का बयान (Etv Bharat)

"सेप्टिक टैंक में जाने से चार लोगों की मौत हुई है, जांच जारी है." - नीरज कुमार, गढ़वा एसडीपीओ

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, राजू शेखर चौधरी के घर का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें एक नया सेप्टिक टैंक बनाया गया था. सोमवार को टैंक की सेटिंग खोलने का काम चल रहा था. इस दौरान माल्टू राम पहले टैंक में उतरा, लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं आया. यह देख राजू शेखर चौधरी उसे देखने नीचे गया, लेकिन वह भी बाहर नहीं आया. इसके बाद चिंतित अजय चौधरी और फिर चंद्रशेखर चौधरी भी एक-एक करके टैंक में उतर गए, लेकिन चारों अंदर ही फंस गए.

आस-पास खड़े ग्रामीणों को जब पता चला कि चारों अंदर से वापस नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने चिल्लाकर आस-पास के लोगों को बुलाया. इसके बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला और गढ़वा सदर अस्पताल ले गए. अस्पताल में डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया. हादसे की सूचना मिलते ही अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) संजय कुमार, एसडीपीओ नीरज कुमार और गढ़वा थाना प्रभारी बृज कुमार पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली. इसके बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

"चार लोगों को अस्पताल लाया गया था. चारों की मौत हो चुकी है, जांच के लिए टीम गठित की गई है." - महरूम यामिनी, उपाधीक्षक, गढ़वा सदर अस्पताल

ग्रामीणों का मानना है कि सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस के कारण दम घुटने से मौत हुई होगी. घटना के बाद नवादा गांव और गढ़वा शहर में मातम का माहौल है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और इस हादसे को लेकर पूरे गांव में गहरा दुख और गुस्सा है.

