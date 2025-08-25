कटकः ओडिशा के कटक के तुलसीपुर इलाके के एक पंडाल में गणेश उत्सव कुछ अलग तरह से मनाया जा रहा है. यहां न तो ढोल-ताशों की गूंज है, न तेज़ आवाज में मंत्रोच्चार. फिर भी यह पंडाल आस्था और उत्साह से भरा है. वजह है इस आयोजन के पीछे खड़ी एक ऐसी टोली, जिसने चुप्पी को अपनी ताकत बना दिया है.
पिछले 15 सालों से मूक और बधिर युवाओं की टोली इस पंडाल में गणेश पूजा कर रहे हैं. पूरी तरह अपनी मेहनत से और अपनी शर्तों पर. न सिर्फ पूजा, बल्कि भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्ति भी उन्होंने खुद बनाई है. जब बार-बार मूर्तिकारों से बात न बन पाई, तो उन्होंने ठान लिया कि मूर्ति भी खुद ही गढ़ेंगे. इसके लिए यूट्यूब वीडियो देखकर यह कला सीखी. आज इतने निपुण हो गये हैं कि स्थानीय लोग कहते हैं, 'इनकी मूर्तियां अब प्रोफेशनल कारीगरों को टक्कर देती हैं.'
तैयारियां दो महीने पहले शुरू होती हैं. चूंकि ज़्यादातर लोग विभिन्न फर्मों में पूर्णकालिक कर्मचारी हैं, इसलिए वे शाम और सप्ताहांत का समय अपना योगदान देने में लगाते हैं. काम के बाद शामें और छुट्टियां इसी पूजा की भेंट होती हैं. कोई चहाटा से मिट्टी लाता है, कोई गदगड़िया घाट से पुआल, तो कोई सजावट का सामान. आर्थिक योगदान भी सब मिलकर करते हैं. स्थानीय लोग भी दान देकर योगदान देते हैं.
दुकानों से सामान लेना भी आसान नहीं. इन्हें सबकुछ लिखकर समझाना पड़ता है. पूजा के हर चरण में इशारों की भाषा काम करती है. पंडाल में डिस्प्ले बोर्ड पर लिखे संदेश सबको बताते हैं कि कौन सा अनुष्ठान कब होगा. कोई मंत्रों की आवाज नहीं, फिर भी भक्ति की गूंज हर चेहरे पर साफ है.
अभि महंती, इस संघ के सचिव हैं. उन्होंने इशारों की भाषा में बताया जिसे पास एक खड़े व्यक्ति ने समझाया. अभि के अनुसार "दूसरों को हमारी पूजा अलग लग सकती है, लेकिन हमारे लिए यही सबसे सुंदर तरीका है-खुशियों, गर्व और आस्था से भरा है." यह आयोजन बताता है कि भक्ति की कोई भाषा नहीं होती, न ही आवाज़ पर निर्भर करती है.
यह गणेश उत्सव सिर्फ पूजा नहीं, समानता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है. यह संदेश देता है कि संवाद की बाधाएं हों या समाज की, दृढ़ इच्छाशक्ति से सब पार किया जा सकता है. मूर्तिकार कृष्णा नायक इशारे में बताते हैं, कि सामने वाले हमारी सांकेतिक भाषा नहीं समझ पाते थे. कई बार गलत किस्म की मूर्ति मिल जाती थी. इसलिए हमने अपनी मूर्ति खुद बनाने का फैसला किया. हममें से कुछ लोगों ने यूट्यूब वीडियो देखकर गणेश मूर्तियां बनाने की कला सीखी."
