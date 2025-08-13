जडचर्ला (तेलंगाना): तेलंगाना के महबूबनगर जिले के जडचर्ला में एक महिला के द्वारा स्थानीय बेकरी से खरीदे गए करी पफ में मरा हुआ सांप मिलने का दावा किया है. घटना से सनसनी फैल गई. वहीं इससे राज्य में खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं.

पुलिस ने बताया कि उन्हें जौखीनगर की श्रीशैला नाम की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि जडचर्ला पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक बेकरी से बच्चों और अपने लिए नाश्ता खरीदने के बाद उसने पफ में मरा हुआ सांप पाया.

सर्किल इंस्पेक्टर (CI) कमलाकर ने शिकायत का हवाला देते हुए कहा, "घर लौटने के बाद, श्रीशैला ने अपने लिए एक करी पफ खोला और उसके अंदर एक मरा हुआ सांप देखकर वह दंग रह गई."

इससे घबराकर महिला ने तुरंत जडचर्ला पुलिस स्टेशन जाकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद सीआई कमलाकर के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने दावे की पुष्टि और कर्मचारियों से पूछताछ करने के लिए बेकरी का दौरा किया.

सीआई ने कहा, "मामले को विशेषज्ञ की राय के लिए स्थानीय खाद्य निरीक्षक के पास भेज दिया गया है. खाद्य निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."

वहीं घटना के बाद, मरे हुए सांप के साथ पफ की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने के बाद से लोगों की कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं.

कई लोगों ने स्थानीय भोजनालयों में स्वच्छता मानकों पर नाराजगी व्यक्त की है, जबकि अन्य ने खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों के लिए कड़े निरीक्षण और दंड की मांग की है.

इस मामले ने जिले में खाद्य सुरक्षा जागरूकता तथा उपभोक्ताओं को इस तरह की खतरनाक घटनाओं से बचाने के लिए भोजनालयों में नियमित गुणवत्ता जांच की आवश्यकता के बारे में व्यापक चर्चा को जन्म दिया है.

